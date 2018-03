Americký prezident Donald Trump v pondělí podepsal výnos, kterým zakázal převzetí výrobce počítačového hardwaru Qualcomm singapurským rivalem Broadcom. Důvodem k zastavení největší akvizice v historii technologického sektoru jsou podle Bílého domu obavy o národní bezpečnost. Firma Broadcom, která hodlá přemístit své sídlo ze Singapuru do USA, za americkou firmu nabídla 117 miliard dolarů (2,4 bilionu korun).

Prezident podle agentury AP rozhodl na základě doporučení vládního výboru pro zahraniční investice (CFIUS), který prověřuje plánovaná převzetí amerických podniků z hlediska dopadů na bezpečnost. Zdroj z Bílého domu agentuře Reuters řekl, že Trumpa k vydání zákazu vedla obava o možnou ztrátu vůdčí role Spojených států v udávání trendů budoucnosti mobilní komunikace.

Akcionáři Qualcommu dávali najevo skepsi z chystaného spojení a někteří experti se podle Reuters domnívali, že by Broadcom mohl část firmy prodat čínským společnostem, což by uškodilo vývoji bezdrátové technologie 5G, protože nyní je v USA jen několik výrobců potřebného hardwaru.

"Přechod k čínské dominanci v (oblasti) 5G by měl podstatné negativní dopady na národní bezpečnost Spojených států," uvedl CFIUS.

Qualcomm se v posledních letech stal jedním z největších konkurentů čínského telekomunikačního gigantu Huawei. Právě tato firma by podle obav americké armády mohla v případě uskutečnění fúze do deseti let získat zcela dominantní postavení v mobilních technologiích a americké bezpečnostní složky by mohly být odkázány pouze na nákup vybavení od Huawei.

Převzetí Qualcommu mělo dát vzniknout třetímu největšímu výrobci čipů na světě, po společnostech Intel a Samsung. Broadcom v prohlášení uvedl, že "silně nesouhlasí" s tvrzením, že by fúzí vzniklo riziko pro národní bezpečnost USA.

Spojené státy v poslední době stále důrazněji dávají najevo obavy ohledně přístupu zahraničních firem k americkým technologiím a duševnímu vlastnictví. Začátkem roku Huawei uvedl, že nedosáhl dohody o prodeji svého nového chytrého telefonu prostřednictvím amerického operátora, kterým je podle všeho AT&T. Nedávno také USA zablokovaly prodej americké společnosti MoneyGram, která se zabývá převodem peněz, do rukou čínské Ant Financial. Ta je divizí pro digitální platby největšího čínského internetového prodejce Alibaba.

