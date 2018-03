May Musková o sobě říká, že je blázen do vědy. Specialistka na výživu s dvěma tituly a modelka se ve svých 69 letech jako nejstarší žena stala tváří společnosti CoverGirl. Kromě toho je matkou Elona Muska, zakladatele společností jako je Tesla nebo Space X, ale i dalších dvou úspěšných podnikatelů - Kimbala Muska, který se svými společnostmi bojuje za lepší stravování ve Spojených státech, a zakladatelky streamovací služby Passionflix Toscy Muskové.

Téměř sedmdesátiletá Maye Musková se narodila kanadskému páru v Jihoafrické republice. Po rozvodu s inženýrem Errolem Muskem si ke svému zaměstnání začala přivydělávat modelingem, aby se jako samoživitelka dokázala postarat o své tři děti. Dnes má za sebou více něž padesátiletou kariéru, zahrála si v klipu Beyoncé a objevila se na titulních stranách mnoha časopisů včetně magazínu Time nebo italského Vogue. Kromě toho má dva magisterské tituly v oboru zdravé výživy a nyní jako vystudovaná dietoložka a žena se zkušenostmi z modelingu mluví na přednáškách o zdravém stravování.

Její první syn Elon Musk je podle časopisu Forbes 54. nejbohatším člověkem světa s majetkem téměř dvacet miliard dolarů. Zakladatele PayPalu, spoluzakladatele výrobce elektroautomobilů Tesla Inc. nebo společnosti SpaceX, jež vyrobila raketu Falcon Heavy, která vynesla do vesmíru Starmana, zná celý svět.

Model 3 Elonovy společnosti Tesla Maye Musková zatím nemá. "Přestože mám dobré kontakty, nemůžu předběhnout frontu," řekla pro The New York Times s tím, že před ní je na čekací listině asi tři sta tisíc lidí.

Nejstarší syn Elon ale není jediným úspěšným členem rodiny.

Muskovo potravinové hnutí

Sociální podnikatel, Elonův o rok mladší bratr Kimbal, se snaží o revoluci v americkém stravování. Založil potravinové hnutí, jehož cílem je, aby všichni měli přístup ke zdravému jídlu, učí děti pěstovat jídlo ale také rozjíždět vlastní podnikání.

Kimbal Musk sedí v představenstvu společností Tesla Inc. a SpaceX, které založil jeho bratr Elon. Byl také jedním z prvních investorů bratrovy platební společnosti X.com, ze které později vznikl PayPal. Pak se ale odstěhoval z Kalifornie do New Yorku a začal podnikat v gastronomii. Otevřel The Kitchen, komunitní bistro, které magazíny jako Gourmet nebo Food&wine zařadily mezi nejlepší americké restaurace a které pak otevřelo několik restaurací po celých Spojených státech.

Po vybudování sítě restaurací spoluzaložil neziskovou organizaci, která se dnes jmenuje Big Green. Ta se snaží změnit způsoby stravování Američanů a navést především děti k tomu, aby jedly zdravěji a vyhýbaly se fastfoodům. Na školách napříč Spojenými státy buduje takzvané výukové zahrady, venkovní učebny, kde žáci ekologicky pěstují zeleninu a ovoce. Po celé Americe funguje 378 takových zahrad a projektu se zúčastnilo na 240 tisíc dětí.

Kromě toho, že se žáci naučí vypěstovat si vlastní jídlo, suroviny, které tím získají pak prodávají na farmářských trzích nebo místním obchodům a restauracím, mezi něž patří například i jídelna společnosti Google v Chicagu. Děti tak ze své práce profitují a učí se i základům podnikání. V průměru si žáci, kteří se projektu účastní, dokáží vydělat až 400 dolarů za rok.

Model 3 za deset dolarů

Neziskovou organizaci Big Green podpořily velké společnosti jako například síť obchodních domů Walmart nebo americká banka Wells Fargo.

Kimbal se nyní snaží získat více pěnez ještě jiným způsobem. Elonův mladší bratr vlastní šestý vyrobený kus vozu Tesla Model 3. Rozhodl se ale auto věnovat jednomu z dárců, kteří podpoří Big Green. Rozjel kampaň na sociálních sítích, ve které přesvědčuje lidi, aby projekt podpořili alespoň deseti dolary, na fotkách stojí opřený o svůj Model 3 s cedulí "Tohle může být tvé."

Kromě výukových zahrad rozjel Kimbal Musk také projekt Square roots. Jedná se o vertikální kontejnerové farmy, kde mladí podnikatelé pěstují plodiny uvnitř přepravních kontejnerů a za pomocí LED světel. Na zhruba 30 metrech čtverečních se dá vypěstovat až 50 tisíc hlávek salátu za rok.

Momentálně stojí deset takových kontejnerů v newyorském Brooklynu a deset začínajících podnikatelů, kteří byli vybráni z více než pěti set přihlášek, s jejich pomocí rozjíždí byznys s různými druhy zeleniny nebo bylinek, které pak prodávají restauracím.

Kimbal doufá, že do roku 2020 budou vertikální kontejnerové farmy nejméně ve dvaceti městech napříč Spojenými státy. Kromě toho, že se v nich dá farmařit v jakémkoliv ročním období, se v nich spotřebuje mnohem méně vody. V budoucnu by žárovky měly být poháněné solární energií, aby fungování farmy bylo co nejekologičtější.

Seriál, který proslavil Steve Jobs

Nejmladší ze sourozenců, 44letá Tosca, je filmová producentka a režisérka. Pracovala na seriálu Tiki Bar TV, který proslavil v roce 2005 Steve Jobs. Na konferenci Macworld 2005 ho publiku představil jako příklad k přehrávání videopodcastů přes iTunes, což byla v té době nová záležitost.

Ještě ten den počet odběratelů seriálu stoupl z deseti tisíc na více než šedesát tisíc, v následujících měsících seriál sledovalo přes 200 tisíc lidí, a show Tiki Bar TV se tak dostala mezi nejúspěšnější pořady na iTunes.

Loni Tosca Musková založila internetovou televizi s názvem Passionflix, obdobu Netflixu, která se zaměřuje na romantické filmy. Nápad na založení Passionflix přišel po úspěchu Fifty shades of grey a Tosca na projekt od investorů získala 4,75 milionu dolarů.

Uživatelé Passionflixu mohou hledat filmy podle typu emocí, na které zrovna mají náladu. Nabídku filmů lze dokonce filtrovat podle "barometru nemravnosti". Nyní v Passionflixu také pracují na romantických filmech vlastní produkce s rozpočtem do jednoho milionu dolarů, ale očekává se, že náklady budou v budoucnu růst. Cílem televize je natáčet až šest filmů ročně.

Podnikatelského ducha nemají v rodině Elona Muska jen jeho sourozenci. Jednu z dceřiných společností Tesly založili Elonovi bratranci Lyndon a Peter Rive, kteří se sourozenci Muskovými vyrůstali. Ti chtěli začít s podnikáním zaměřeným na životní prostředí a Elon jim poradil solární panely. Založili proto SolarCity, společnost, která zásobuje americké domácnosti solárními panely. Ve spolupráci s firmou Panasonic v Tesla Gigafactory 2 také vyrábí komponenty pro solární moduly.

