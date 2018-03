Československá obchodní banka, největší domácí finanční dům podle objemu spravovaných peněz, loni dosáhla rekordního čistého zisku 17,5 miliardy korun. Jde o šestnáctiprocentní růst proti roku 2016. Silná ekonomika pomáhá ČSOB poskytovat více úvěrů firmám a domácnostem. Nicméně bance k dobrým výsledkům pomohly také zvyšující se příjmy z poplatků od klientů. Je to zčásti také díky růstu podílu na trhu pojišťovacích produktů, které ČSOB poskytuje společně s bankovními službami. "Vypadá to, že se většině běžných lidí v Česku líbí myšlenka využívání jejich banky jako místa, kde mohou dostat doporučení a rady také ohledně pojištění," uvedl v rozhovoru s HN generální ředitel ČSOB John Hollows.



Jedním z hlavních úspěchů loňského roku je prodloužení a rozšíření spolupráce s Českou poštou. Jakým směrem se bude ubírat expanze ČSOB letos?

Pošta je důležitou součástí naší maloobchodní strategie. Vypadá to, že jsme měli od prvního ledna dobrý začátek a objemy prodejů už dosahují úrovně, kterou jsme si pro tento rok naplánovali. Co se budoucnosti týče, nyní nehledáme žádné velké akvizice. Dávám přednost tomu, budovat náš byznys organickým růstem. Zkušenosti mi říkají, že při akvizici zpravidla musíte prodávajícímu nabídnout prémii, kterou musí zaplatit váš akcionář. Následně musíte tyto náklady pokrýt pomocí synergických úspor, aby taková prémie byla opodstatněná. Dobrým příkladem organického růstu je naše pojišťovna, která za posledních dvanáct měsíců zvýšila svůj tržní podíl zhruba o půl procentního bodu.

Akvizice tedy vylučujete?

My jsme některé menší investice v oblasti fintechu provedli. Konkrétně šlo třeba o internetový srovnávač Top-Pojištění.cz, což je transakce, která předčila naše očekávání co do výkonu a toho, kolik nových klientů přivedla. Byť nyní nepředpokládám velké akvizice, umím si představit, že v budoucnosti provedeme další menší vybrané investice. Specificky by mohlo jít o technologie, které potřebujeme, nebo společnosti, jež hledají partnera se zdroji pro další rozvoj jejich technologie. Nám dává smysl do něčeho vstoupit až ve chvíli, kdy už to začíná dosahovat určitých úspěchů. Pokud vezmete jako vzorek sto fintechových firem, tak na základě pravidla o průměrech uspěje jen zhruba čtyři až pět z nich.

Co říkáte na příchod nových hráčů na pojišťovací trh? Záměr postavit vlastní, zcela novou životní pojišťovnu oznámila finančně-poradenská společnost Partners…

Do všech odvětví přicházejí noví hráči. To je zcela normální. Pokud jde ale o fintech, musí na sebe takové firmy vzít odpovědnost za vysokou míru regulace, která nyní pro bankovnictví platí. To je, myslím, pro novou konkurenci silná bariéra. Co se týče pojištění, bariéry nejsou možná tak velké, ale my jsme unikátní v tom, že klientům nabízíme společně jak bankovní, tak pojišťovací produkty. Vypadá to, že se většině běžných lidí v Česku líbí myšlenka využívání jejich banky jako místa, kde mohou dostat doporučení a rady také ohledně pojištění.

Nové pojišťovny mohou přicházet, ale tržní podíl naší pojišťovny roste a nevidím důvod, proč by neměl růst i nadále. Loni jsme docílili tržního podílu 7,5 procenta a do dvou tří let bych chtěl dosáhnout dvojciferných čísel.

Má smysl, aby ČSOB budovala samostatné produkty pro český trh, nebo je lepší využívat produkty, které mateřská KBC tvoří na celoevropské úrovni?

Každá ze šesti zemí, kde naše mateřská společnost působí, má své specifické podmínky pro bankovní systém. V případě Česka je to vlastní měna a s tím související vlastní systém zúčtování plateb domácí centrální bankou. Není vždy jasné, že pokud vezmete něco, co funguje v Belgii, že to stejně dobře poběží i v Česku. S KBC ale spolupracujeme a sdílíme technologie. Například naše mobilní aplikace na Slovensku je velmi podobná té, kterou využíváme v Česku a kterou chystáme spustit v Maďarsku. Mobilní bankovní aplikace a internetové bankovnictví však nejsou tím zásadním, co vám přiláká nové klienty. Je to spíše něco jako zdravá hygiena. Musí to být a nebude se to příliš lišit od jiných. To v případě mobilního a on-line bankovnictví platilo před šesti sedmi lety. Nyní to tak už není. Většina mobilních aplikací vypadá stejně. I když ta vaše není zrovna teď nejlepší, jako klient své bance věříte, že za šest měsíců dojde k vylepšení, a nebudete proto utíkat ke konkurenci.

