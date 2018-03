Nevidomí lidé se na trhu práce osvědčili například jako maséři, programátoři nebo učitelé hudby. Podle odhadů má ale práci stále jen každý pátý zrakově postižený v produktivním věku. Jejich uplatnění brání omezená možnost volby zaměstnání, nízká kvalifikace u řady starších lidí, ale i obavy zaměstnavatelů. Nadační fond Českého rozhlasu proto přišel s nápadem na sociální start-up Návštěvy potmě, který vytvoří pracovní místa pro nevidomé a zároveň pomůže seniorům v boji se samotou.

Do projektu se postupně zapojí 18 nevidomých a slabozrakých, kteří budou navštěvovat lidi v důchodu a dělat jim společnost. "Služba cílí na seniory, kteří většinu času tráví o samotě ve svých domovech, stacionářích či domovech pro seniory, kde personál nemá dostatečné kapacity na individuální přístup. Chceme pomoct hlavně tam, kde dny začínají splývat a ze života se vytrácí radost. Během návštěv mohou senioři s nevidomými například zpívat, hrát na hudební nástroje, plést, chodit na procházky, zkrátka se věnovat čemukoli, co vrací chuť do života," líčí vedoucí projektu Gabriela Drastichová.

Nevidomí také díky vlastním zkušenostem a pravidelnému vzájemnému kontaktu dokážou včas rozpoznat a podchytit úbytek zraku i sluchu u seniorů a navrhnout vhodná řešení. "Návštěvami poskytujeme podporu rodině i pečujícím. Víme, že je těžké skloubit práci, děti a domácnost s péčí o rodiče či prarodiče. Proto podáváme pomocnou ruku," uvádí Drastichová.

Služba začala fungovat letos v březnu v Praze. Senioři nebo jejich rodiny si ji mohou objednat na webových stránkách www.navstevypotme.cz. Až do září 2019 ji díky finanční podpoře z Operačního programu Zaměstnanost mají možnost využít zdarma. Po ukončení pilotního provozu projekt začne fungovat jako sociální podnik, financovaný z plateb za poskytnuté služby. Postupně se také rozšíří do dalších měst v Česku.

Myšlenka přitom vznikla díky vlastní iniciativě nevidomých. Jednou z pracovnic zapojených do Návštěv potmě je Alena Terezie Vítek, která od roku 2005 spolupracuje s dalším projektem Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška. Věnuje se také soukromé výuce zpěvu a canisterapii. Vedle toho už čtvrtým rokem pravidelně navštěvuje šestadevadesátiletou důchodkyni. I díky těmto dvěma ženám se celý projekt rozjel.

"Ve svém věku je úžasně soběstačná. I přes těžkou artrózu zvládá pravidelné nákupy, úklid, sama si uvaří, ale chybí jí společnost. Manžel jí zemřel před dvaceti lety a její syn a vnoučata ji nenavštěvují tak často, jak by si přála. Proto jsem tu já a moje fenka Háňa. Návštěvy ale nesmírně obohacují i mě samotnou. Vím, že život nekončí s první důchodovou výplatní páskou a je jen na nás samotných, jak se ke stáří postavíme," říká Alena Terezie Vítek.

