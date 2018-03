Taxikáři by brzy místo Uberu mohli soupeřit s novou konkurencí. Na Novém Zélandě testují autonomní elektroletadlo Cora, které by mohlo sloužit jako rychlejší a ekologičtější varianta k běžným taxikům. Letadlo vyvíjí start-up, který pomáhá financovat zakladatel technologického gigantu Google Larry Page.

Start-up Kitty Hawk, sídlící v Silicon Valley, doufá, že jejich letadla budou v příštích několika letech tvořit základ letecké taxi služby, letadlo testovali několik měsíců tajně.

"Cora stoupá jako vrtulník a letí jako letadlo, čímž eliminuje potřebu přistávací dráhy a vytváří možnost odletu z míst, jako jsou střechy," uvedla společnost na svých internetových stránkách.

Start-up vede Sebastian Thun, který je mimo jiné spoluzakladatelem programu Google pro samořiditelné vozy a online vzdělávací služby Udacity. Sebastian Thun se tímto projektem zabýval tajně až do dubna roku 2017, kdy představil prototyp letounu Flyer, což je ultralehké letadlo pro jednoho člověka poháněné osmi elektrickými rotory. Letoun je prodáván jen soukromým osobám a lze s ním létat jen nad vodou.

Cora je ambicióznějším projektem, který pohání dvanáct rotorů a zvládne unést dvě osoby ve výšce až 900 metrů. Maximální vzdálenost, kterou prozatím letoun zvládne je 100 kilometrů a nejvyšší rychlost je 177 kilometrů v hodině. Zároveň má Cora tři nezávislé letové počítače, které zajišťují zálohu v případě selhání.

"Posláním Kitty Hawk je zcela změnit způsob dopravy. Využíváme osm let výzkumu a vývoje k tomu, abychom se stali službou podobnou leteckým společnostem nebo jízdě na kole," řekl Sebastian Thun pro server Financial Times.

Nový Zéland se řadí mezi globální centrum výzkumu a vývoje, zejména v leteckém průmyslu. Nedávno společnost Rocket Lab vystřelila na Novém Zélandu tři satelity na oběžnou dráhu ze soukromé spouštěcí rampy uprostřed farmy. "Jsem opravdu nadšený, že se Nový Zéland považuje za místo, kde chtějí podnikat zajímavé firmy, inovace je v naší DNA," řekla předsedkyně vlády Jacinda Ardernová.

Do vývoje létajících vozidel se zapojuje i společnost Uber, která vytvořila specializovanou divizi nazvanou Elevate, která plánuje vyzkoušet létající vozidla do roku 2020 v Dubaji ve spolupráci s leteckými společnostmi, jako Embraer a Pipistrel. V únoru uvedla firma Airbus, že její prototyp samopilotovaného létajícího auta dokončil svůj první zkušební let.

