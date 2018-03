Zvyky tuzemských klientů makléřských firem se za posledních deset let výrazně proměnily. Zatímco dříve činily příjmy z poplatků za nákup a prodej akcií, které prováděli klienti na burze, zhruba 70 procent příjmů společnosti BH Securities, v současnosti je to již méně než třetina. Firma se tak musí poohlížet po dalších zdrojích příjmů. A to se týká i konkurentů.

"Apetit investorů po obchodování s akciemi je výrazně nižší, než býval," říká v rozhovoru pro HN Zdeněk Lepka, ředitel společnosti BH Securities. Ta letos slaví již pětadvacet let své existence a patří tak mezi nejtradičnější firmy podnikající na českém kapitálovém trhu.

V minulosti se mnozí individuální a drobní klienti snažili vydělávat rizikovějšími spekulacemi na krátkodobé pohyby cen akcií, dnes podle Lepky dávají přednost spíše konzervativnějším a dlouhodobějším investicím. Jako hlavní důvod této změny uvádí rozdílný způsob, jakým se dnes v porovnání s minulostí na burzách obchoduje. Například v případě pražské burzy, která se v minulosti těšila velkému zájmu klientů, kurzy akcií reagují na fundamenty (například na zprávy o hospodaření jednotlivých firem) a více odrážejí nálady investorů na zahraničních trzích.

"Pro investory je tak stále obtížnější odhadovat směr budoucího vývoje," vysvětluje šéf BH Securities. "Obchodování je navíc časově náročné, a kromě možnosti vyššího zhodnocení přináší i výrazně vyšší riziko," dodává další důvod snižující se obchodní aktivity klientů.

V porovnání se situací před lety je tento vývoj podle něj patrný zejména u obchodování na úvěr, při kterém si investor půjčuje část peněz na nákup cenných papírů. Tímto se prostřednictvím takzvané finanční páky snaží dosáhnout při růstu kurzu vyšších zisků. "Dnes je to spíš ojedinělý jev týkající se opravdu zkušených obchodníků," dodává Lepka.

V případě pražské burzy se podle Lepky chuť klientů častěji obchodovat nezvýšila ani s růstem cen akcií v posledních dvanácti měsících. Důležitou roli sehrává nízký počet titulů. "To vede k tomu, že atraktivita burzy není pro obchodníky příliš veliká. A z hlediska počtu titulů to pravděpodobně bude ještě horší," naráží Lepka na skutečnost, že z burzy se hlavní akcionář chystá stáhnout akcie společnosti Fortuna. Žhavými kandidáty na odchod jsou také cenné papíry Unipetrolu a Pegas Nonwovens.

Na měnící se zvyky investorů se BHS podobně jako jiní obchodníci s cennými papíry snaží reagovat nabídkou fondů kvalifikovaných investorů, prodejem dluhopisů soukromých firem či například zprostředkováním nákupu investičního zlata. Fondů BH Securities nabízí v současnosti celkem pět, mimo jiné jde o fondy zaměřené na komerční nemovitosti či private equity fond. Alternativní záležitostí je pak fond investující do aut.

"V private equity fondu máme nyní přibližně 100 investorů a cílíme na výnos okolo 15 procent," uvádí Lepka. Jako nejvýznamnější investice zmiňuje největší český internetový obchod s módou Zoot a slovenskou firmu Gevorkyan zabývající se práškovou metalurgií. Fond může vstupovat i do začínající firem a minimální částka, kterou musí klient investovat, je jeden milion korun.

Lepka zmínil také nedávnou investici nemovitostního fondu do nákupu kancelářské budovy Oregon House v Praze na Zličíně za více než 27 milionů eur.

Navzdory klesajícímu zájmu o spekulace na vývoj cen akcií se tak společnosti BH Securities daří díky fondům navyšovat objem peněz, které se jejím prostřednictvím snaží klienti zhodnotit. "V současné době se staráme o klientská aktiva v celkové výši blížící se 15 miliardám korun," uvádí Lepka s tím, že tato částka narůstá. Ještě před přibližně deseti lety přitom podle něj nedosahovala ani úrovně dvou miliard.

Jako důležitý důvod, který nutí BH Securities a další podobné firmy hledat nové zdroje příjmů, zmiňuje Zdeněk Lepka také zvyšující se náklady, a to hlavně kvůli stále většímu objemu regulace. To makléřským firmám přináší mimo jiné vyšší výdaje na personální zajištění provozu. A rostoucí náklady podle něj není možné přenášet v plné míře na klienty.

