Daňoví poradci, účetní a právníci budou mít v zemích Evropské unie povinnost oznamovat úřadům plány přeshraničně působících firem, které by mohly vést ke snaze platit co nejnižší daně. Na novele příslušné směrnice se v úterý v Bruselu shodli ministři financí EU. Unijní země si podle ní také od poloviny roku 2020 budou pravidelně a automaticky tyto informace vyměňovat.

"Pokud se úřady dostanou k informacím o možném agresivním daňovém plánování ještě před tím, než je určité schéma uvedeno do praxe, budou moci příslušnou mezeru včas uzavřít a tím zabránit daňovému úniku," vysvětlil v úterý novinářům Vladislav Goranov, ministr financí Bulharska, tedy nynější předsednické země EU. Daňovým prostředníkům, kteří na chystanou snahu snížit daně neupozorní, bude od členských zemí hrozit postih.

Rozhodnutí členských zemí, které ještě bude muset Rada EU finálně jednomyslně potvrdit, uvítal komisař pro hospodářské otázky, daně a cla Pierre Moscovici. "Odsouhlasená pravidla potvrzují, že EU je v čele světa, pokud jde o daňovou transparentnost. Evropské daňové úřady dostanou přístup k informacím, které potřebují, aby mohly ukončit schémata agresivního daňového plánování," uvedl.

Návrh směrnice, na jejíž převedení do národního práva mají země čas do konce příštího roku, také uvádí charakteristiky typů schémat, která by měla být daňovým úřadům oznamována. Jde například o přeshraniční platby do země s velmi nízkou úrovní zdanění či o schémata, ze kterých je zjevná souvislost mezi poplatky účtovanými prostředníky a výší úspory na dani.

Podle náměstkyně české ministryně financí Lenky Dupákové zástupci zemí hlasitě debatovali právě o těchto charakteristikách. "Zásadní připomínky měla řada zemí, které uvedly, že věc schválí, ale s řadou věcí nesouhlasí a působí jim problémy," podotkla. Mezi zeměmi, které se vyjádřily podobným způsobem, bylo například Řecko či Lucembursko.

Související