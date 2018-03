Dělníci v mladoboleslavské Škodě Auto jsou jedni z nejlépe placených zaměstnanců v Česku. Jejich mzdy výrazně převyšují jak zbylé tuzemské automobilky, tak i další firmy, které zaměstnávají podobný počet lidí. Vyplývá to ze srovnání, které před úterním kolem vyjednávání o navýšení platů mezi škodováckými odbory a vedením firmy provedly Hospodářské noviny.

Pracovníci v dělnických profesích ve Škodě Auto si přijdou v průměru na 40 557 korun. Průměrná mzda v Česku přitom teprve na konci loňského roku překonala hranici 30 tisíc korun. Na tuto částku ale většina lidí zdaleka nedosáhne. Za prolomením hranice 30 tisíc přitom stojí převážně Praha. V žádném ze zbývajících krajů se průměrná mzda přes toto číslo nepřehoupla.

Odbory po Škodě požadují navýšení platů minimálně o 18 procent ještě během tohoto roku. Vedení firmy jim ale nabídlo růst ve výši 15 procent během 27 měsíců, což odboráři odmítli a pohrozili stávkou. Škoda zaměstnává na 28 tisíc lidí.

Druhá významná automobilka Hyundai má téměř 3400 zaměstnanců. V roce 2016 dosahovala v nošovickém závodě průměrná mzda v dělnických profesích 34 512 korun. Zástupcům odborů se pak podařilo v roce 2017 vyjednat celkové navýšení platů téměř o 12 procent během příštích dvou let. V dubnu tohoto roku navíc dostanou všichni zaměstnanci jednorázový bonus ve výši čtyř tisíc korun.

Další česká automobilka Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) zaměstnává desetkrát méně lidí než Škoda – zhruba 2700. Průměrný plat na dělnických pozicích byl v roce 2016 více než 30 tisíc korun. Začátkem roku ale zástupci TPCA oznámili, že si jejich zaměstnanci v příštích dvou letech polepší o více než čtyři tisíce korun a průměrný plat dělníka bude 34 500.

Za viditelné rozdíly ve výši platů v jednotlivých automobilkách mohou zejména benefity za objemy výroby a podíl na zisku. "Škoda Auto má několik let po sobě rekordní roky jak co do objemu, tak i do zisku. Tím pádem mají vypláceny odměny za tyto položky v desetitisících," říká předseda odborů TPCA Ivo Navalný.

Vliv ale mají i kategorie aut, které fabriky vyrábějí. "Je rozdíl vyrábět auta segmentu A (malá auta) nebo vyrábět SUV či vozy typu Superb a Octavia. Na těchto vozech je neporovnatelná marže, a tím pádem i zisk," dodává Navalný.

Zaměstnanci Škody Auto ale nemají výrazně vyšší platy jen ve srovnání s ostatními velkými výrobnami aut v Česku. Stejně vychází i porovnání s firmami, které mají srovnatelný počet zaměstnanců nebo vykazují stejné tržby.

V žebříčku Czech Top 100, který každoročně zveřejňuje seznam tuzemských firem s nejvyššími tržbami, se Škoda pravidelně umísťuje na první příčce.

Na druhé příčce žebříčku se za rok 2016 umístil energetický koncern ČEZ, který má přibližně stejný počet zaměstnanců jako Škoda. Výši průměrného platu ale firma nezveřejňuje, což zdůvodňuje tím, že zaměstnává lidi z různých oborů na různých pozicích, a číslo by tak nemělo vypovídací hodnotu. Podle týdeníku Ekonom však v roce 2016 činila průměrná měsíční mzda v ČEZ téměř 61 tisíc korun (včetně vedoucích pozic).

I v ČEZ probíhala od poloviny minulého roku tvrdá jednání o zvýšení platů, které šéf firmy Daniel Beneš označil za "nejtěžší kolektivní vyjednávání o růstu mezd za posledních deset let". Nakonec se s odboráři dohodli na letošním růstu smluvních mezd o 2,2 procenta a růstu tarifních mezd o šest procent.

