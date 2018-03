V době, kdy se české ekonomice daří a bez práce je rekordně nízký počet lidí, hrozí, že si systém nemocenského pojištění na sebe nedokáže vydělat. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) odhaduje, že v příštím roce převýší výdaje na dávky nemocenského pojištění celkové příjmy asi o miliardu korun. Systém, z kterého se platí třeba mateřská nebo nemocenská, by tak po deseti letech mohl skončit v minusu.

Nemocenské pojištění bylo přitom od roku 2009 vždy ve výrazném přebytku. Ten se však rychle snižuje. Zatímco před šesti lety dosáhl přebytek nemocenského pojištění 5,4 miliardy korun, loni už to bylo jen tři miliardy. A to i navzdory rostoucím příjmům, které jsou způsobeny rekordně vysokou zaměstnaností a tím i vyššími odvody na pojistném.

Přebytky systému se však nikde na horší časy nehromadí. Politici z nich pravidelně financují jiné výdaje. “Financování systému nemocenského pojištění je součástí státního rozpočtu. Dávky jsou tedy výdajem státního rozpočtu a není zde přímá vazba na platby pojistného na nemocenské pojištění. Proto ani v případě, kdy by výdaje na dávky převýšily příjmy z pojistného, problémy s financováním dávek nehrozí,” říká mluvčí ministerstva Barbara Hanousek Eckhardová.

Za to, že by pojištění mohlo v roce 2019 skončit v minusu, mohou hlavně nové dávky, které přijala předchozí vláda Bohuslava Sobotky a které letos začínají platit. Do sněmovny navíc brzy zamíří další návrhy, které by celý systém ještě více zatížily.

Otcovská a další změny

Výdajovou stránku pojištění letos zatíží hned tři novinky. Od začátku ledna se zvýšily dávky pro dlouhodobě nemocné. Od druhého měsíce nemoci dostanou lidé 66 procent ze svého vyměřovacího základu (zjednodušeně z hrubé mzdy) místo nynějších 60 procent. Od třetího měsíce pracovní neschopnosti pak budou od státu pobírat 72 procent platu. Roční náklady odhaduje ministerstvo financí na 2,4 miliardy korun.

Druhou z novinek je takzvaná otcovská dávka, která platí od začátku února. Tatínkové si v prvních šesti týdnech od narození dítěte mohou vzít týden volna v práci. Stát jim ho zaplatí stejně jako mateřskou. Například muž s platem 30 tisíc korun hrubého získá 4 837 korun. Otcovská by podle odhadů MPSV mohla vyjít až na 800 milionů korun ročně.

Od června pak stát začne vyplácet ještě dávku zaměstnancům, kteří mají vážně nemocného příbuzného. Lidé si budou moci vzít až tříměsíční placené volno v práci. Během něj budou dostávat 60 procent základu svého příjmu. Dávka dlouhodobého ošetřovného by se měla týkat přibližně 30 tisíc lidí. Stát ročně vyplatí asi 1,8 miliardy korun, o dalších 242 milionů korun navíc přijde kvůli sníženému výběru pojistného.

Více pro bohatší matky

Výdaje na nemocenské pojištění by se navíc mohly ještě zvýšit. Zástupci TOP 09 chtějí vyšší mateřskou pro matky s nadprůměrnými příjmy. Většina žen na mateřské dostává 70 procent platu. Pokud však žena vydělávala více než přibližně 30 tisíc korun měsíčně, příspěvek se jí procentuálně výrazně sníží. Markéta Pekarová Adamová chce, aby peněžitá pomoc v mateřství byla spravedlivější a hranici 70 procent mzdy hodlá nechat pro všechny matky.

Podle poslanců TOP 09 by jejich novela, která ve středu zamíří na vládu, stála každý rok zhruba 832 milionů korun. “Ten systém není nafukovací a je to o tom, co si politici zvolí jako prioritu,” říká Adamová. “Když si dám na misky vah možnost vyšší mateřské a možnost týdenní otcovské péče, tak má podle mě mít prioritu vyšší mateřská. Je to hmatatelnější pomoc rodině než jeden týden volna pro tatínka,” myslí si Adamová. Otec dítěte si podle ní může vzít volno v rámci své standardní dovolené.

Novela sociálních demokratů by pro změnu snížila příjmy nemocenského pojištění. Předseda ČSSD Jan Hamáček spolu s dalšími poslanci požaduje, aby nemocní lidé dostávali od svého zaměstnavatele náhradu mzdy i v prvních třech dnech pracovní neschopnosti. Zrušení takzvané karenční doby chtěla ČSSD prosadit už loni. I kvůli odporu firem ale neuspěla.

Tentokrát sociální demokraté zaměstnavatelům jako kompenzaci nabízejí snížení odvodů pojistného o 0,2 procentního bodu. Podle MPSV by tak stát přišel o tři miliardy korun ročně. Firmy nyní platí nemocným zaměstnancům náhradu mzdy ve výši 60 procent hrubé mzdy od čtvrtého do čtrnáctého dne nemoci.

