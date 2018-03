Dlouho diskutovanou novelu insolvenčního zákona, která má ulehčit lidem žijícím v dluhové pasti, budou poslanci projednávat už v nejbližších dnech. Předložil ji ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Jeho cílem je pomoci lidem vystoupit ze začarovaného kruhu exekucí, kdy vytloukají půjčku půjčkou.

Podle projektu Mapa exekucí postihovaly exekuce v loňském roce 863 tisíc obyvatel České republiky. To je o 3,4 procenta více než v roce před tím. Téměř půl milionu lidí má více než tři exekuce. Jejich šance na oddlužení se má díky novým pravidlům zvýšit. Prosadit je však nebude jednoduché. V debatě Česko v době dluhů, kterou na Karlově univerzitě pořádala společnost Economia, označili odpůrci Pelikánovu novelu za morální hazard.

HN: Pane ministře, debata kolem návrhu novely insolvenčního zákona se vyhrocuje. Největší kritika zní kvůli takzvanému nulovému oddlužení. Chcete umožnit lidem s velmi nízkými příjmy zbavit se svých dluhů i bez podmínky uhradit určité minimální procento svých závazků. Například náměstek Bankovní asociace Filip Hanzlík označil možnost oddlužení pro všechny dlužníky za morální hazard. Jak se na to díváte Vy?

Chci zdůraznit, že to není nulové oddlužení. Lidé, kteří tento pojem používají, vyvolávají dojem, že přijde dluhová amnestie. To ale není pravda. Jde o sedm let splácení všeho, co člověk splatit dokáže. Námitky Bankovní asociace považuji za falešné, z její strany je to brutální lobbing a snaha za každou cenu uhájit své egoistické zájmy.

HN: Nemůže ale vidina lidí na nulové oddlužení vést v budoucnu k ještě většímu zadlužování?

Opakuji, že to není nulové oddlužení. Je to zrušení třicetiprocentní hranice a jsem přesvědčen, že k většímu zadlužování nepovede. Můžeme se podívat do zemí, které tuto možnost zavedly. Funguje to od Spojených států přes Belgii, až po Rakousko nebo Slovensko. Nikde nepozorovali zvýšenou tendenci lidí se zadlužovat. Zadlužení nikdo prostě nedělá dobrovolně. Děje se to z lehkomyslnosti, rozumové slabosti nebo kvůli špatnému vývoji života a nesouvisí to s tím, jaké jsou možnosti oddlužení.

HN: Odborníci z praxe ale namítají, že někteří dlužníci už dnes vyčkávají, až novela insolvenčního zákona projde. Domnívají se, že potom nebudou muset své závazky platit. Tito lidé proto v současnosti nemají o oddlužení zájem, přestože splňují podmínku za pět let uhradit alespoň necelou třetinu svých závazků a mohli by do insolvence vstoupit.

Takové jednání všem dlužníkům důrazně nedoporučuji. Novela nic nemění na tom, že člověk musí ve prospěch svých věřitelů odvést všechno, co může. Pokud je tedy dnes schopný převést věřitelům takové množství peněz, které představuje 30 procent dluhů, s novelou se pro něj nic nezmění.

HN: Podle Vás je tedy výhoda související s touto variantou oddlužení jenom zdánlivá?

Ano. Jsem pevně přesvědčený o tom, že kdo nemusí, nebude do procesu oddlužení vstupovat. Má to být šance pro lidi, kteří si jinak pomoci nedovedou a doživotně jsou odsouzeni topit se v dluzích. U těchto lidí často nevíme, jaká byla původní jistina, kterou si půjčili, protože dluhy jsou několikrát přeúvěrované a dávno se staly jistinou. Z tohoto důvodu nezbývá, než tam tu hranici vůbec nemít.

HN: Domníváte se, že lidé, kteří se do dluhové pasti dostali, jsou dostatečně finančně gramotní, aby si uvědomovali, že nárok na odpuštění dluhů není výhoda?

Na to ten systém pamatuje. Zavádí silnou roli insolvenčního správce, který jim v tom má pomáhat. Může jim dokonce uložit, aby se v oblasti finanční gramotnosti dovzdělali.

HN: Nezanedbatelné minimum je část mzdy, která lidem v oddlužení zůstává. V současné době ji určuje norma. Je možné, že se tato částka v budoucnu zvýší s ohledem na životní náklady dlužníka, jako je například výše nájmu za bydlení?

O tom musím hovořit s ministryní práce a sociálních věcí, protože je to v její gesci. Já se domnívám, že v současné době je nezanedbatelné minimum velmi nízké, což v řadě případů tlačí lidi do černé práce, protože je to pro ně jediný způsob, jak přežít.

HN: Chcete ho navýšit všem dlužníkům stejně nebo s ohledem na průměrné životní náklady v dané lokalitě? Například v Praze jsou životní náklady určitě vyšší než třeba v pohraničí.

To je právě ten dnešní problém. Životní náklady se liší místo od místa a systém to nezohledňuje. Proto bychom měli upravit právě ten systém.

