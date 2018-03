V nejbližších letech by se mohly společnosti předhánět v těžbě nerostných surovin na asteroidech. V budoucnu by se mohlo jednat o velmi lukrativní byznys, který může mít potenciální hodnotu několikanásobně přesahující světový HDP. Několik společností i zemí se začíná v tomto oboru hlásit o slovo.

Průmysloví giganti vidí velkou příležitost v hledání a využití vody z asteroidů pro raketové palivo, což by mohlo umožnit astronautům a kosmickým lodím zůstat delší dobu na oběžné dráze. Velcí Investoři, včetně britského podnikatele Richarda Bransona, čínské společnosti Tencent Holdings, ale i Lucemburska, vidí budoucnost i v těžbě nerostných surovin, jako je nikl a železo.



Naší sluneční soustavou obíhají miliony asteroidů. Velká část z nich je však pro těžbu nevhodná. Jedním z důvodů je, že jsou příliš vzdálené, nebo jsou příliš malé pro těžbu. Známo je ovšem asi tisíc asteroidů, které mají potenciál. Důležité je načasování, jelikož mnoho z asteroidů je ve vhodné vzdálenosti jen jednou za několik let.

Hodnota některých asteroidů po jejich celkovém vytěžení a za současných cen by mohla být obrovská, dokonce několikanásobně vyšší než je celkové světové HDP. To by mohlo mít velký vliv na cenu nerostných surovin na trhu.



Průkopníkem může být vesmírná mise NASA Osirix-Rex, která má za cíl výzkum blízkého asteroidu Bennu a následném navrácení se zpět se vzorkem. Mise by měla zjistit, jestli je asteroid vhodný pro těžbu vody a nerostů. Získaná data by mohla také pomoct i ve výpočtu pravděpodobnosti srážky asteroidů se Zemí. Návrat sondy se vzorky by se mohl uskutečnit v roce 2023.

"Očekává se, že sonda dosáhne asteroidu Bennu v prosinci tohoto roku, bylo by to poprvé, co by se povedlo získat vzorek asteroidu a dovézt ho zpět na Zemi," řekl pro server Bloomberg Dante Lauretta, profesor z univerzity v Arizoně, který spolupracuje se společností NASA.

Asteroid Bennu je blízko Zemi každých šest let a vědci odhadují, že je tvořen z deseti procent ze železa a niklu. Podle organizace Asterank, která se věnuje asteroidům, by jeho cena po vytěžení mohla být 670 milionů dolarů.



"Příští doba železná bude ve vesmíru," řekl Chris Lewicki, prezident společnosti Planetary Resources. Tato společnost si dala za cíl do roku 2020 provést misi pro nalezení vodních zdrojů na asteroidech. Lewicki očekává, že těžební trh ve vesmíru v budoucnu dosáhne tržeb ve výši bilionu dolarů.

Těžba na asteroidech je jednou z možností, jak získat nerostné suroviny, které na Zemi brzy vyčerpáme. Očekává se, že během příštího desetiletí se bude poptávka po niklu a kobaltu stupňovat kvůli výrobě baterií do elektrických vozidel, které tyto kovy využívají.

Lucembursko jako vesmírné centrum EU

Spojené státy nejsou jedinou zemí, která by se chtěla zhostit mezigalaktické těžby. Například Lucembursko se chce stát vesmírným centrem Evropské unie. V roce 2017 země přijala zákon, který dává společnostem právo na vše, co získají z asteroidů. USA mají podobná pravidla od roku 2015. Lucembursko navíc otevřelo cestu soukromým společnostem k veřejnému fondu, do kterého vláda vložila 200 milionů eur (asi 5,2 miliardy korun) na financování projektů, které by měly povzbudit získávání vzácných nerostů z vesmíru.

Existují i první subjekty, které chtějí investovat do neprobádaného území. Mezi klíčové investory zatím patří čínská společnost Tencent Holdings, založená miliardářem Ma Huatengem, ale také britský podnikatel Richard Branson, který vlastní společnost Virgin Galactic, která plánuje komerční lety do vesmíru.

Společnost Deep Space Industries se chce zaměřit přímo na těžbu asteroidů. "Společnost předpokládá, že utratí desítky milionů dolarů, než uvidí první příjmy z těžby asteroidů," uvedl Peter Stibrany, hlavní vývojář a strategický obchodník společnosti. Během sedmi až deseti let plánuje Deep Space Industries prodávat pohonné hmoty na bázi vody nebo jiných paliv pocházejících z asteroidových materiálů.

Firma s názvem Mountain View, která sídlí v Kalifornii, plánuje používat 3D tiskárny na výrobu kovových dílů přímo ve vesmíru. Společnost chce také zahájit v příštím roce recyklační technologický systém, kdy bude možné na Mezinárodní kosmické stanici v 3D tiskárně o velikosti mikrovlnné trouby vyrábět plastové součásti pro antény, radary a satelity.

Vesmírný průmysl stále čelí mnoho překážkám a výzvám. Společnosti musí investovat spoustu peněz do nejistého segmentu, které se navíc můžou vrátit až za spoustu let. Také je stále potřeba vyřešit technologické problémy.

Existují dvě strategie těžby. Jednou je přivézt celý kus asteroidu na Zem a tady ho vytěžit a zpracovat. Tato varianta je ovšem finančně hodně náročná a nemusela by se ekonomicky vyplatit. Druhou možností je vytěžení cenných prvků přímo ve vesmíru, ta je ale zase technologicky náročnější. Překážkou je zejména chybějící gravitace ve vesmíru.

Těžba ve vesmíru by mohla být zajímavá i pro řadu firem v Česku, které se zaměřují na kosmické aktivity. Některé z nich se mohou podílet například na vývoji systému, jenž těžbu ve vesmíru umožní.

V Česku je dnes už řada firem, které se v kosmických aktivitách profilují, a některé z nich se mohou podílet právě na vývoji systému, jenž těžbu ve vesmíru umožní. "Zájem na trhu existuje. Jedná se třeba o firmy zabývající se optikou, elektronikou nebo jemnou mechanikou. Například na projektech ESA se dnes podílí asi 35 českých firem a jejich počet rok od roku roste. Stejně tak roste i český státní příspěvek do fondů ESA, který je dnes 1,2 miliardy korun ročně," řekl v loňském roce Ondřej Šváb, vedoucí oddělení kosmických technologií a aplikací ministerstva dopravy.

