Řidiči, kteří vezou náklad do Francie, Německa, Rakouska a některých dalších zemí by dnes měli na tamním území dostávat minimální mzdu těchto států. Pokud však přes jejich území jen projíždí, tak se na ně tato pravidla zatím nevztahují, ačkoliv se za to některé evropské státy dlouhodobě zasazují. V současnosti se v Bruselu projednává novela směrnice o vysílání pracovníků, o kterou se zmíněné státy při vymáhání minimálních mezd opírají.

Europoslankyně Martina Dlabajová (ANO) minulý týden oznámila úspěch při dosažení dohody, na základě níž by měla být silniční doprava vyjmuta z obecných pravidel této směrnice a upravena zvláštním předpisem.

Nadšení však mírní prezident sdružení dopravců Česmad Bohemia a jednatel logistické firmy O.K. Trans Vladimír Starosta. Podle něj jde jen o dílčí úspěch, za kterým bude následovat další náročné vyjednávání. I proto se tento týden sešel s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO), který podle Starosty sdružení českých dopravců vyjádřil podporu a slíbil, že bude jejich zájmy v Evropě prosazovat.

"Rozhodně to neznamená, že si můžeme oddychnout. Podařilo se jen prosadit, že pro silniční dopravu v blízké budoucnosti bude přijata speciální zákonná úprava," říká v rozhovoru pro HN Starosta s tím, že její budoucí podoba může být stále pro dopravce likvidační.

Původní návrh takzvaného silničního balíčku totiž počítá s minimálními mzdami i pro projíždějící řidiče. Jedinou podmínkou pro to je, že na cizím území stráví více než tři dny. Jako celý den se přitom podle této úpravy počítá už šest hodin. "Návrh Evropské komise, bráno věcně, protekcionistickou legislativu Německa a Francie posvěcuje,“ podotýká Starosta.

Nyní je podle něj nutné najít kompromis, který vyjde vstříc západním firmám, avšak ponechá českým dopravcům možnost dělat standardní přepravu. "Vyvézt české zboží, zajistit český dovoz a v zahraničí udělat několik přeprav, abychom nejezdili s prázdným nákladovým prostorem," vysvětluje Starosta.

Také za příliš malé mzdy při kabotáži, neboli převozu zboží z jednoho místa na druhé v rámci cizího státu, už dnes čeští dopravci ve Francii nebo Německu dostávají pokuty. Starosta však upozorňuje, že kabotáž je ekonomicky i ekologicky jediné možné řešení, a mělo by být ze směrnice vyjmuto. "Zúčastněné tábory jsou ale velmi rozdělené a nikdo zatím nechce ustoupit, takže je otázka jestli bude kompromisu vůbec možné dosáhnout,“ dodává.

Celý problém přitom podle něj způsobují nepoctiví dopravci především z Polska, Rumunska, Bulharska nebo Pobaltí. "Rumunská firma třeba deponuje na několik měsíců svoje řidiče s kamiony do Francie, či Německa. Ti pak jezdí za rumunské mzdy jenom na tamním trhu, s čímž ani já jako podnikatel nesouhlasím," uvádí příklad Starosta.

K podvodům podle něj firmy často tlačí i zákazníci. Chtějí od nich mnohdy podepsaná potvrzení, že svým řidičům platí mzdy podle pravidel, aniž by to nutně byla pravda. "Až na čestné výjimky ale chtějí stejné ceny. My jsme poměrně velká firma, takže si je můžeme dovolit odmítat, ale Rumuni, Bulhaři nebo Poláci to často podepisují. Jediný výsledek vymáhání minimálních mezd je tak ten, že se podvádí," podotýká Starosta.

