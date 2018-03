Nový výkonný ředitel GE Aviation Czech Michele D`Ercole je z Itálie, kde má letecký průmysl podobnou tradici jako v Česku. Jen je objemově mnohem větší. Italský manažer, který už v české pobočce v Letňanech působí téměř dva roky, teď bude dohlížet hlavně na rozjezd projektu nového turbovrtulového motoru Catalyst. Jím chce GE změnit poměry na světovém trhu. "Cílíme na čtyřicet procent světových prodejů," říká přesvědčivě o plánech, které uvádí v život investice 400 milionů dolarů do vývoje a výroby nového motoru. Centrem celoevropského projektu GE Aviation je Praha.

Co budou vaše hlavní priority?

Jsou dvě. Dotáhnout k certifikaci nový model motoru ATP Catalyst. A potom u zákazníků dále rozvinout přijetí motoru ze série H (vychází z původního motoru M601, který se vyvíjel a vyráběl ve Waltrovce, než ji koupila GE - pozn. red.). V budoucnu určitě musíme oba typy motorů propojit. Mají sice odlišnou konfiguraci a architekturu, ale musíme je nabízet jako součást jedné rodiny turbovrtulových motorů. Jako to dělá naše konkurence. Potřebujeme ještě více propojit různé výroby, které máme po celé Evropě, ať už v Itálii nebo v Polsku. Ohledně aditivních technologií je úzká spolupráce do Německa. Máme i tým inženýrů v Turecku.

GE Aviation Součást obřího amerického koncernu General Electric. GE je jedním ze tří hlavních výrobců leteckých motorů na světě. Největšími konkurenty jsou společnosti Rolls-Royce a Pratt & Whitney. Tržby letecké divize, která je v koncernu druhá největší, byly loni 27,3 miliardy dolarů. Zisk GE Aviation pak byl 6,6 miliardy dolarů. V Česku firma v roce 2008 koupila tradičního výrobce motorů Walter. Na jejím turbovrtulovém motoru M601 vyvinutém pro letoun L-410 stojí i současný model leteckých motorů, které se v Letňanech vyrábějí.

Platí to propojení jen technologicky, nebo i obchodně?

I obchodně. Nechceme mít jenom jeden produkt a být na něm úplně závislí. Navíc, naši zákazníci, kteří používají motory ze série H mohou být zítra odběrateli našeho nového motoru Catalyst. Pokud budeme úspěšní při prodeji "háček", je to cesta i pro budoucí úspěch Catalystu. Na druhou stranu máme i zákazníky, které zajímá jen tento nový motor.

(GE Aviation se rozhodla pro svůj turbovrtulový motor používat toto označení místo dosavadního ATP - pozn. red.)

Investici 400 milionů dolarů do vývoje a výroby nových turbovrtulových motorů jste oznámili před třemi lety. Kolik už se zatím proinvestovalo?

Od počátku už GE Aviation v Evropě do nového motoru investovala přes 150 milionů dolarů. Z toho loni to bylo 100 milionů dolarů.

Jaká část šla do Česka?

Teď je to asi 30 procent. To procento se bude dále zvyšovat, protože úplně počáteční fáze vývoje nebyla přímo v Česku, abychom se co nejrychleji dostali do testovací fáze, hodně jsme outsourcovali i v zahraničí. Teď už je Praha centrem celého projektu nového motoru. Předpokládám, že polovina z této částky se použije v Česku.

Vy chcete do roku 2023 zaměstnat celkem 500 nových lidí. Kolik už jste jich přijali?

Vytváříme tady ekosystém spojený s výrobou a vývojem motorů. Nepotřebujeme jen inženýry, ale i další kvalifikované profese. Od roku 2016 jsme přijali 230 nových lidí. Tenhle rok budeme přijímat hlavně lidi, kteří se budou podílet na rozjezdu Catalystu. Do konce roku už určitě překročíme hranici 300 nových zaměstnanců. Ty další budeme potřebovat, až dokončíme certifikaci motoru a začneme s jeho výrobou.

Máte problém najít nové zaměstnance?

Úplně jednoduché to není. Máme už tady i lidi, kteří nejsou z Česka. Na druhou stranu, hodně nám pomáhá spolupráce s pražským ČVUT, která už nějaký čas funguje. Díky tomu v příštích dvou třech letech určitě získáme nové a mladé inženýry. Ono už se to vlastně děje teď.

Jak je to s novou továrnou GE ve středních Čechách?

Místo jsme ještě nevybrali. Máme od loňska několik možností předvybraných. Teď hledáme nejlepší možnost a taky si propočítáváme objem, který budeme potřebovat pro Catalyst. Nyní máme jednoho podepsaného zákazníka, kterým je Cessna. Máme i další potenciální kupce, kteří Catalyst zvažují.

Takže o výrobu výhradně pro Textron, který Cessny vyrábí, nejde…

S Textronem máme smlouvu. Ale není výhradní. Jsou zákazníci, se kterými vyjednáváme, ale úplně konkrétní zatím být nemohu. Je možné, že do konce roku už jednoho dalšího zveřejníme.

Kdy budete novou továrnu reálně potřebovat?

