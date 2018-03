Outletové centrum Fashion Arena ve Štěrboholích už 10 let těží ze své dominantní pozice na pražském trhu. Koncem příštího měsíce mu však má na opačné straně české metropole přibýt konkurence. Nedaleko Letiště Václava Havla by mělo po dlouhých letech odkládání otevřít Prague The Style Outlets, jež má ambici stát se největším obchodním centrem tohoto typu v tuzemsku s nejširší nabídkou značkových prodejen se zbožím za zvýhodněné ceny.

Provozovatel outletu u letiště by rád získal do svého centra některé ze značek, jež už mají obchody ve Fashion Areně. Těm ale smlouvy neumožňují otevřít další prodejnu v určitém dosahu. V praxi to znamená, že obchodníci mohou mít jen jednu outletovou prodejnu nejen v Praze, ale i ve Středočeském kraji i dále od Štěrbohol.

Společnost The Prague Outlet proto postup konkurence, společnosti Via FAOC, koncem loňského roku napadla. Výsledkem bylo, že v lednu Městský soud v Praze vydal předběžné opatření, které vlastníku Fashion Areny zakazuje nájemce omezovat v tom, kde mohou otevřít další outletové obchody. Firma se ale proti zákazu týkajícímu se používání doložek o dosahu (tzv. radius clause) odvolala a začátkem tohoto týdne jí Vrchní soud v Praze vyhověl.

"Jsme velmi rádi, že Vrchní soud v Praze potvrdil naše stanovisko v takto krátkém čase," uvedla Lenka Čapková, ředitelka centra Fashion Arena Prague Outlet. "Věřili jsme, že předběžné opatření bude zrušeno, neboť jde o naprosto běžnou praxi v našem segmentu napříč evropským trhem. Doložky o dosahu v nájemních smlouvách v outletových centrech jsou zde za účelem ochrany značných investic pronajímatelů," dodala.

Štěrboholské centrum používá tyto doložky v nájemních smlouvách odjakživa. Před čtyřmi lety jej koupila společnost VIA Outlets a ta podle Čapkové snížila územní rozsah i dobu trvání těchto doložek. Firma zvažuje, zda bude vymáhat náhradu škody, která jí byla předběžným opatřením způsobena.

"Outletové centrum má určitou spádovou oblast, v níž usiluje být dominantní a snaží se, aby v ní nájemci fungovali. I značky jsou opatrné," řekl už dříve HN Jan Kotrbáček, partner poradenské firmy Cushman & Wakefield.

Společnost The Prague Outlet, kterou skrze Kaprain holding ovládá podnikatel Karel Pražák, ale chystá další kroky. "Vrchní soud zrušil předběžné opatření vydané Městským soudem v Praze s odůvodněním, že návrh na předběžné opatření byl podán opožděně," reagoval Martin Kubišta, jednatel společnosti The Prague Outlet, která centrum u letiště připravuje.

Tato firma už před necelými třemi lety podala podnět u Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). "ÚOHS v jeho rámci učinil vůči Via FAOC konkrétní právní úkon, jímž bylo tzv. sdělení výhrad. Na konečný výsledek řízení ale stále čekáme," uvedl Kubišta.

Související