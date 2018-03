Obě polostátní společnosti mezi sebou vedly od roku 2014 spor ohledně dodávek plynu a především jeho ceny. Loni v prosinci stockholmská arbitráž rozhodla, že Naftogaz musí zaplatit dvě miliardy dolarů za plyn odebraný v letech 2014-2015. Zamítl ale požadavek Gazpromu na zaplacení 56 miliard dolarů za neodebraný plyn podle principu take or pay. Tehdy Moskva veřejně neprotestovala, výsledek byl očekávaný. Princip take or pay zrušila arbitráž již v přelomovém sporu společnosti RWE s Gazpromem ohledně dodávek do Česka v roce 2012. Gazprom se s Naftogazem předběžně domluvil na pokračování dodávek s platbou předem.

Křehké příměří ovšem skončilo druhým výrokem arbitráže ohledně toho, že Gazprom snížil oproti smlouvě objem tranzitu přes ukrajinské území do Evropy. Na konci února arbitráž rozhodla, že Gazprom dluží Naftogazu 4,6 miliardy dolarů. I po započtení dluhu Naftogazu je to 2,6 miliardy dolarů. Šéf Gazpromu Alexej Miller prohlásil, že soud se řídil dvojitými standardy, když se ve svém rozhodnutí odvolal na těžkou ekonomickou situaci Ukrajiny. „Jsme kategoricky proti tomu, aby se na náš účet řešily problémy Ukrajiny. V takové situaci pokračování platnosti smlouvy s Ukrajinou pro Gazprom nedává ekonomický smysl,“ řekl Miller. Smlouvy může zrušit opět jen stockholmská arbitráž, Miller ale slíbil, že tentokrát budou rozhodovat jiní soudci.

Gazprom počátkem března zastavil dodávky na Ukrajinu, vrátil Naftogazu zálohu 150 milionů dolarů a snížil tlak v plynovodu o pětinu. Shodou okolností se tak stalo v době, kdy po celé Evropě udeřily prudké mrazy a razantně vzrostla spotřeba. Naftogaz vyzval Ukrajince, aby omezili spotřebu, školy a školky vyhlásily týdenní prázdniny. Chybějící plyn Naftogaz nakoupil v Evropě. 2,5 milionu kubíků přiteklo z Polska, 17 milionů ze Slovenska a sedm milionů z Maďarska. Díky poptávce vzrostly ceny na spotovém trhu o třetinu. „34procentní nárůst nebudou kompenzovat Ukrajinci, ale Gazprom,“ napsal na svém facebookovém profilu šéf Naftogazu Andrej Kobolev.

Odborníci oslovení moskevským listem Kommersant se shodují, že arbitráž nejspíš nerozhodne do konce příštího roku, kdy platnost smlouvy vyprší tak jako tak. Situaci se Gazprom pokusí využít ve prospěch urychlené výstavby plynovodu Nord Stream 2. V nejbližších třech měsících Německo, Dánsko, Švédsko a Finsko mají vydat souhlas na vybudování plynovodu ve svých vodách. Současné kroky ohrožují ukrajinský tranzit, kterým proudí do Evropy 40 procent ruského plynu. „Gazprom bude obviněn z vydírání, ale bývá to efektivní. Plynová válka v roce 2009 poškodila pověst Gazpromu, ale souhlas k výstavbě Nord Streamu 1 byl získán během jednoho roku bez jakýchkoli zdržení,“ napsal Kommersant.

