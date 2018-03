Sbírání známek je jedna z nejvýnosnějších investic. Myslí si to alespoň Ludvík Pytlíček, který v neděli prodal mimo jiné nejvzácnější československou známku z roku 1919 za 7,8 milionu korun. Podle nej nemá smysl nechávat vzácnou sbírku rodině, byť se upsala, že ji ani deset let po Pytlíčkově smrti neprodá.

"Přemýšlel jsem o tom mnoho nocí, ale když je po československých známkách taková poptávka a ceny letí nahoru, tak bych byl hloupý, kdybych toho nevyužil," vysvětluje Pytlíček v rozhovoru pro HN, proč se rozhodl sbírku prodat. Mluví také o tom, jak schovával známky před komunistickými pohlaváry či vyvrací, že by se sbírání známek věnovali jen starší lidé.

Ludvík Pytlíček největší sbírku prvorepublikových československých známek trpělivě budoval přes šedesát let. Celkem za prodej tisíců kusů ze své sbírky utržil 50 až 60 milionů korun. Za svůj život dokázal získat přes dvacet Velkých zlatých medailí z mezinárodních výstav. Pytlíček patří do nejprestižnějšího světového klubu majitelů filatelistických rarit Club 100 de Monte Carlo de l ́Elité de la Philatelie, jehož členy jsou třeba britská královna nebo monacký kníže Albert.

Proč jste se rozhodl sbírku prodat právě nyní?

Už dříve jsem některé kousky, které jsem měl ve sbírce víckrát, dal do dražby přes aukční dům Burda. Šlo třeba o kousek s katalogovou cenou 25 tisíc, který se nakonec prodal za 480 tisíc korun. To mě donutilo přemýšlet. Československé známky první republiky jsou nyní na vrcholu. Ceny, které některé známky dosahovaly byly dvoj až trojnásobné proti katalogovým nebo vyvolávacím cenám. Prakticky 99 procent nabízených známek se prodalo, zbytek se doprodá přes aukční dům Burda. Já jsem nadmíru spokojený. Byly známky s cenou 40 tisíc, které se prodaly i za 200 tisíc.

Nepřemýšlel jste o tom sbírku neprodat a předat ji potomkům, aby se dále zhodnocovala?

Nemám v rodině žádného následovníka s filatelistickou vášní. Rodina dokonce podepsala, že sbírku ani deset let po mé případné smrti neprodá a maximálně ji nechá vystavit. Přemýšlel jsem o tom mnoho nocí, ale když je po československých známkách taková poptávka a ceny letí nahoru, tak bych byl hloupý, kdybych toho nevyužil. A o skutečné hodnotě té sbírky toho vím nejvíc, je lepší, když to prodám já, než pak třeba někdo pod cenou.

Známky sbíráte přes šedesát let. Jaké byly vaše začátky?

Jako malé dítě jsem sbíral známky se zvířaty. Otec mě vzal v roce 1955 na výstavu známek a já jsem tam viděl, že lidé za ně dostávají medaile a usmyslel jsem si, že také chci vybudovat sbírku na medaili. Původně jsem sbíral rakouské známky, ale pak jsem potkal filatelistu, který mi řekl, že z rakouských známek neudělám skutečně jedinečnou světovou sbírku. Já tenkrát koupil tři velké rakouské sbírky, kdybych si je býval zachoval, udělal bych zřejmě dobrou sbírku, i když asi ne v takovém rozsahu, v jakém mám československé známky. Tam jsem šel po unikátních věcech, když jsem nějakou našel, tak jsem nekoukal na peníze a nakupoval.

Kde se vzal nejvzácnější český unikát Po vzniku samostatného československého státu platily na našem území stále původně rakouské a uherské známky vydané habsburskou monarchií. V únoru 1919 byly tyto známky staženy z oběhu a následně vydávány s přetiskem „POŠTA ČESKOSLOVENSKÁ 1919". Přetištěno bylo také nedopatřením nepatrné množství známek, které vyšly na území Rakouska a Maďarska již po 28. říjnu 1918. K těmto exemplářům patří i žilkovaná čtyřkoruna s převráceným přetiskem. Je známa pouze v jediném dochovaném exempláři, je tak unikátem a nejvzácnější československou známkou vůbec. V minulosti patřila do sbírky nejvýznamnějšího filatelisty tehdejší doby Jaroslavy Šuly. Po jeho smrti byla nabídnuta v aukci a prodala se na tehdejší dobu za astronomickou sumu 32 tisíc korun, kupcem byl vídeňský filatelistický obchodník Kraus. Poté krátce patřila i sběrateli Zdeňku Kratinovi. Za komunistického režimu byla známka s celou sbírkou tehdejšímu majiteli zabavena a přešla pod správu Poštovního muzea. Po roce 1989 byla vrácena původnímu majiteli v restituci a v roce 1996 zakoupena sběratelem a vystavovatelem Ludvíkem Pytlíčkem jako nejvýznamnější akvizice celé jeho sbírky československých prvorepublikových známek.