Podmínky pro zvýšení výroby máme i v Letňanech. Budeme sem umísťovat nové stroje, upravujeme prostory tak, aby se sem vešli noví lidé. Je reálné zvýšit přímo tady produkci o 30 až 40 procent. První dodávky pro letadlo Cessna Denali můžeme ještě zvládnout tady. Při plné výrobě Catalystu už se musíme přestěhovat.

Původní termín v roce 2023 se tedy může prodloužit?

Je to možné, ale teď to nevíme. Hodně to bude záležet na tom, jak se zvýší poptávka po motorech ze současné série H, protože na trhu je docela dost příležitostí. A určitě chceme jejich produkci zvýšit.

Možné roční subdodávky pro české firmy se uvádí ve výši 2,4 miliardy korun. Na základě čeho jste k tomuto číslu došli?

Tenhle odhad je založený na produkci 350 motorů ročně.

S kolika českými firmami vlastně spolupracujete?

H série se teď ze 70 procent dělá v Česku. Já předpokládám, že firmy, které dodávají pro tento motor, přejdou i na Catalyst. Určitě chceme, aby nejméně polovina všech subdodavatelů byla z Česka. Některé komponenty, jako třeba chladiče, ale nenahradíme. České firmy se ale přes nás mohou dostat v rámci celého evropského řetězce GE i na jiné zakázky, které s Catalystem nesouvisí.

Co od českých subdodavatelů vlastně potřebujete?

České jsou převodovky, hodně využíváme kování a výrobu věcí na míru.

Kdo je váš největší tuzemský subdodavatel. Česká zbrojovka?

Z hlediska tržeb určitě.

Jaký je tržní podíl GE v turbovrtulových motorech?

Akvizicí Walteru jsme na tenhle segment trhu před deseti lety vstoupili, abychom se to naučili a poznali, jak tento trh funguje. Náš podíl na trhu, který ovládá několik hráčů, je stále velmi malý. Je to v řádu několika procent, ale každý rok vzrůstá.

Investice do nového motoru 400 milionů dolarů - výše investice GE Aviation do vývoje a výroby nového turbovrtulového motoru v Evropě. Největší část míří do Česka, firma investuje také v Polsku a Itálii. V Praze bude globální centrum celého projektu. 350 motorů - je předpokládaný roční objem sériové výroby turbovrtulového motoru Catalyst v Česku. 2,4 miliardy korun - možné roční subdodávky pro české firmy spojené s projektem. Zatím největším subkontraktorem je Česká zbrojovka. 500 pracovních míst - vytvoří GE do roku 2023 v Česku ve spojení s touto investicí.

A v budoucnu. S Catalystem?

Ten motor je tak dobrý, že sto procent trhu.... Ne - ale reálně cílíme na čtyřicet procent světových prodejů. (Hlavním hráčem v turbovrtulových motorech je společnost Pratt & Whitney - pozn. red.)

Kolik bude nový motor stát?

Catalyst bude asi o třetinu dražší, než jsou nynější motory ze série H. Cena ale vždycky závisí na úpravách, které zákazník chce. Motor může mít oproti standardu silnější nebo slabší výkon. S cenou hýbe i to, jaké materiály se pro jednotlivé komponenty použijí. Obecně se cena motoru pohybuje mezi 15 až 30 procenty celkové ceny letadla.

Co to prakticky znamená, že jsou dokončené pozemní testy nového motoru? Co vás ještě čeká?

Loni v prosinci jsme udělali první test Catalystu, který měl ověřit, zda je motor funkční. To znamená, jestli tam nejsou vibrace a sedí všechny parametry motoru. Testy dopadly perfektně, což se u prvního startu mnohdy nestává, jak u GE, tak u konkurence. Tenhle motor je plně provozuschopný, byť jsme zatím nedávali plnou sílu, jakou může mít.

Co bude s motorem letos?

Uděláme pět dalších vývojových motorů a nějaké přestavby. Nejdůležitější budou testy, kdy motor spustíme úplně naplno. S tím začínáme příští týden.

Logicky se mluví o výrobě a vývoji nových motorů. Co ale bude se zbývajícím byznysem CE v Česku?

Pokračujeme v modernizaci motorů série H. Právě teď probíhají testy na verzi do akrobatických letadel pro Acro nebo Diamond. Tohle je nový prostor na trhu, kde se chceme prosadit. A probíhá i modernizace motorů série H, do které jsme zatím dali pět milionů eur. V porovnání s Catalystem je to sice mnohem méně, ale to je nový motor. Pro nás zůstává rodina motorů typu H důležitá.

Kolik teď vyrobíte v Letňanech ročně motorů?

S generálními opravami je to přibližně 200. K tomu budoucnu přibude nejméně 300 až 350 Catalystů.

Jak jsou pro vás generální opravy důležité?

Odpovím trochu jinak. Jeden britský výrobce čelil vyšetřovaní, protože prodával nové motory se ztrátou. Přitom měl velmi dobrý zisk. A ten byl z oprav. Servis navíc není důležitý jen pro výrobce, ale i pro zákazníky. Nikdy se neprodává jen motor, vždycky také servis a služby v čase mezi tím.

