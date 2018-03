Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto měla nejlepší únor za 123 let existence firmy, svým zákazníkům po celém světě dodala 92 800 vozů. Je to nárůst o 14,3 procenta oproti stejnému období minulého roku. Propad prodejů sice zaznamenaly modely Fabia, Rapid a Yeti, model Yeti ale na trhu nahradilo nové SUV Karoq. Firma to v pondělí uvedla v tiskové zprávě.

Nejprodávanějším modelem zůstává tradičně Octavia, kterých Škoda v únoru dodala 31 800 kusů, meziročně o 11,1 procenta více. Druhým nejprodávanějším modelem je i přes meziroční pokles 1,9 procenta Fabia s 16 400 exempláři. Více než 500procentní nárůst zaznamenalo SUV Kodiaq, kterých firma v únoru dodala 10 200.

V západní Evropě zaznamenala Škoda Auto v únoru s 38 300 dodanými vozy růst o 10,2 procenta oproti stejnému měsíci minulého roku. Na nejsilnějším evropském trhu, v Německu, vzrostly dodávky zákazníkům o 17,6 procenta na 14 800 vozů. Dvouciferného růstu dosáhla firma také v Itálii, a to o 18,6 procenta, ve Francii o 20,7 procenta, v Rakousku o 18,4 procenta, v Nizozemsku o 19,9 procenta, Norsku o 30,2 procenta a v Řecku o 43,3 procenta.

Ve střední Evropě jsou dodávky zákazníkům ve výši 18 400 vozů o 6,1 procenta vyšší než ve stejném období minulého roku. Na domácím českém trhu dodala společnost v minulém měsíci 8300 vozů, a v porovnání s loňským výsledkem si tak polepšila o 1,5 procenta.

Ve východní Evropě bez Ruska vzrostly prodeje v porovnání s únorem 2017 o 10,8 procenta na 3100 vozů. V Rusku se zvýšily dodávky zákazníkům o 38,6 procenta na 5900 vozů.

Na největším trhu značky Škoda - v Číně - dosáhla česká automobilka s 19 600 prodanými vozy růstu o 30,6 procenta. V Turecku pak firma zaznamenala meziroční nárůst o 79,3 procenta, když prodala 2200 vozidel.

Škoda Auto, která je jedním z největších zaměstnavatelů v Česku, je součástí německého koncernu Volkswagen. Ve třech výrobních závodech v Česku zaměstnává zhruba 30 000 lidí. Vyrábí také v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, a na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s místními partnery. Automobilka loni dodala na trh rekordních 1 200 500 aut.

