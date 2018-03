Společnost Uber se ve čtvrtek dohodla s vládou, že bude podnikat v Česku, tedy že okamžitě zažádá o živnostenský list. Dále budou muset mít řidiči firmy licenci jako taxikáři a budou také dobrovolně evidovat tržby. Po setkání se zástupci firmy to řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

Příslušné memorandum podle něj vláda uzavře s firmou do konce března a následně do konce dubna by měla firma uzavřít s finanční správou protokol o vykazování tržeb.

Uber čelí protestům i zákazům

Kvůli alternativnímu přepravci Uber se v Česku konaly protesty. Podle českých taxikářů je Uber nekalou konkurencí. Řidiči podobných služeb podle nich nedodržují zákon, protože nesplňují podmínky jako běžné taxislužby, nemají například taxametr ani označená vozidla. Naposledy v Praze protestovali taxikáři 1. března i před Úřadem vlády, do akce se zapojilo na 200 vozů. S cílem poukázat na nerovné podmínky uspořádali v únoru čtyři pomalé jízdy Prahou, při kterých stovky aut blokovaly dopravu.

Premiér v demisi Andrej Babiš už dříve vystoupil proti Uberu, spolu s pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) zaslali dopis šéfovi společnosti Uber Daru Khosrowshahimu. V něm vyzývali, aby firma dodržovala české zákony a své služby provozovala podle nich. Pokud to neudělá, má z Česka odejít. K výzvě se poté přidal i ministr dopravy Dan Ťok, který uvedl, že se společnost Uber chová neeticky, protože zaměstnává řidiče, kteří nesplňují podmínky, a tím je dostává do situace, kdy porušují zákon.

Související 26. 2. V Estonsku už regulaci Uberu vyřešili. Česko se teď hodlá příkladem z Pobaltí inspirovat 26. 2. Estonsko před časem sladilo pravidla pro řidiče Uberu a klasické taxikáře. Vedle taxametrů jsou tak v zemi povolené i mobilní aplikace na...

Uber působí v Praze od poloviny srpna 2014. Firma je od počátku ve sporu s pražským magistrátem i ministerstvem dopravy. V hlavním městě proti němu několikrát protestovaly stovky taxikářů. V Praze má Uber asi dva tisíce řidičů.

V dubnu 2017 soud službu zakázal v Brně, od konce minulého října ale může firma v moravské metropoli opět jezdit. Uber se snaží regulovat či úplně zakázat řada států. V loňském roce v září byl zakázán v Londýně, dříve už i v Německu a Itálii.

Regulaci Uberu podpořil evropský soud

Společnost Uber se potýká v poslední době s řadou problémů ve světě. V červnu loňského roku byl po sérii skandálů včetně obvinění ze sexuálního obtěžování nucen odstoupit z postu ředitele Travis Kalanick, jeden ze zakladatelů firmy a její dlouholetý šéf. Ve funkci jej vystřídal Dara Khosrowshahi z internetové cestovní kanceláře Expedia.

Problémem pro alternativního přepravce je i skutečnost, že Soudní dvůr EU na konci loňského roku rozhodl, že Uber má být regulován jako běžná taxislužba. Společnost tak musí žádat o licenci a povolení podle příslušných zemí EU. Tím Soudní dvůr EU otevřel cestu k regulaci nejen Uberu, ale i jiných společností založených na sdílené ekonomice.

Provozovatel alternativní taxislužby Uber Technologies hospodařil v uplynulém roce, poznamenaném skandály a krizí ve vedení podniku, se ztrátou 4,5 miliardy dolarů (přes 92 miliard korun). O rok dříve ztráta činila 2,8 miliardy dolarů. Zákazníků ale společnosti přibývá a tržby se zvýšily na 7,4 miliardy dolarů (152 miliard korun) z 6,5 miliardy dolarů v předchozím roce.

Související