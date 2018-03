Cena bitcoinu se dříve či později propadne k nule. To je názor Stefana Hofrichtera, hlavního ekonoma a investičního stratéga nadnárodní investiční společnosti Allianz Global Investors, která spravuje majetek institucionálních (například penzijních fondů) i retailových investorů v objemu okolo 500 miliard eur.

"Bitcoin nemá žádnou vnitřní hodnotu. Není ničím podložen, na rozdíl třeba od dluhopisů vlád, akcií či papírových peněz. Ani negeneruje žádný tok finančních příjmů," napsal Hofrichter v komentáři na webu společnosti.

Stejný argument by se dal použít i u zlata, podle Hofrichtera je však tento drahý kov akceptován a používán lidstvem jako platidlo či uchovatel hodnoty již po více než dva a půl tisíce let v porovnání s necelou dekádou v případě bitcoinu.

Navíc podle investičního stratéga se nedá bitcoin vůbec označovat za měnu. Jako důvody uvádí vysoké transakční náklady při placení, vysoké kolísání ceny a s tím související nemožnost využít bitcoin jako uchovatele hodnoty.

"Bitcoin má velmi závažné nedostatky. Proto se domníváme, že není otázkou zda, ale kdy bitcoinová bublina splaskne," napsal dále manažer investiční společnosti.

Dodal však, že naopak technologie blockchainu, na které jsou bitcoin i další virtuální měny postaveny, má potenciál. Bankám a dalším finančním institucím prý může v budoucnu například přinést úsporu nákladů při vypořádání transakcí.

Co je bitcoin? Bitcoin je platidlo, které funguje pouze na internetu a o jeho podobě demokraticky rozhoduje skupina jeho uživatelů. Hodnotu bitcoinu neovlivňují státy ani centrální banky, cena se odvíjí pouze od nabídky a poptávky. Bitcoin lze nekonečně dělit a navíc nepodléhá inflaci - konečný počet jeho virtuálních mincí je stanoven na 21 milionů. Bitcoinové transakce jsou ověřovány automatickým systémem blockchain. Každou platbu ověřují výkonné počítače specializovaných uživatelů - těžařů. V případě blockchainu jde tedy vlastně o elektronickou účetní knihu rozprostřenou mezi miliony počítačů na celém světě, čímž má být zabezpečeno, aby nikdo nemohl do systému zasahovat a manipulovat s ním.

Bitcoin je bublina

Podle Hofrichtera velikost nárůstu ceny bitcoinu v posledních letech překonává předchozí významné epizody na finančních trzích, jako byly vzestup cen internetových akcií v USA na konci 90. let či vyhnané ceny aktiv v Japonsku na přelomu 80. a 90. let. "Cenová trajektorie je učebnicovou ukázkou bubliny na finančních trzích," uvedl.

Zatímco na začátku minulého roku se bitcoin obchodoval na kryptoměnových burzách na úrovni okolo tisíce dolarů, v jeho průběhu cena silně rostla a v prosinci se přiblížila úrovni 20 tisíc dolarů. Svou roli sehrála mimo jiné očekávání ohledně zahájení obchodování s termínovými kontrakty (futures) na regulovaných derivátových burzách v Chicagu.To mělo podle části spekulantů zvýšit důvěryhodnost bitcoinu i mezi velkými investory, například z řad investičních fondů. Objemy obchodů s futures jsou však zatím nízké.

Následně však cena bitcoinu, který je se svou aktuální trží hodnotou ve výši okolo 140 miliard dolarů nejhodnotnější virtuální měnou, prudce klesla a letos v únoru se propadla až k osmi tisícům dolarů. V posledních týdnech i nadále prudce kolísala a aktuálně se pohybuje pod hranici devíti tisíc dolarů.

Hofrichter si však myslí, že to ještě není cenové dno, i když podle něj bublina v nejbližší době pravděpodobně hned tak nesplaskne kvůli přetrvávajícímu zájmu spekulantů. Ti neváhají sázet na vzestup ceny bitcoinu i za využití finanční páky. V případě jejího využití se jedná o obchodování na dluh, díky kterému lze násobit zisky, ale i ztráty.

Zároveň se však investiční stratég Allianz Global Investors nedomnívá, že by mělo mít případné splasknutí bitcoinové bubliny významný dopad na světové finanční trhy, tedy třeba na ceny akcií či dluhopisů. "Podle nás by se to na ostatní trhy nerozšířilo, jelikož svou velikostí je trh s kryptoměnami stále poměrně malý."

Ke kryptoměnám se nedávno vyjádřil i Richard Turnill, hlavní stratég největší světové investiční společnosti BlackRock. Ta spravuje majetek za více než šest bilionů dolarů. Investice do bitcoinu a dalších virtuálních měn doporučil Turnill jen těm, kteří jsou připraveni na možnost, že přijdou o všechny investované peníze.