Příjmy a výdaje na nemocenské pojištění u zaměstnanců VÝDAJE (mil. Kč) ROZDÍL PODÍL ROK PŘÍJMY 1) nemo- POČR 2) peněžitá vyrovná- příjmy příjmy (mil. Kč) censké Ošetřovné pomoc v vací CELKEM - : mateřství příspěvek výdaje výdaje 1993 13 495 9 432 656 1 579 18 11 684 1 811 115% 1994 16 419 13 355 835 1 707 17 15 914 505 103% 1995 18 991 15 176 894 1 701 18 17 789 1 202 107% 1996 20 502 17 394 927 1 789 9 20 120 382 102% 1997 22 560 16 685 864 1 939 8 19 496 3 064 116% 1998 24 112 15 452 766 2 003 7 18 227 5 885 132% 1999 24 912 16 124 696 2 125 6 18 950 5 962 131% 2000 26 339 23 283 785 2 727 8 26 803 -464 98% 2001 28 682 25 200 957 3 012 7 29 176 -494 98% 2002 30 721 27 825 893 3 447 7 32 171 -1 450 95% 2003 32 336 29 079 1 004 3 729 6 33 817 -1 481 96% 2004 34 842 24 291 730 4 075 5 29 101 5 741 120% 2005 36 772 25 815 819 4 521 4 31 159 5 613 118% 2006 39 689 26 485 825 4 914 4 32 228 7 461 123% 2007 43 442 27 412 893 5 828 4 34 137 9 304 127% 2008 45 836 24 325 811 6 227 4 31 368 14 468 146% 2009 22 779 17 622 729 6 937 5 25 294 -2 515 90% 2010 23 532 13 488 431 7 032 4 20 955 2 577 112% 2011 24 317 11 510 640 7 051 6 19 206 5 111 127% 2012 24 669 11 102 682 7 089 7 18 880 5 789 131% 2013 24 831 11 833 843 7 180 7 19 862 4 969 125% 2014 25 654 13 700 854 7 266 9 21 829 3 825 118% 2015 27 098 15 253 1 062 7 542 9 23 866 3 231 114% 2016 28 651 16 814 1 180 8 035 9 26 038 2 614 110% 2017 31 185 18 116 1 402 8 537 8 28 063 3 122 111%

Příjmy a výdaje na nemocenské pojištění u OSVČ VÝDAJE (mil. Kč) ROZDÍL PODÍL ROK PŘÍJMY 1) nemo- POČR 2) peněžitá vyrovná- příjmy příjmy (mil. Kč) censké Ošetřovné pomoc v vací CELKEM - : mateřství příspěvek výdaje výdaje 1993 638 233 44 277 361 230% 1994 645 234 25 259 386 249% 1995 613 240 21 261 352 235% 1996 490 268 22 290 200 169% 1997 823 274 24 297 526 277% 1998 548 281 25 306 242 179% 1999 543 310 26 337 207 161% 2000 585 370 33 403 183 145% 2001 639 374 36 409 230 156% 2002 698 398 40 437 261 160% 2003 708 444 45 489 219 145% 2004 791 414 49 462 328 171% 2005 825 443 58 501 324 165% 2006 838 478 67 545 293 154% 2007 901 469 65 534 368 169% 2008 840 444 70 514 327 164% 2009 518 592 147 739 -221 70% 2010 559 1 456 378 1 833 -1 274 31% 2011 321 1 844 455 2 299 -1 978 14% 2012 171 363 135 498 -327 34% 2013 190 203 79 281 -92 67% 2014 196 180 68 248 -52 79% 2015 200 175 69 244 -43 82% 2016 204 171 75 246 -42 83% 2017 207 174 79 253 -45 82%

Příjmy a výdaje na nemocenské pojištění celkem VÝDAJE (mil. Kč) ROZDÍL PODÍL ROK PŘÍJMY 1) nemo- POČR 2) peněžitá vyrovná- příjmy příjmy (mil. Kč) censké Ošetřovné pomoc v vací CELKEM - : mateřství příspěvek výdaje výdaje 1993 14 133 9 665 656 1 623 18 11 961 2 172 118% 1994 17 064 13 589 835 1 732 17 16 173 891 106% 1995 19 604 15 416 894 1 722 18 18 050 1 554 109% 1996 20 992 17 662 927 1 811 9 20 410 582 103% 1997 23 383 16 959 864 1 963 8 19 794 3 590 118% 1998 24 660 15 733 766 2 028 7 18 533 6 127 133% 1999 25 455 16 434 696 2 151 6 19 287 6 168 132% 2000 26 924 23 653 785 2 760 8 27 205 -281 99% 2001 29 321 25 574 957 3 047 7 29 585 -264 99% 2002 31 419 28 222 893 3 487 7 32 609 -1 190 96% 2003 33 044 29 523 1 004 3 774 6 34 307 -1 263 96% 2004 35 632 24 704 730 4 123 5 29 563 6 069 121% 2005 37 597 26 258 819 4 579 4 31 660 5 937 119% 2006 40 527 26 963 825 4 981 4 32 773 7 754 124% 2007 44 343 27 881 893 5 893 4 34 671 9 672 128% 2008 46 677 24 769 811 6 297 4 31 882 14 795 146% 2009 23 298 18 215 729 7 084 5 26 033 -2 736 89% 2010 24 091 14 944 431 7 410 4 22 789 1 303 106% 2011 24 638 13 354 640 7 506 6 21 505 3 133 115% 2012 24 840 11 465 682 7 224 7 19 377 5 463 128% 2013 25 021 12 035 843 7 258 7 20 143 4 877 124% 2014 25 850 13 881 854 7 334 9 22 077 3 773 117% 2015 27 298 15 428 1 062 7 611 9 24 110 3 188 113% 2016 28 855 16 985 1 180 8 110 9 26 284 2 571 110% 2017 31 393 18 290 1 402 8 616 8 28 316 3 077 111%





Zdroj: HN

