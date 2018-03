Na přelomu ledna a února česká měna posilovala a vůči euru zpevnila až pod hranici 25,20 korun, tedy na nejvyšší úroveň za posledních pět let. Následně se ale trend obrátil a aktuálně se kurz blíží 25,50 korunám za euro. Česká měna je tak nejslabší za období posledních sedmi týdnů.

Podle ekonomů jsou za tímto vývojem hlavně změny v očekávání investorů a spekulantů ohledně tempa, jakým bude Česká národní banka letos zvyšovat své úrokové sazby.

"ČNB sice sazby na svém posledním únorovém jednání dle očekávání zvýšila, pro letošní rok však vidí prostor již jen pro jedno další zvýšení sazeb o 0,25 procentního bodu," řekl hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler. A připomíná, že ještě poměrně nedávno se někteří členové bankovní rady vyjadřovali pro rychlejší růst sazeb.

Původní předpoklad investorů i analytiků byl, že ČNB letos zvedne sazby celkem třikrát až čtyřikrát. To by vedlo i k rychlejšímu zvyšování rozdílu mezi úrokovými sazbami v Česku a v eurozóně, kde ECB dosud sazby zvyšovat nezačala. A větší rozdíl mezi sazbami by ke koruně přilákal další investory snažící se zhodnotit své volné peníze, což by dále tlačilo na její posilování.

Základní úroková sazba ČNB je nyní na úrovni 0,75 procenta. Na únorovém zasedání ji bankovní rada zvýšila již potřetí od ukončení intervencí loni v dubnu. Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům kvůli vyšším úrokům zdražují úvěry na investice a provoz, domácnosti zase mají dražší půjčky například na bydlení.

Koruně příliš nepomohla ani poslední čísla o vývoji spotřebitelských cen. Jejich růst v únoru zaostal o celé čtyři desetiny procentního bodu za poslední prognózou ČNB, když se ceny meziročně zvýšily "jen" o 1,8 procenta. Inflace se tak poprvé od listopadu 2016 dostala pod dvouprocentní inflační cíl centrální banky.

"ČNB se tak budou hůře hledat důvody pro rychlejší zvyšování sazeb," podotkl ekonom Komerční banky Viktor Zeisel. Ten zmiňuje i další faktor působící na kurz měny. "Na lehkou váhu nesmíme brát ani dividendovou sezónu. Ta probíhá v jarních a letních měsících a brzdí posilování koruny."

Ohledně dalšího vývoje kurzu koruny je však Zeisel optimistou. Podle něj začne v létě měna opět posilovat, s tím jak se znovu objeví hlasy o zvyšování sazeb a inflace se vrátí nad dvě procenta. Navíc v letních měsících postupně skončí zmíněná dividendová sezóna. Na podzim by pak měl podle Zeisela kurz díky dalšímu zvýšení sazeb ze strany centrální banky prolomit hranici 25 korun za euro. Podobný scénář očekává také Jakub Seidler z ING Bank.