Třetí největší tržby za rok 2016 vykázala zemědělská skupina Agrofert, která zaměstnává téměř 34 tisíc lidí. Podle analýzy týdeníku Ekonom se ve firmách v holdingu v roce 2016 průměrná mzda zaměstnanců (bez vedoucích pozic) pohybovala pod hranicí tehdejšího průměrného platu (27 500 korun). Analýza Ekonomu dodává, že platy v zemědělství se sice liší například oproti těm z oblasti výpočetní technologie, ale i po srovnání s jinými zemědělskými firmami byly platy zaměstnanců Agrofertu podprůměrné.

Přes 30 tisíc zaměstnanců má i státní Česká pošta, která se v lednu dohodla s odboráři na navýšení tarifních mezd o 7,1 procenta. Průměrně si pracovník pošty přišel v roce 2017 na necelých 24 tisíc korun měsíčně, což bylo zhruba o pět tisíc měně, než byl celorepublikový průměr. Zaměstnanci s tarifní mzdou navíc v únoru a březnu tohoto roku dostali mimořádnou odměnu za hospodaření v roce 2017.

Mezi největší české firmy co do počtu zaměstnanců patří také České dráhy, ve kterých pracuje přes 23 tisíc lidí. Průměrná mzda v roce 2017 ve společnosti přesáhla 32 tisíc. Vedení drah navíc koncem loňského roku oznámilo zvýšení mezd provozním zaměstnancům o 4,5 procenta a administrativním pracovníkům o dvě procenta.

V první pětici společností s největším počtem zaměstnanců se umístil také obchodní řetězec Tesco Stores, pro který pracuje zhruba 13 tisíc zaměstnanců. Firma průměrnou mzdu neuvádí, ale podle informací serveru iDnes.cz brali zaměstnanci (mimo vedoucí pozice) v roce 2016 téměř 24 tisíc korun. Naposledy se pracovníkům v prodeji zvedly platy v červnu loňského roku, kdy se odboráři s vedením dohodli na zvýšení tarifní mzdy o 11 až 14 procent.

Odboráři vzhlížejí k zahraničním divizím

Škodě Auto se loni už počtvrté v řadě podařilo překročit hranici jednoho milionu vyrobených aut. Firma utržila 16,5 miliardy eur, což je oproti roku 2016 o pětinu více. Zisk Škody se zvýšil o více než třetinu na rekordních 1,6 miliardy eur, čímž se podíl společnosti na zisku celého koncernu Volkswagen vyšplhal na desetinu.

Vedení automobilky Škody se se zástupci odborů KOVO, kteří zaměstnance firmy zastupují, setká v úterý. Mezi argumenty pro zvýšení platů nejspíše nezazní jen dobré hospodářské výsledky, ale i platy v její mateřské společnosti v Německu nebo ve slovenské divizi.

Německý Volkswagen nedávno oznámil, že dá každému ze svých 120 tisíc zaměstnanců mimořádný bonus ve výši 4100 eur (104 tisíc korun). Vedení Škodovky ve svém posledním návrhu odborářům nabídlo vyplacení jednorázových bonusů ve výši osm tisíc korun v dubnu a pět tisíc v listopadu. To zástupci odborů odmítli, loni se totiž zaměstnanci Škody mohli těšit z prémie ve výši 45 tisíc korun.

Volkswagen také uvedl, že díky rekordním ziskům za rok 2017 zvýší automobilka odměny zaměstnancům na vysokých pozicích. Šéf koncernu Matthias Müller si tak oproti předchozímu roku polepší v rámci celoročních odměn o 40 procent na 10,14 milionu eur (258 milionů korun). Nicméně i platy řadových zaměstnanců Volkswagenu patří mezi jedny z nejvyšších v celém Německu.

Celkem si vysocí manažeři společnosti za loňský rok rozdělili 50,3 milionu eur oproti 39,5 milionu v předchozím roce. "Když se firmě daří, tak není problém, aby lidé vydělávali hodně peněz," řekl pro list Financial Times ředitel svazu soukromých investorů DSW Ulrich Hocker.

Na více peněz než v Mladé Boleslavi si přijdou i pracovníci v bratislavské divizi Volkswagenu, která má na 12 tisíc zaměstnanců. Ani tam nebyli odboráři s výší mezd spokojeni a loni v červnu si po rozsáhlých stávkách vymohli výrazné zvýšení platů. Lidé v bratislavské továrně si tak vydělají 1800 eur (47 tisíc korun), což odpovídá dvojnásobku průměrné mzdy v zemi.

Průměrná mzda v krajích:

Zdroj: ČSÚ

