Do konce března musí čínská skupina CEFC objasnit, co se kolem ní děje doma v Číně, jinak padá dohoda o nákupu 50procentního podílu v bankovní skupině J&T Finance Group za zhruba 25 miliard korun. Vyplývá to z prohlášení J&T pro Hospodářské noviny. Obchod, který má být druhou největší investicí CEFC mimo Čínu, se přitom slavnostně podepisoval za účasti čínského i českého prezidenta.

Jaroslav Tvrdík, který CEFC v Evropě zastupuje, v úterý večer na Twitteru zveřejnil zprávu, která vyznívá trochu jinak. "J&T Finance Group souhlasila s prodloužením smlouvy o 50% vstupu do 30.9.2018," napsal Tvrdík. Zároveň uvedl, že CEFC neplánuje prodávat žádná svá aktiva v Česku a nemá žádné dluhy po splatnosti.

Neni nic horsiho nez psat tweet z letadla :-). Tak znovu. Neprodavame Slavii ani zadna jine aktiva v CR. Dluhy hradime vcas, nemame zadne (!) po splatnosti. J&TFG souhlasilo s prodlouzenim smlouvy o 50% vstupu do 30.9.2018. Prosim vyhrajme derby :-). — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 13. března 2018

HN požádaly J&T o vyjádření. Její mluvčí Monika Veselá sice řekla, že taková předběžná dohoda existuje, ale zástupci J&T ji zatím nepodepsali. "Stále platí, že s uzavřením dohody čekáme na oficiální stanovisko a jasné vysvětlení informací z médií. Věříme, že informace obdržíme v dohledné době, abychom dokázali rozhodnout o dalším směřování," prohlásila mluvčí J&T Veselá. Znovu zopakovala, že skupina nemá za CEFC žádné závazky po splatnosti a že o schopnosti Číňanů splatit poskytnuté půjčky nepochybuje.

Veselá ale zároveň připomněla, že nyní platná smlouva z března 2016 o navýšení podílu počítá maximálně s datem 31. března 2018. Zjednodušeně řečeno: do této doby má být obchod dotažen, nebo se ruší. Problém ale je, že transakci dosud neschválila Česká národní banka. Ta naopak ke konci loňského roku žádost zamítla, Číňané totiž podle ní dostatečně neprokázali původ většiny peněz. Firma se tehdy proti rozhodnutí odvolala a v současné době má dál řízení probíhat. ČNB ani CEFC ale nijak nekomentují, zda by mělo být jasno do konce měsíce.

I proto požádala CEFC o prodloužení lhůty k dokončení obchodu do konce září. Mluvčí J&T řekla HN, že pokud situace kolem CEFC nebude do konce března objasněna, J&T prodloužení lhůty nepodepíše a očekává, že v tom případě z obchodu sejde. HN požádaly o reakci české představitele CEFC, ti to však odmítli.

Obchod se táhne už několik let

J&T přitom má být pro expanzi čínské energetické a finanční skupiny v Česku a následně v Evropě hlavním partnerem. Vstup do J&T na podzim 2014 byl prvním velkým domluveným obchodem CEFC v Česku. A zároveň ukazuje na složitost jednání s Číňany − dohody se několikrát měnily, často roli hrála politika. Bylo tomu tak i na začátku, v říjnu 2014, když při návštěvě Miloše Zemana v Číně podepsaly J&T a CEFC dohodu o prodeji pětiprocentního podílu ve skupině J&T Finance Group, která čítá několik bank včetně J&T Banky či slovenské Poštové banky. Už tehdy bylo avizováno, že Číňané získají následně 30 procent, ale shoda obou stran na tom ještě neexistovala.

V následujícím roce CEFC držela 9,9 procenta, což má i v současnosti. V březnu 2016 do Česka dorazil čínský prezident Si Ťin-pching a tehdy se slavnostně podepsala dohoda o koupi poloviny bankovní skupiny, celkem zhruba za jednu miliardu eur. Až donedávna, kdy se Číňané dohodli na koupi čtrnáctiprocentního podílu v ruské státní ropné společnosti Rosněfť, šlo o největší plánovanou investici CEFC v zahraničí. Mimochodem i tento obchod se podle agentury Bloomberg odkládá. O zpoždění obchodu za 9,1 miliardy dolarů (zhruba 188 miliard Kč) informovala agentura China Chengxin International Credit Rating. CEFC podle agentury již většinu zaplatila, zbytek platby závisí na externí půjčce.

Ruský list Kommersant napsal, že dohoda je zmrazena kvůli finančním problémům CEFC. Investice by totiž mohla vést k vážnému nárůstu dluhového zatížení a čínský investor, který má i politické problémy, by nemusel být schopen tento dluh splácet. Podle listu CEFC stále doufá, že transakci uskuteční. Opustit dohodu by ale také zřejmě nebylo snadné a podle některých zdrojů již CEFC zaplatila zálohu. Pokud by dohodu zrušila, stálo by jí to zřejmě vysokou částku ve formě sankcí, které by podle jednoho z bankéřů mohly činit až 30 procent dohodnuté ceny.

Zprávy o problémech s financováním přicházejí v době, kdy se předseda představenstva Jie Ťien-ming, mimo jiné oficiální poradce českého prezidenta Miloše Zemana, dostal do centra pozornosti ze strany čínských úřadů. Čínská média psala o vyšetřování kvůli podezření z hospodářské kriminality.

Související