Jak vnímáte současnou míru regulace, včetně například navrhované změny v procesu osobních bankrotů a insolvencí?

Regulace a její dodržovaní je součástí bankovního světa. Česko má stabilní dozorové orgány. ČNB funguje velmi inteligentně a profesionálně. Samozřejmě musíme v současnosti vydávat na regulaci více peněz než v minulosti. Příkladem jsou evropská opatření pro platební systém, tedy PSD2. Tento rok jde také o nařízení ohledně ochrany dat GDPR. Z mé zkušenosti ale platí, že většina států má politiky, kteří se docela oprávněně snaží docílit rovnováhy mezi právy jednotlivce a právy banky. S tím souvisí civilizovaná diskuse, která pomůže definovat, kde taková rovnováha je. Nevidím v tom něco, co by mělo mít jakýkoli dopad, ať už v dobrém či zlém na náš byznys.

Proticyklická kapitálová rezerva, kterou banky musí vytvářet na základě požadavku ČNB, od příštího roku znovu vzroste, a to na 1,25 procenta. Jak se s takovými opatřeními vyrovnáváte a jsou podle vás vůbec nutná?

Každá banka by měla mít adekvátní kapitál. Před lety banky v některých zemích dostatečný kapitál neměly. Jedna věc je mít kapitál pro běžnou situaci, ale obvykle se nutnost mít rezervy ukáže, až když je potřebujete na to, abyste mohli tlumit dopady extrémních ekonomických propadů. Ve skupině KBC z vlastní zkušenosti víme, že jsme se před rokem 2008 nechovali patřičně (belgická vláda poskytla KBC finanční pomoc během tehdejší finanční krize, pozn. red.). Proto nebudeme žádné z těchto regulací kritizovat. Z mého pohledu jsou kapitálové podmínky v Česku profesionálně nastavené a vysvětlované. Jsme velmi spokojeni, že můžeme fungovat ve stabilním státě a stabilním finančním systému.

V tomto ohledu já osobně zastávám možná jiný názor než někteří z mých kolegů v jiných bankách, i pokud jde o loni nastavená pravidla ohledně poskytování hypotečních úvěrů.

KBC je bankou, která funguje v rámci eurozóny. Jak z tohoto pohledu vnímáte fakt, že v Česku se eurem neplatí?

Jsme banka, která má hlavní sídlo v eurozóně, ale tři ze šesti států, ve kterých působíme, mají vlastní měny. Česko má a mělo některé výhody plynoucí z vlastní měny. Ekonomice to v posledních šesti nebo sedmi letech pomohlo. Obzvlášť pokud respektujeme způsob, jakým ČNB řídí monetární politiku. Pomohla udržet stabilitu ekonomického prostředí v nelehké době a přispěla svými opatřeními k tomu, že ekonomika může růst. Tudíž chápu plusy, které přináší fakt, že Česko není v eurozóně. Nicméně naše mateřská banka působí v eurozóně, ke které se cítíme zavázáni. Velmi obecně proto podporujeme eurozónu a její rozšíření do států, které se chtějí přidat. Každá nová členská země EU, která se rozhodne přijmout euro, na to ale musí být připravena. Musí si být jista, že podmínky jsou správné a že už přišel ten správný moment.

Česko nyní patří mezi nejrychleji rostoucí země Evropské unie. Ekonomové ale upozorňují na to, že růst už dosáhl vrcholu. Co to znamená pro ČSOB?

Loňský silný růst české ekonomiky je zajímavý, protože intervence centrální banky skončily už loni v dubnu a česká koruna pak posílila. Během debat s našimi klienty vidíme, že jejich problém tkví hlavně v tom, jak najít dostatek zaměstnanců pro jejich firmy. Přesněji: jak najít kvalifikované lidi. S nedostatkem talentovaných pracovníků ostatně bojujeme i my sami. Nicméně poptávka zůstává silná a dále roste. V tomto smyslu Česká republika následuje globální trend.

V jakých oborech hledáte nové pracovníky?

Jsme jedna z největších IT firem v Česku. Zaměstnáváme přes 1000 specializovaných počítačových odborníků a programátorů. Obecně jsme si ve finančních službách prošli obdobím, kdy si mnoho bank a pojišťoven myslelo, že by mohly následovat digitální cestu, díky které bude možné mít méně zaměstnanců. Z naší zkušenosti ale vyplývá, že finanční produkty jsou v současnosti tak komplikované, že lidé potřebují více než kdy jindy poradit. Proto si myslím, že myšlenka, že finanční a bankovní služby se v budoucnosti stanou čistě digitálními, neplatí úplně. Digitalizace je pak příležitostí, aby se lidé pracující ve finančních službách zabývali méně rutinními procesy či transakcemi a věnovali se spíše jednání a interakci s klienty, poskytovali jim poradenství a jiné služby.

