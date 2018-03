Investoři, kteří s napětím očekávají vstup společnosti Spotify na burzu, by neměli spoléhat na to, že provozovatel hudební streamovací aplikace ovládne trh podobně významně, jako se to podařilo on-line videotéce Netflix na úkor kamenných videopůjčoven. Tradiční hudební vydavatelství jsou stále dost silná, píše americký deník Wall Street Journal. Spotify se chystá spustit obchodování svých akcií na newyorské burze ještě v březnu. Jejich tržní cena bude mít hned od začátku co dohánět. Netflix přišel na burzu v květnu 2002 s cenou 15 dolarů za akcii. V současnosti dosahuje cena akcií Netflixu více než 310 dolarů za akcii.