Snaha zástupců klientů pojišťoven pomoci dalším majitelům takzvaného investičního životního pojištění může tyto lidi naopak přivést do problému s finanční správou. Minulý týden oznámili účastníci arbitráže se dvěma pojišťovnami, kteří se označují za podvedené klienty, že mají v ruce první dva vítězné rozsudky arbitra. Ten jejich smlouvy na investiční životní pojištění označil za neplatné s tím, že jim pojišťovny mají vrátit všechny peníze, které od klientů v průběhu let vybraly. Další desítky případů stížností na uvedený typ pojistky čeká na rozhodnutí.

Zástupci klientů zároveň vyzvali další lidi, kteří se cítí být pojišťovnami podobně podvedeni, aby využili speciálně zřízené webové stránky, na kterých je návod, jak postupovat proti pojišťovně. Opírají se přitom o zmíněné rozsudky arbitra v případě České pojišťovny a pojišťovny AXA. U první jmenované uznal arbitr argument skrytých poplatků, u pojišťovny AXA bylo rizikové plnění v případě vyplacení pojistného tak nízké, že nejde podle rozhodnutí o pojistku.

Finanční experti poukazují na to, že se lidé v případě zrušených smluv mohou dostat do konfliktu s daňovým řádem. Případné hromadné žaloby navíc mohou skončit podobným fiaskem, jako před pěti lety spory s bankami ohledně poplatků za vedení hypotečních účtů.

Problém může nastat, pokud někdo dosáhne zrušení pojistné smlouvy, u níž si platby pojistného dával roky do daňového přiznání kvůli snížení daňového základu. Takový klient by pak měl státu vrátit získané daňové zvýhodnění.

"Pokud by smlouva o investičním životním pojištění, o jejíž neplatnosti rozhodl finanční arbitr, zakládala možnost uplatnění odčitatelné položky od základu daně, může pojistníkovi vzniknout povinnost dodanit sumu odčitatelných položek uplatněných v minulosti," potvrdil daňový expert společnosti Apogeo Jiří Žežulka. Navíc jsou podle něj do jisté míry v ohrožení i zaměstnavatelé, kteří na takovouto smlouvu svému zaměstnanci přispívali a takto hrazené částky si zahrnovali do daňově účinných výdajů.

Povinnost dodanění odčitatelné položky se může dotknout velkého množství poplatníků. Mluvčí podvedených klientů Jiří Chvojka hovoří až o milionu smluv. A potvrdil, že za uplynulý týden se na něj s dotazy obrátily první stovky klientů. "V každém případě je na místě, aby finanční správa nejprve zmapovala celý okruh dotčených daňových subjektů a ty pak, nad rámec své zákonné povinnosti, informovala o vzniku povinnosti podat dodatečná daňová přiznání," uvedla daňová manažerka Apogea Jaroslava Hanková.

Z vyjádření finanční správy vyplývá, že další postup berních úředníků bude záviset na tom, zdali klient sám přizná zrušení pojistné smlouvy a tedy neoprávněné uplatnění daňového odpočtu. "Pokud daňový subjekt zjistí, že jeho daň má být ve skutečnosti vyšší, než je dosud vyměřená, má povinnost podat dodatečné daňové přiznání, a to do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil," uvedla mluvčí Generálního finančního ředitelství Kateřina Vaidišová. Pokud tak neučiní, vyměří mu doplatek daně finanční úřad. "V případě doměření z moci úřední má navíc povinnost uhradit penále," dodala Vaidišová.

Zůstává však otázkou, zdali se berním úřadům vyplatí dohledávat a pátrat po klientech, kterým arbitr zrušil pojistnou smlouvu. "Přestože se v souhrnu může jednat o fiskálně zajímavou částku, u jednotlivých subjektů by se doměřené částky mohly pohybovat na hranici efektivity," doplnila Hanková.

Chvojka připustil, že zrušením smluv by vznikla faktická škoda státnímu rozpočtu. Ta bude podle něj zcela jistě předmětem nějakého řešení a v řadě případů bude muset dojít k doplacení neoprávněně čerpané výhody. "Je však nutné rovněž i identifikovat původce takového stavu. Jak klienti, tak i zaměstnavatelé uplatňovali veškeré úlevy zcela jistě v dobré víře. Vůbec bych se tedy nedivil, kdyby následně jak klienti, tak případně jejich zaměstnavatelé posléze vznášeli požadavky na náhradu škody proti samotným pojišťovnám, coby původci celého problému," řekl mluvčí klientů.

Podobné tažení proti bankovním domům už Česko zažilo v roce 2013. Také tehdy se na základě prvního pravomocného rozsudku, v němž soud rozhodl o vrácení poplatků za vedení hypotečního účtu, vzedmula vlna stejných požadavků na banky. Právnické firmy tehdy zastupovaly stovky klientů v hromadných žalobách. Soudy však nakonec obrátily a začaly ze stolu smetávat jednu žalobu za druhou. Klienti bank navíc museli zaplatit několik tisíc korun jako náhradu soudního řízení.

Mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková upozorňuje, že snaha hromadně rušit pojistné smlouvy může dopadnout podobně jako boj o vrácení poplatků, byť mají klienti v ruce vítězný verdikt finančního arbitra. "Jedná se o rozhodnutí, která se týkají několika konkrétních individuálních pojistných smluv, a není možné ho vztahovat na všechny produkty investičního životního pojištění," uvedla Buriánková. Doplnila, že rozhodnutí arbitra bude předmětem soudního přezkumu a že je proto předčasné dělat závěry o dopadech rozhodnutí finančního arbitra na další pojistné smlouvy. Stejně tak požádala o soudní přezkum rozhodnutí arbitra druhá zmíněná pojišťovna AXA.

Takzvané investiční životní pojištění a způsob jeho prodeje je dlouhodobě terčem kritiky. Česká národní banka například v roce 2016 na základě stížností uložila společnosti OVB Allfinanz pětimilionovou pokutu za klamání klientů. Pracovníci firmy v předchozích letech prodávali investiční životní pojištění jako spoření. Problém u podobných pojistek ale je, že klient musí spořit řadu let, než bude na svém pojistném účtu v plusu, do té doby jdou jeho platby na poplatky či provize zprostředkovatelům.

