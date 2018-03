Jeden z nejbohatších Čechů Daniel Křetínský se ve čtvrtek v Londýně radil s britskou premiérkou Theresou Mayovou, jak se vypořádat s dopady brexitu na byznys.

Křetínský vlastní v Británii několik elektráren. Setkání s "klíčovými byznysovými lídry", jak o události hovoří tiskový mluvčí britské premiérky, se v Downing Street kromě Křetínského účastnili i šéf britské firmy Bosch Steffen Hoffmann, generální ředitel Telefóniky José María Álvarez-Pallete López, ředitelka Bank of Ireland Francesca McDonaghová, šéf maďarských aerolinek Wizz Air József Váradi nebo marketingový ředitel BMW Ian Robertson.



Na dotaz, co na setkání britské premiérce poradil, Křetínský Hospodářským novinám neodpověděl. Mayová s podnikateli hovořila o své představě budoucího partnerství Velké Británie s Evropskou unií o přechodném období, které po brexitu bude následovat.

"Theresa Mayová ujistila o závazku Spojeného království udržovat vysoké regulační standardy a hledat opatření, která podpoří průmysl v celé EU a ve Velké Británii," uvedl James Slack, tiskový mluvčí premiérky.

Britové opustí Evropskou unii na konci března 2019. Do konce roku 2020 bude platit přechodné období. O jeho podmínkách se nadále jedná. Na konci letošního února Evropská komise schválila a zveřejnila návrh právního textu dohody o vystoupení Velké Británie z EU.

Největší český investor

Daniel Křetínský je největším českým investorem ve Velké Británii, kde jeho Energetický a průmyslový holding (EPH) dodává elektřinu asi čtyřem milionům britských domácností. Naposledy Křetínský koupil loni od britské společnosti Centrica dvě plynové elektrárny Langage a South Humber Bank. Za oba zdroje o výkonu 2300 megawattů, což je více, než má Temelín, zaplatil 318 milionů liber (asi 10 miliard korun).

Energetická skupina EPH ale vstoupila na britský trh už v roce 2014. Od francouzské energetické firmy EDF tehdy koupila skoro šedesát let starou černouhelnou elektrárnu Eggborough. O rok později pak získal Křetínský od německé RWE hnědouhelnou elektrárnu Lynemouth.

Oba tyto zdroje nyní energetická skupina modernizuje. Na konci ledna letošního roku EPH uvedla do zkušebního provozu elektrárnu na spalování biomasy v Lynemouthu. Stavba stála téměř 400 milionů liber (více než 13 miliard korun). Půjde o jednu z největších elektráren spalujících biomasu na světě. Její výkon 390 megawattů pokryje spotřebu až 700 tisíc domácností.

"Jde o jednu z největších investic, které momentálně ve Velké Británii vůbec probíhají. Elektrárna Lynemouth bude po dokončení schopna produkovat elektřinu při nízkých uhlíkových emisích," řekl mluvčí společnosti EPH Daniel Častvaj.

EPH připravuje i přestavbu uhelného zdroje v Eggborough na paroplynovou elektrárnu o výkonu 2500 MW. Ještě do konce března 2018 elektrárna funguje jako záložní zdroj pro energetickou síť. Jinak by už byla několik let zavřená.

Koncern EPH přes svoji dceřinou firmu EP Power Europe v posledních letech po celé Evropě nakupuje levné zdroje v klasické energetice. Kromě Británie má Křetínského skupina silnou pozici také v Itálii, kde má pět plynových a jednu uhelnou elektrárnu. V Německu pak EPH získal od švédskou vládou vlastněné společnosti Vattenfall čtyři velké uhelné elektrárny o výkonu přes 8000 MW a hnědouhelné doly v Sasku.

Předloňské tržby EPH byly 128,7 miliardy korun (4,93 miliardy eur) a čistý zisk téměř 21 miliard korun (800 milionů eur). Většina z nich ale připadala na stabilní a regulovaný byznys v přepravě plynu a teplárenství, který EPH vlastní v Čechách a na Slovensku.