Jakým způsobem jste sbírku postupně vytvářel? Kde jste na to bral kapitál?

Vše jsem studoval, odebíral jsem zahraniční katalogy, monografie. Postupně se mi poštěstilo koupit řadu vzácných známek, které jsem na základě načtené literatury vyhledával. Když jsem se o nějaké vzácné dozvěděl, tak jsem za tím sběratelem jel, nabídl jsem cenu. Měl jsem štěstí, že otec zdědil majetek v Německu, rodiče mě měli velice rádi a podporovali mě, většinu peněz jsem dával do známek. Když jsem je poprvé vystavoval, tak kolem toho byl poprask. Víte, v našem odvětví panuje velká závist. Když je nějaké známka unikát, nebo je jich jen velmi malý počet kusů, nemohou ji mít všichni, kdo by rádi. Takže vám ti ostatní závidí. Když má soused hezký dům, můžete si postavit o patro vyšší. U unikátních známek nic takového nejde, nikdo nové nenatiskne ani nevydá.

Bylo za minulého režimu těžší sbírat známky? Nebál jste se o svou cennou sbírku?

Ano, schovával jsem známky třeba tak, že jsem je lepil do garnýží, nebo jsem vyvrtal místo v prahu. Známky tehdy totiž sbírali i vysocí straničtí funkcionáři – Štrougal a další. Bál jsem se, že by na mě třeba něco vymysleli, aby mi sbírku pak zabavili. Třeba jako zabavili tu nejvzácnější čtyřkorunu, kterou jsem nyní prodal. Tehdejší majitel byl advokát a zastupoval v něčem rakouskou stranu, tak si na něj něco našli a skončil na osm let ve vězení. Po šesti letech tam zemřel a oni známku i sbírku zabavili a dostalo ji Poštovní muzeum, které ji pak vystavovalo po celém světě (více o příběhu nejvzácnější československé známky v infoboxu – pozn. red.).

Filatelii si člověk spojí spíše se staršími ročníky. Vidíte v posledních letech nárůst zájmu mladších ročníků, kteří se o ni nezajímají jen ze sběratelského ale hlavně z investičního hlediska?

Vidím zvyšující se zájem. Třeba na aukcích je to rozložení mladé generace versus starší téměř padesát na padesát. Je vidět, že už od počátku řada z nich sbírky koncipuje investičně spíše než sběratelsky, hledají tam tu přidanou hodnotu.

Sbírání známek je pro vás celoživotní vášní. Na jaké zajímavá místa jste se díky tomu dostal, nebo jaké významné osobnosti jste díky tomu potkal?

Byl jsem na recepci u anglické královny, španělského krále i japonského císaře. Měl jsem výhodu, že jsem byl jediný člověk z bývalého východního bloku, který byl držitelem zlatých medailí. Bez známek bych se k nim v životě nedostal. Dokonce o mé návštěvě u britské královny psal Playboy, kde se to nějak dozvěděli. Já tehdy dostal Velkou zlatou medaili, takže mě při té příležitosti pozvala. Bylo to zajímavé, ale nesmělo se tam fotografovat. Co kdyby někdo náhodou vyfotil, jak jí něco upadne od pusy? Platí tam přísný protokol. Kromě toho jsem měl výstavy ve Washingtonu, Rio de Janeiru, Pekingu, Singapuru, v Tokiu i po celé Evropě. Procestoval jsem díky známkám celý svět.

Jaké ja vaše doporučení začínajícím sběratelům a investorům? Na co by se měli zaměřit? S jakým kapitálem se dá začít?

Stačí investovat i sto tisíc a jak mladí lidé začnou více vydělávat, sbírky postupně doplňovat a rozšiřovat. U sbírky více investičního charakteru je dobré mít milion a více korun. Nedávno jsem na přednášce viděl příklad portfolia, kde bylo asi osm známek, které majitel koupil za 400 tisíc korun v roce 2013, jejich prodejní cena je přes 800 tisíc korun. Já známky považuji dlouhodobě za jednu z nejvýkonnějších investic.

Berete nynější prodej jako naplnění celoživotního snažení? Co budete dělat dál?

Trvalo mi to celý život. Mám pět zdravých dětí, rád pozvu celou rodinu někam na dovolenou, minule nás bylo osmnáct lidí. Děti ode mě dostaly byty, nebo domky, jsem spokojený.

