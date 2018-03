Na podzim minulého roku se do akcelerátoru JIC Starcube přihlásilo přes 80 týmů kreativců z celého světa, které by se svými projekty rádi prorazily na trhu. Inovátoři absolvovali několik postupových kol, mentoring s odborníky i dílčí prezentace svých nápadů. Semifinálová dvacítka si pak zkusila i dvouměsíční intenzivní program pro rozvoj projektů.

Během závěrečné show v úterý 13. března se mezi sebou "utkalo" pět finalistů: náramek Lifesaving bracelet na pomoc seniorům a lidem se zdravotními problémy, chytré vodní čerpadlo Vortex, platforma pro rozšířenou realitu Synclab, prodejní automat na cokoliv Naumann Machines a Letmee coby zařízení pro laserovou střelbu kdykoliv a kdekoliv.

Jednotlivé týmy se prezentovaly před porotou složenou z potenciálních investorů a byznysmenů. V sále brněnské hvězdárny a planetária, který disponuje jedním z nemodernějších technologických vybavení v Evropě, start-upy hodnotili Markus Lang, Radek Pav, Matiss Neimanis, Jari Makkonen a Imre Hild. Ti inovátorům zároveň pokládali více či méně záludné otázky ohledně byznysového potenciálu.

Nejpřesvědčivější byl nakonec Tomáš A. Murajda s vírovým čerpadlem, jehož úkolem je boj s extrémními situacemi, jako jsou ničivé povodně a rozsáhlé havárie vody. "Pojďme společně bojovat s nevyzpytatelnými změnami klimatu," vyzval všechny přítomné v sále poté, co s dojetím převzal hlavní cenu JIC Starcube 2018 - 50 000 korun, 2 místa v coworkingovém centru a 10 hodin dalšího mentoringu s odborníky.

Cenu technologických partnerů získal projekt Naumann Machines pětice autorů z Ruska, kteří věří, že budoucnost planety spočívá v automatizaci. Vymysleli proto inteligentní prodejní automat, který je unikátní tím, že místo jednoho typu produktu dokáže nabídnout jak hygienické potřeby, tak třeba i celou televizi - podle toho, jakou nabídku si klient a jeho koncoví zákazníci poskládají dohromady. Do budoucna by se tak mohl objevit třeba na staveništích, kde by vydával pracovní pomůcky.

Produkt mladého softwarového vývojáře Svatopluka Blažeje získal cenu Hospodářských novin. Mladík se inspiroval vlastní silnou alergií, kvůli které nejednou skončil v nemocnici. "Několikrát jsem málem zemřel, pomoc přišla na poslední chvíli. Není lepší být připraven se bránit a cítit se tak mnohem bezpečněji?" pronesl na pódiu vynálezce chytrého náramku, který dokáže detekovat pád, zavolat pomoc a má extrémně dlouhou výdrž baterie.

Los sečtených hlasů publika namátkou určil cenu veřejnosti, kterou si z brněnského planetária odnesl start-up Letmee. Ten na pódiu během své suverénní a zábavné prezentace předvedl i názornou ukázku bezpečného laserového střílení na terč. Autora Martina Polocha k tomuto nápadu inspirovala především láska k biatlonu. Prostřednictvím Letmee si nejen tento sport může vyzkoušet každý takřka v jakémkoli prostředí.

Ačkoliv akcelerační program se v jihomoravské metropoli konal už podeváté a od svého založení v roce 2010 pomohl nastartovat byznys bezmála stovce nápadů, letošní ročník byl přece jen trochu jiný. "Neměnili jsme zásadní kritéria ani podstatu soutěže, je ale pravda, že jsme se více zaměřili na vývojově mladší start-upy - takové, které mají svůj produkt teprve ve fázi prototypu a vkročit na trh se teprve chystají," uvedla ředitelka akcelerátoru Hana Šudáková.

"Změnila se i délka intenzivního programu ze tří na dva měsíce, a to především kvůli vízům. Naše start-upy jsou mezinárodní a povolení na pobyt v Česku většinou na tak dlouhou dobu nedostanou," vysvětlila tisková mluvčí JIC Ivana Malá.

Přestože spektrum prezentovaných projektů bylo i letos velmi pestré, jak se organizátoři akce shodli, ve světě technologických start-upů schází ženský element. To by do budoucna rádi změnili a momentálně hledají cestu, jak více oslovit kreativní vývojářky, programátorky a další IT specialistky, kterých ve světě podle slov Hany Šudákové vůbec není málo.

