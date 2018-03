Škoda Auto plánuje vytvořit v Mladé Boleslavi okolo 3000 nových pracovních míst, pokud se dohodne s odboráři na zavedení 18směnného provozu. Ten má zajistit potřebné zvýšení kapacity mateřského závodu automobilky. Ve středu to uvedl předseda představenstva Škody Bernhard Maier.

"V případě rozšíření výrobních kapacit v Mladé Boleslavi bychom také museli začít připravovat infrastrukturu, aby něco takového vůbec bylo možné. Chceme proto v nejbližší době zahájit jednání s vládou, Středočeským krajem i městem Mladá Boleslav," řekl.

Škoda je podle Maiera připravená investovat do rozvoje regionu vyšší dvoumístnou částku v milionech eur. "Jsme rádi, že se naši zaměstnanci chtějí podílet na našem růstu a zároveň jsme si vědomi naší odpovědnosti, kterou vůči nim máme. Ta nekončí za branami našeho závodu," podotkl. Škoda v současnosti v Boleslavi zaměstnává 23.000 lidí, což je více než polovina obyvatel města.

Podle ČTK ale odboráři tvrdí, že vedení Škody na pracovních sobotách netrvá

Škoda Auto podle odborářů již netrvá na možném zavedení atypických směnných systémů, které by znamenaly zavedení pracovní soboty jako běžného dne, v závodě v Mladé Boleslavi. Ve středu o tom informovala agentura ČTK. V kolektivním vyjednávání se tak již má jednat jen o mzdách. Firma podle odborů také připustila variantu tarifní dohody na 12 měsíců, původně nabízela dohodu na 27 měsíců. Odboráři to ve středu uvedli na svém webu.

Zavedení atypických směnných systémů, tedy pracovních sobot, odboráři důrazně odmítají. Podle nich by to výrazným způsobem narušilo osobní život zaměstnanců. Od začátku vyjednávání tak odmítali spojovat mzdová jednání s jednáními o atypických systémech směn. Odboráři na začátku jednání uvedli, že požadují růst mezd o 18 procent.

V jednání je nyní podle odborářů varianta, kdy se počítá s navýšením tarifů o 4,3 procenta od 1. dubna 2018 s možností dalšího navýšení tarifů od 1. listopadu 2018. Navýšeno by bylo také osobní ohodnocení, a to o 16 procent z nových tarifů. K dubnové výplatě by zaměstnanci navíc obdrželi prémii 3000 korun, dalších 5000 korun by obdrželi také k dubnové, a navíc k listopadové výplatě. Mzdový návrh firmy mohou podle odborů ještě ovlivnit diskuse o variabilním a zaručeném bonusu a o dalších mzdových položkách.

Průměrná dělnická mzda ve Škodě Auto činila v loňském roce 40 557 korun, tedy zhruba o deset procent více než v roce 2016.

Odboráři označili hodnoty za nízké, v závěru jednání ale konstatovali, že pokud zaměstnavatel závazně upustí od vazby tarifního navýšení na atypické směnné systémy a přistoupí na roční dohodu, jsou ochotni například nevypovídat dohodu o flexikontech a dohodu o atypických systémech směn, která je pro Kvasiny a lakovnu v Mladé Boleslavi uzavřena do 31. prosince 2018.

Odboráři chtějí uzavřít dohodu do konce března, kdy končí platnost a účinnost současné. Odbory zároveň odmítly prodloužení současné kolektivní smlouvy do skončení vyjednávání.

Škoda Auto v kolektivním vyjednávání s odbory nabídla růst mezd o 15 procent během 27 měsíců. Zaměstnanci by také obdrželi prémie nad rámec pravidelného bonusového systému v celkové výši 25 000 korun. Škoda chtěla tarifní dohodu s odbory uzavřít na 27 měsíců, protože je pro firmu důležitý dlouhodobý horizont, například kvůli investicím do nových technologií. Škoda zvýšení platů zároveň podmiňovala dohodou o možném rozšíření využití atypických směnných systémů v závodě v Mladé Boleslavi.

Odboráři označili původní nabídku Škody Auto na zvýšení mezd za "velkou bachratou nulu". Nabídka Škody na 27 měsíců se prý rovná požadavku odborářů na rok. Odbory zároveň pohrozily časově neomezenou stávkou.

Škoda Auto, která je jedním z největších zaměstnavatelů v Česku, je součástí německého koncernu Volkswagen. Ve třech výrobních závodech v Česku zaměstnává zhruba 30 000 lidí. Vyrábí také v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, a na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s místními partnery. Automobilka loni dodala rekordních 1 200 500 aut.

Související