Stovky lidí se ve středu sešly před úřadem vlády v Sofii, aby požadovaly demisi vlády kvůli kontroverznímu prodeji bulharských aktivit české energetické společnosti ČEZ. Informují o tom bulharská média. Protest již v úterý podpořila opoziční Bulharská socialistická strana (BSP) a účastnilo se jej několik jejích poslanců.

"Bulhaři, blahopřeji vám za odvahu postavit se proti moci," uvedla šéfka druhé nejsilnější parlamentní strany Kornelija Ninovová. "Změna je možná, je důležité abyste ji vy všichni společně požadovali. Neztrácejte naději," dodala. Premiérovi Bojkovi Borisovovi vzkázala, že její strana má podporu 70 procent bulharského lidu.

Mnoho účastníků dorazilo s bulharskými vlajkami, skandovala se hesla jako "rezignace" a "mafie". Těsně před začátkem dnešního zasedání kabinetu se údajně skupina protestujících pokusila vniknout do úřadu vlády. Policie jim v tom zabránila, jeden strážce zákona byl při tom lehce zraněn.

"Nesouhlasíme s postojem bulharské vlády, která se spojila s offshoreovými společnostmi, u kterých nevíme, jací lidé ani jaký kapitál za nimi stojí," napsala socialistická strana na svém facebookovém profilu, na kterém vyzývala lidi, ať se k demonstraci připojí.



Opoziční socialisté se snaží využít rostoucí nespokojenosti, která celou transakci obklopuje. A premiér Bojko Borisov má z nastalé situace očividně strach. Byla to právě jeho vláda, která musela v roce 2013 kvůli sporům s ČEZ skončit.

Smlouva o prodeji byla podepsaná 23. února. Hned poté se v bulharských médiích rozpoutala bouře kritiky. Borisov i opoziční strany poukazují na to, že firmu Inercom, kterou vlastní Ginka Varbakovová, téměř nikdo nezná. V Bulharsku vlastní jen několik menších solárních elektráren. Pochyby budí hlavně to, kde chce firma vzít 8,7 miliardy, které má ČEZ zaplatit.



Opozice i Borisov shodně varují, že prodej neznámé firmě by mohl ohrozit dodávky elektřiny zhruba třem milionům zákazníků včetně hlavního města. Nutno podotknout, že podobné otázky si kladla i bulharská média zhruba čtvrt roku poté, co se jméno Inercom dostalo na veřejnost. Tehdy se o něj ale tamní politici příliš nezajímali.



Nyní je ovšem vše jinak. A situace se opravdu mění každým dnem. Sám Borisov v celé věci už několikrát otočil. Zpočátku tvrdil, že jelikož se jedná o obchod dvou soukromých společností, nemůže do něj nějak zasahovat. Následně nicméně zveřejnil informace o financujících institucích, které údajně dostal od české strany, a prohlásil, že celou věc nechá prošetřit centrální bankou a zpravodajskou službou.

A koncem minulého týdne pak Borisov zase řekl, že by mohla jeho vláda ve firmě koupit kontrolní podíl. O tomto scénáři přijela do Prahy v úterý jednat sama Verbakovová. ČEZ zatím možný vstup bulharského státu nekomentoval. Podle informací HN ale může být problém v tom, že firma s Bulharskem vede mezinárodní arbitráž o stovky milionů eur. Prodej protistraně prý nepřipadá v úvahu.

