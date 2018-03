Formou zážitkových akcí ve virtuální realitě chce tuzemská firma DIVR Labs představit nové technologie co nejširšímu publiku. Už v dubnu se tak budou moci návštěvníci pražského zábavního domu Hamleys setkat s virtuální historickou postavou Golema. "V druhé polovině roku očekáváme další kolo investic a chystáme se na expanzi do světa," říká pro Hospodářské noviny zakladatel a největší akcionář firmy Jan Galgonek.

Na trhu působíte rok a půl, známí jste zatím hlavně díky první hře Blue Effect. Co hráčům nabízíte?

I když to byl náš první projekt, tak si myslím, že nám hra ve světě udělala celkem jméno, především grafickým zpracováním, velice pozitivním ohlasem od hráčské komunity, ale i prodejními čísly. Ukázalo nám to, že zájem o VR tematiku je, poznali jsme, jak trh s virtuální realitou funguje, seznámili jsme s velkými hráči na trhu jako jsou HTC, Microsoft nebo Sony.

Na co se může těšit hráč Golema ve virtuální realitě?

Celý koncept je postaven na příběhu o legendárním Golemovi zasazeném do mystické atmosféry staré Prahy. Je to imersivní velkoplošný VR zážitek, který svým rozsahem a zpracováním nemá v Evropě obdoby. Jednoduše to bude fungovat tak, že si návštěvník nasadí brýle pro virtuální realitu, na záda batoh s počítačem a může si sám nebo s kamarády fyzicky projít celou atrakci. Jdeme cestou propojení pohybu ve virtuální realitě, silného vizuálního zážitku s hmatovým. Takže pokud budete třeba stát na mostě, tak ucítíte vítr, vibrace v podlaze. Když je v lokaci zábradlí, tak si na něj můžete fyzicky sáhnout. Člověk zapojuje více smyslů, a to pro něj celý VR zážitek dále zesiluje.

Jan Galgonek (35) - Jan Galgonek je provozním ředitelem a zakladatelem reklamní skupiny Adexpres s obratem přes půl miliardy korun. - Spadá pod ni celkem šest značek Adexpres, Bistro, Bistro Social, GONG, Spectra a Pragonauts. Skupinu založil v roce 2010 a v roce 2016 ji úspěšně prodal globální síťové agentuře Dentsu Aegis Network. - Svou další společnost DIVR založil a zainvestoval v létě 2016. Dnes má tým 20 vývojářů a grafiků. - Jan Galgonek začínal v mezinárodní konzultační společnosti EY v oddělení fúzí a akvizic a je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze.

Jak náročná je časově i nákladově příprava podobného projektu?

Vývoj Blue Effectu až po uvedení na trh trval asi šest měsíců a přišel na jednotky milionů korun. Co se týče Golema, ten už je jen svým rozsahem, zpracováním a možností pohybu hráče v prostoru složitější. Trvalo to rok a půl, přičemž tady už se bavíme o desítkách milionů korun.

Proč bude Golem oživen zrovna v hračkářství Hamleys?

Je to skvělé místo z hlediska návštěvnosti lidí, skvělá poloha v rámci Prahy. Není to jen dům s hračkami, ale zábavní centrum a tím, kam celý hračkářský trh směřuje, je to pro nás jedna z nejlepších lokalit v Praze.

Jak je globálně velký trh s virtuálními zařízeními? A místní tady v Česku?

Hru Blue Effect jsem začali primárně vyvíjet pro headsety HTC Vive a Oculus Rift. Tam jsme dosáhli prodejnosti kolem deseti procent celosvětového trhu. Velikost trhu závisí a bude závist na množství obsahu a ceně hardwaru. HTC nebo Microsoft mají třeba lepší přístup k obsahu než PlayStation, ten je ale zase díky penetraci PS4 a ceně svých headsetů dostupnější koncovým uživatelům. Rychlejší nárůst headsetů bude podle mě u hráčů PlayStationu, tam je reportovaná penetrace trhu s jejich headsety až 2 milióny kusů ke konci roku 2017. Oculus a HTC odhadem prodali kolem 500 tisíc kusů.

