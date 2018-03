Silon, jediný tuzemský výrobce polyesterových stříží a kabelů, který v Česku zaměstnává 550 lidí, otevře v dubnu nový závod v USA. Jde o investici za více než 150 milionů korun. Firma letos investuje celkem 200 milionů korun, uvedl finanční ředitel společnosti Bernd Morawitz.

Do závodu v americkém státu Georgia investuje Silon přes 150 milionů. "Rekonstrukční a renovační práce skončily. Nová výrobní linka dorazila z Evropy, začneme fungovat nejpozději od dubna. Přijetí zaměstnanců je dokončeno, nevidíme žádné překážky k tomu začít včas," řekl Morawitz.

V závodě na předměstí Atlanty bude pracovat až 20 lidí, aktuální stav je deset zaměstnanců. Firma tam bude vyrábět kompaundy, což jsou polotovary do plastikářského průmyslu, pro výrobu vodovodních a topenářských trubek, kabelů, dílů pro auta nebo domácích spotřebičů. Roční kapacita linky tam bude až 8500 tun. Výhledově by tam mohl Silon vyrábět i vlákna.

Firma letos investuje asi 200 milionů, vedle rozjezdu závodu v USA také do nové výrobní linky pro evropský kabelový trh. Obě nové linky spustí nejpozději ve druhém čtvrtletí. Následovat budou další investice do infrastruktury závodu v Plané. Změní se například vjezd do firmy, kde se podle Morawitze tvoří denně fronty nákladních aut.

Tržby měl Silon v roce 2016 stejné jako rok předtím, 3,9 miliardy korun. Provozní zisk klesl v roce 2016 meziročně téměř o osm procent na 213,4 milionu korun. Za loňský rok čeká firma tržby i zisk nižší.

"Silon nemůže bez problémů pokračovat v předchozích výsledcích. Posílení české koruny, vysoká mzdová úroveň v Česku, rostoucí ceny energií a další náklady na strategii expanze vedly ke zhoršení výsledků oproti předchozímu roku. Většinu tohoto vývoje šlo předvídat, avšak změna kurzu koruny nás jako exportní společnost zasáhla více, než se očekávalo," řekl Morawitz. Finanční výsledky firma zveřejní na konci března.

Silon má 550 zaměstnanců. Letos přijme 70 až 80 nových, zčásti na nové pozice, zčásti místo těch, kteří firmu opouštějí nebo odejdou do důchodu. S odboráři se firma dohodla na průměrném zvýšení platů o 4,2 procenta. Rozdíly budou záležet na kvalifikaci a délce zaměstnaneckého poměru.

Silon patří v Evropě mezi pět největších výrobců PES stříží a kabelů. Jeho výrobky jsou třeba ve vozech Porsche i na fotbalovém stadionu Bayernu Mnichov. Polovina produkce jde do automobilového průmyslu. Firma zpracuje ročně miliardu PET lahví, dováží je z celé Evropy. Za rok Silon vyrobí téměř 100.000 tun materiálu. Polovinu produkce tvoří vlákna, druhou část kompaundy, tedy materiály pro další zpracování. Většina výrobků jde na export do více než 30 zemí.

Související