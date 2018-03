Státní Česká exportní banka (ČEB) a Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) by nově měly spadat pouze pod ministerstvo financí. Vláda ve středu schválila převod podílů ministerstev průmyslu a obchodu, zemědělství a zahraničních věcí na resort financí. Vyplývá to z informací tiskového odboru kabinetu. Ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner (za ANO) pro tuto variantu nehlasoval. Bod nebyl ani na oficiálním programu jednání vlády.

Převod podílů předpokládá změnu zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou. Změny ve vlastnické struktuře ČEB také musí posoudit Česká národní banka.

ČEB i EGAP instituce se potýkají se ztrátovými obchodními případy z let 2007 až 2011, některé vyšetřuje policie. Objem špatných úvěrů ČEB, tzv. úvěrů v selhání, klesl loni na 20,6 miliardy korun, v roce 2015 činil více než 42 miliard korun.

Dosud stát vlastnil prostřednictvím ministerstev 84 procent exportní banky, EGAP měl zbylých 16 procent akcií. Z vládního podílu ovládalo ministerstvo financí 52 procent, MPO 30 procent, resort zahraničních věcí 12 procent a ministerstvo zemědělství šest procent. Také v EGAP stát vykonává vlastnická práva prostřednictvím ministerstva financí, průmyslu, zemědělství a zahraničí. Premiér Andrej Babiš (ANO) o převedení banky pod ministerstvo financí mluvil již v roce 2014 jako ministr financí.

Hüner v únoru uvedl, že se letos chce zaměřit na stabilizaci a transformaci ČEB a EGAP. Zásadní je podle něj zachování všech tří pilířů státní podpory vývozu - tedy financování, pojišťování a dorovnávání úrokových rozdílů.

Změny v systému státní podpory exportu plánovala již minulá vláda. Podle zprávy, kterou loni schválila, bylo ve hře pět variant. Jedna z nich počítala se sloučením EGAP a ČEB.

ČEB je součástí systému státní podpory exportu. Českým vývozcům poskytuje finanční produkty a poradenství pro export do rizikovějších teritorií a na nové perspektivní trhy.

EGAP zajišťuje podporu českého exportu pojišťováním vývozních úvěrů především do zemí mimo Evropskou unii. Za 25 let své existence společnost pojistila vývoz za více než 800 miliard korun do stovky zemí světa.