Kdy přijde ten moment, kdy se virtuální realita naplno uplatní třeba ve vzdělávání a najde další praktičtější využití? Za jak dlouho zlevní zařízení natolik, že si je lidé budou běžně kupovat?

Myslím, že už se to dávno děje. Například nejaktivnější je segment automotive, který VR využívá pro design, simulace nebo školení. Co se týká vzdělávání, rozšíření do této oblasti závisí na množství finanční podpory ve školství a samozřejmě i v ceně samotného hardwaru. Například oproti roku 2016 zlevnil hardware téměř o polovinu. Během několika jednotek let se tedy dosah a průnik mezi lidi zvýší. Ze začátku budou ceny vysoké, podobně jako tomu bylo u mobilních telefonů, ale jak se technologie bude vyvíjet, cena půjde dolů. Rozhodující je obsah, čím zajímavější projekty budou vznikat, tím více budou zařízení s virtuální realitou pronikat mezi lidi. Vzrůstá tlak na kvalitu rozlišení, zlepšuje se technologie sledování celého těla či očí. Nejde jen o zrakové vjemy, které na člověka působí, ale postupně se více zapojuje celé tělo.

Jaká bude budoucnost virtuální reality?

Díky omezené dostupnosti hardwaru chce právě DIVR působit jako ten, kdo přináší různé VR zážitky mase lidí, aniž by museli hardware fyzicky vlastnit. Virtuální realita je nyní někde tam, kde byl trh s mobilními telefony před dvaceti lety. DIVR má tu možnost podílet se na zcela nově vznikajícím trhu a segmentu zábavy, kterému se říká "location-based entertainment" (LBA). Ať už se jedná o projekty typu Golem nebo jemu podobné tematické VR zážitky nebo celé VR parky. Budoucnost virtuální reality vidím v jejím splynutí s takzvanou rozšířenou realitou (augmented reality), kdy hardware umožní propojovat různé zážitky a informace s reálným světem.

Chcete se dále posouvat i mimo český trh? Je v plánu expanze na zahraniční trhy?

Pro nás je hlavní zaměření oslovit s Golemem a dalšími obdobnými velkoplošnými VR zážitky masy lidí. Cílem je tyto zážitky replikovat i na dalších trzích – kromě Evropy je pro nás velmi zajímavá Asie, kde si vybíráme podobné lokace jako tady v Praze. Cílem je buď mít licencovaný produkt nebo si případně ve světě otevírat vlastní pobočky. Po spuštění Golema je to náš cíl pro druhou polovinu roku. Bavíme se o čtyřech až pěti lokalitách, které bychom v případě úspěchu dále realizovali.

O jaká města konkrétně půjde?

Zajímá nás Asie, konkrétně Šanghaj, Singapur, Dubaj a v Evropě jsou ve spolupráci s Hamleys zajímavé Varšava, Londýn nebo Moskva.

Kde na tuto expanzi vezmete kapitál?

Celkově půjde o investičně náročný projekt. Naše představa je mít v příštím roce další kolo financování, právě kvůli vývoji dalších tématických zážitků, buď z řad současných akcionářů nebo necháme vstoupit silného globálního partnera. Přemýšlíme také nad případným exitem a předáním projektu dál velkým hráčům, jako třeba Walt Disney nebo Lego, případně nabídnout podíl venture fondům. Nemyslím ale, že to bude za dva roky, počítám spíše s dlouhodobějším horizontem.

Jaká je současná akcionářská struktura?

Držím majoritní podíl 58,5 procenta, zbylé podíly pak drží Jaroslav Javornický a Adam Paclt skrze společnost Apptocloud a internetoví podnikatelé Josef Matějka a Ondřej Fryc.

Ilustrace ke hře Golem:

Video ze hry Blue Effect:

