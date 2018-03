Jedna z největších obchodních firem na alkoholovém trhu v Česku, lokální pobočka nadnárodního koncernu Rémy Cointreau, přišla na přelomu roku o jednu z "hvězd" svého portfolia. Populární Aperol. Jeho novým distributorem se poměrně překvapivě stala Coca-Cola.

Pro Rémy Cointreau ČR to bude znamenat odhadem meziroční patnáctiprocentní propad tržeb. Loni společnost, která tuzemský trh zásobuje mnoha značkami lihovin včetně bylinného likéru Jägermeister, irské whisky Tullamore Dew, skotské Glenfidich, brandy Metaxa či ginu Hendrick´s v posledním finančním roce 2017 (duben 2016 – březen 2017), utržila téměř 1,9 miliardy korun, vydělala přes 50 milionů korun.

Šéf českého Rémy Cointreau Jiří Štětina upozorňuje v rozhovoru pro HN na to, že český trh importérů alkoholu je velmi konkurenční, což vede mimo jiné k tomu, že zákazníci dostávají silné zahraniční značky lihovin relativně levně.

V roce 2017 se zmiňovaného Aperolu v Česku prodalo 532 tisíc litrů, v přepočtu na koktejl Aperol Spritz by to bylo přes 13 milionů drinků.

Co se v Česku nejvíc pije?

Daří se ekonomice, rostou tak dovozové a prémiové, tedy dražší lihoviny. Podle agentury Nielsen vyrostly za rok 2017 lihoviny celkově meziročně v maloobchodě o 4,4 procenta v prodaném objemu, dovozové pak téměř o 12 procent. A v tržbách dokonce o 17 procent. V běžném retailu dnes najdete nabídku třeba deseti značek výjimečných rumů, patnáctileté single malt whisky, což ještě před pár lety normální nebylo. Z kategorií se nejvíc daří whiskám a hořkým bylinným likérům. Naopak nejvíc padají vermuty a kategorie brandy a koňak.

Tím, že se zvětšuje trh dražších dovozových lihovin, přibývá i soubojů o distribuci těchto značek?

Ano, to se děje. My jsme například v lednu ztratili distribuci značek od Gruppo Campari, s nimiž jsme spolupracovali skoro deset let. Rozdělili portfolio – velké značky včetně populárního Aperolu jdou ke Coca-Cole, což je zajímavé. Argumentují tím, že je to jejich regionální strategie pro trhy střední Evropy. Takže se to asi bude dít postupně i v dalších zemích. Pro českou Coca-Colu je to novinka, vstup do úplně nového segmentu. No a menší značky jako Crodino nebo Campari jdou do péče Ultra Premium Brands. Další podobnou změnou je distribuce značek skupiny Beam Suntory. Od ledna jsou u Stocku. Do té doby se o ně staral Global Spirits.

Je český trh v distribuci zahraničních značek něčím specifický?

Česko je výjimečné tím, že lokálních poboček svých firem tady velcí výrobci a globální distributoři nemají moc. To je v podstatě jen Pernod Ricard a Stock. Diageo zavřelo filiálku už dávno v roce 2003. Z dalších značek tu nikdo podstatný není. Český trh je tak typický velkým počtem distributorů a k přesunům dochází celkem často. Každý pohyb trhu celkově tomu samozřejmě pomáhá. Jinak distributorské smlouvy jsou zpravidla na období tří let a vlastník značky se pak rozhoduje, zda je s partnerem spokojen nebo zvažuje jiné nabídky.

To může být dobrá zpráva pro zákazníka, protože firmy se perou o to, aby měly značku pod svými křídly a podbízejí se jistě i cenou.

Přesně tak.

Jak se tedy v těchto podmínkách momentálně daří vaší firmě?

Ztráta Gruppo Campari pro nás znamená ztrátu asi patnácti procent tržeb. Věříme, že to doženeme během jednoho roku růstem spotřeby a prodejů dalších značek, tedy to pro nás snad není nijak fatální zásah. Chceme dále sledovat nové příležitosti akvizic, byť nyní na stole úplně nic není. No a dál se zaměříme na naše klíčové kategorie – whisky a značky Jägermeister a Metaxa.

Jak se prodávají vaše whisky a zmíněné klíčové značky?

Jägermeister stále funguje dobře. Prodeje se z barů přenáší i do retailu. Tullamore Dew je dál v objemech i tržbách zdaleka největší v Česku konzumovanou whisky. Po USA je pro Tullamorku Česko druhým největším trhem. Jsme také jednou z mála zemí na světě, kde Tullamorka poráží Jameson. Zajímavou souvislostí českého trhu whisek je i to, že tady tolik nefungují skotské, americké whisky a bourbony jsou tu stále oblíbenější, moc takových zemí na světě není. A v neposlední řadě bych okomentoval Metaxu - ta je stabilní v prodaných objemech. Snažíme se proto podporovat její prémiovější verze, například dvanáctihvězdičkové.

Není zajímavé pro firmu vašeho typu zajišťovat i distribuci některých perspektivních lokálních značek?

Řada firem takto v minulosti uvažovala. Pernod Ricard, když akvíroval Becherovku, tak na jejích zádech rozvíjel byznys dalších lokálních i mezinárodních značek. My jsme rovněž podobné diskuse s mateřskou firmou Rémy Cointreau měli. Jejich pohled na věc je ale takový, že pokud by lokálně akvírovaná značka neměla výrazný potenciál pro jiné trhy, tak řešit jen malý český trh se nevyplatí.

Mimochodem Becherovka byla svého času na prodej, to by Rémy Cointreau mohlo zajímat, ne?

Teď to vypadá, že Becherovka je zastabilizovaná. Zvedá se na východních trzích, kde měla problémy. A jeví se mi, že společnost Pernod Ricard je s výkonností značky teď spokojena. Ale zase na druhou stranu, dává smysl značku prodávat ne v problémech, ale když je v lepší kondici.

Je na trhu nějaká móda v pití? Je nějaká kategorie, která je momentálně trendy?

Asi to budou rumy. Stále přicházejí nové značky, skoro bych řekl, že ta kategorie je přehlcená a všechny značky určitě nepřežijí. Další velký trend je prémiový gin. V retailu to moc vidět není, ale v barech zažívají giny velké oživení. Dobré bary dnes nabízí nezřídka přes deset různých značek ginu a k tomu klidně tři nebo čtyři různé značky toniku. Gin je nová vodka, říká se.

Zásadní pro všechny značky jsou produktové inovace a také to, aby dokázaly něčím novým přitáhnout konzumenty z řad mladých dospělých. Vidíte na trhu v tomto směru něco zajímavého?

Za posledních několik let se obávám, že příliš inovačních úspěchů v Česku nebylo. Tuzemští výrobci se snaží o různé varianty svých tradičních značek, nové příchuti. Životnost těch věcí je ale dva tři roky a pak to většinou umře. Ale není to bolest jen domácích výrobců, tak to je všude ve světě. Co zafungovalo snad jako jediné trochu výrazněji, je Jack Daniels Honey. Tím se značka přiblížila k ženám, mladším pijákům. Možná ještě Aperol, který jsme od uvedení na trh v roce 2011 dostali z nuly na loňských 32 milionů panáků.

