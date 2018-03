O miliardové investici americké GE Aviation do výroby a vývoje turbovrtulových motorů v Česku se začalo mluvit před třemi lety. Oznámena byla v roce 2016. Ve středu americká firma v areálu v Letňanech představuje svůj nejmodernější motor ATP, který jí má pomoci v boji o pozici jedničky na trhu. U tohoto typu motorů ji zatím drží jiný americký výrobce - společnost Pratt & Whitney.

První test turbovrtulového motoru o výkonu 1240 koní GE úspěšně dokončila letos v lednu. A ještě v tomto roce začne jeho certifikace. Nový motor má mít oproti pohonným jednotkám od Pratt & Whitney o deset procent vyšší výkon a 20 procent nižší spotřebu paliva. Americká firma plánuje, že bude motor vyrábět asi dvacet let a dále ho vyvíjet.

GE Aviation do výroby a vývoje nové generace turbovrtulových motorů investuje 400 milionů dolarů (při nynějším kurzu 8,1 miliardy korun). Nejprve je bude vyrábět v Letňanech, kde se má do roku 2022 vyrobit celkem 400 motorů. Pak má přijít jejich výroba v novém závodě ve středních Čechách, která může dosahovat až 600 kusů motorů ATP ročně. V Česku tak vznikne největší továrna na výrobu tohoto typu motorů na světě. O jejím umístění však zatím koncern nerozhodl.

Američané dodají motory i koncernu Textron, který je výrobcem menších letadel typu Cessna. Textron hodlá motory od GE použít pro nový model letounu Cessna Denali, jehož prototyp by měl vzlétnout ještě letos. S jeho certifikací se počítá v roce 2020.

Výroba i vývoj motorů v Česku

Pro tuzemský letecký průmysl je zásadní, že se motory od GE nebudou v zemi jen vyrábět. Česko se opět zařadí mezi několik států světa, kde se letecké motory i vyvíjí. Na tom se již podílí pražská ČVUT, která loni na letecký vývoj využitelný také pro GE Aviation získala miliardu korun z fondů EU. O další podporu má ČVUT zažádáno.

GE Aviation si od partnerství s ČVUT navíc slibuje, že vychová až 50 leteckých specialistů ročně, které může firma potřebovat. Do roku 2023 se GE v Česku zavázala vytvořit 500 kvalifikovaných pracovních míst. V rámci partnerství už ČVUT zároveň vytváří metodiku na průběžné monitorování použitých leteckých motorů. Díky tomu půjde s předstihem určit, kdy bude nutný servis nebo oprava motoru.

Na českém trhu působí GE Aviation od roku 2007. Před deseti lety koupila českou společnost Walter a přenesla její výrobu z pražských Jinonic do Letňan. Právě koupí tohoto podniku se GE do segmentu světové výroby turbovrtulových motorů dostala. Walter má téměř stoletou tradici výroby leteckých motorů. Firma vznikla v roce 1911 a po druhé světové válce byla znárodněna. Již jako Motorlet se podnik podílel na vývoji proudového motoru pro cvičné vojenské letouny L-29 Delfín nebo turbovrtulové pohonné jednotky pro letadla L-410 vyráběné bývalým podnikem Let Kunovice (nyní Aircraft Industries).

Letecká divize GE Aviation byla loni v koncernu General Electric druhou největší. Její tržby přesáhly 27 miliard dolarů a zisk pak byl více než šest miliard dolarů.

Subdodávky za více než dvě miliardy korun

Na subdodávkách pro GE Aviation mohou vydělat některé české firmy, které by mohly výhledově získat zakázky za více než dvě miliardy korun ročně. Zajímavá je i možnost spolupráce na projektech ve Spojených státech. GE už předběžně oslovila třeba Českou zbrojovku, která by mohla dodávat převodovky. Nebo brněnskou společnost Unis, jež se věnuje hlavně inženýringu v petrochemii a energetice. Má i leteckou odnož, která dodává elektroniku pro motory.

"Je to v přípravné fázi. Máme od GE Aviation nějaké specifikace, ale ještě nejednáme ani o podrobnostech a už vůbec ne o ceně," řekl k tomu Jiří Kovář, ředitel a jeden ze spolumajitelů Unisu. V podobné přípravné fázi je zřejmě v tuto chvíli i většina dalších firem. GE Aviation hodlá většinu firem vybrat během příštího roku.

Investice GE nemíří jen do Česka. Část půjde do Itálie, kde koncern v roce 2012 za více než čtyři miliardy dolarů koupil leteckého výrobce Avio se sídlem v Turíně. Významně je GE Aviation zastoupena také v Polsku, kde koncern provozuje dvě továrny a má tu i vědecké centrum, kde ve spolupráci s univerzitou ve Varšavě pracuje přes 1800 inženýrů. Polsko patřilo k hlavním konkurentům Česka v získání miliardové investic.

V Česku ale budou investice největší. GE zatím nechce oficiálně říci, jak velký tento poměr bude. Praha každopádně bude světovou centrálou projektu. V tuzemsku se budou vyrábět klíčové díly nového turbovrtulového motoru a proběhne tady i jejich montáž, testování a certifikace. Přibližně třetina součástek pro motory se navíc vyrobí pomocí 3D tisku.

I proto investici podporovala tehdejší vláda Bohuslava Sobotky, která ji považovala za příklad nového typu high-tec projektů, které jsou odlišné od pouze výrobních továren. GE může získat od agentury Czechinvest i investiční pobídku ve výši až čtvrtiny nákladů na stavbu nového závodu, které se odhadují na 70 milionů dolarů.

