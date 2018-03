Ačkoli ekonomický růst ve Spojených státech trvá již téměř dvakrát déle, než je historický průměr, v nejbližších měsících příchod recese nehrozí. Na finančním a investičním fóru Vysoké školy finanční a správní (VŠFS) to řekl ekonomický poradce ministryně financí a spolumajitel investičního fondu Quant Aleš Michl. "Recese přijde a nebude to překvapení, ale nemyslím si, že to bude hned. Několik měsíců budeme ještě přesluhovat a v období expanze nakonec budeme na více než dvojnásobku historického průměru," řekl Michl s tím, že expanze v USA trvají v průměru 58 měsíců, ale nyní americká ekonomika roste od června 2009, tedy 105. měsíc.

Také hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář, jenž na fóru VŠFS vystoupil, si myslí, že příchod recese do Spojených států ještě není na pořadu dne. "Jeden rozměr je délka expanze, ale druhým rozměrem je její velikost, tedy o kolik se ekonomika zvedla. Současná expanze je vůči všem předchozím výjimečná tím, že je výrazně mělčí. Takže i když na délku přesluhujeme, tak co se velikosti růstu týče, jsme stále zhruba v průměru," uvedl Sklenář.

Prodloužit ekonomický růst by podle Sklenáře mohla také politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. "Zatímco v minulosti se vlády v období růstu spíše snažily krotit dluhy, které nadělaly v období recese, Trump je v tomto ohledu anomálie. Jde cestou expanze i v době, kdy se ekonomice daří velmi dobře," řekl Sklenář.

Také evropské ekonomice se má podle ekonomů dál dařit. Na rozdíl od Spojených států jí ale bude pomáhat i takzvané kvantitativní uvolňování Evropské centrální banky. Jde o program odkupu dluhopisů, jehož prostřednictvím ECB do ekonomiky posílá desítky miliard eur měsíčně a podporuje tak ekonomický růst. Podobně v minulosti postupovala také americká centrální banka Fed, ta ale svůj program odkupu aktiv ukončila v říjnu roku 2014 a následně začala zvyšovat úrokové sazby.

Posilování koruny čekejme i letos

Česká národní banka se na rozdíl od ECB, jež kromě programu nákupu dluhopisů dál drží také záporné úrokové sazby, loni po ukončení devizových intervencí vydala naopak cestou zvyšování sazeb. Od loňského srpna už základní sazba vzrostla třikrát na 0,75 procenta, čímž se ČNB snaží krotit zvyšující se inflaci. Ta je daná zrychlujícím růstem platů a s ním související silnou spotřebou domácností. "Ekonomika se nachází v příznivé situaci a tak očekáváme, že ČNB letos ještě jednou nebo dvakrát zvýší úrokové sazby. Pokud by to neudělala, nemohla by koruna zůstat na stávajících úrovních, nebo dokonce posílit," řekl další z panelistů fóra na VŠFS, hlavní ekonom ING Bank Jakub Seidler. Sám očekává že česká měna bude letos dál posilovat a do konce roku by se mohla dostat na 24,80 koruny za euro.

"Posilování koruny je pro exportéry nepříjemné, snižuje jim marže, ale nedá se říci, že by ho nyní nebyli schopni zvládnout," řekl ekonom Sklenář s odkazem na rok 2011, kdy bylo jedno euro na trhu k mání za 24 korun a ekonomika rovněž rostla. Horší by podle něj bylo, kdyby česká měna posílila skokově, takže by vývozci neměli dostatek času se změně přizpůsobit.

Akcie i dluhopisy se vymykají normálu

Růst ekonomik a fakt, že se firmám daří, nahrává také zvyšování cen akcií. I přes únorový propad jsou akciové indexy blízko svých rekordních hodnot, které loni několikrát posunuly výš. Podle Michla jsou akcie sice nyní s přihlédnutím k množství peněz v oběhu nadhodnocené, stále se ale vyplatí do nich investovat. "Když se podíváte na ostatní ukazatele, jako jsou například hospodářské výsledky firem nebo stabilita bank, je zřejmé, že akcie mohou jít ještě nahoru," řekl Michl.

Ještě větší vychýlení od normálu než akcie vykazují podle Petra Sklenáře dluhopisy. Například v případě Německa jsou i při poměrně silném ekonomickém růstu výnosy státních dluhopisů s pětiletou splatností na nule - tedy mimořádně nízko. "Myslím si, že výnosy dluhopisů půjdou nahoru. Pak bude hodně záležet na tom, jak centrální banky dokážou trhy na takový vývoj připravil, aby ten proces byl co nejhladší a aby se předešlo velkým otřesům," řekl Sklenář.

Co se komodit týče, bude podle ekonomů záležet především na vývoji kurzu amerického dolaru. S jeho oslabováním by měly komodity zdražovat. Co se ropy týče, hraje podle Sklenáře čím dál větší roli také její těžba z amerických břidlic. “Schopnost amerických těžařů reagovat na omezování těžby ze strany kartelu OPEC je mnohem větší, než kdokoli čekal,” řekl ekonom J&T Banky.

Související