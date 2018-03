Firma Amanita Design vydala ve středu svou další hru s názvem Chuchel z návrhů designéra Jaroslava Plachého. Titul už vzbudil pozornost v zahraničí a má první nominace na prestižní ceny pro nezávislé herní vývojáře. Na to jsou v herním studiu Amanita ale zvyklí – každá jejich hra porotce různých soutěží často zaujme, a nejen je. Za patnáct let své existence prodali přes 7 milionů kopií svých her. Podle zakladatele studia Amanita Design Jakuba Dvorského je to i proto, že jejich hrám rozumí po celém světě, i když jména titulů mají často problém v cizině vyslovit.

Ve středu vyšla hra Chuchel, jejíž hrdina je takový černý smotek čehosi. Editor v redakci říkal, že asi bordelu pod stolem. Jak byste postavičku Chuchel popsal?

Je to takový pankáč. Taková ukřičená koule chlupů, ale sympatická. Šel byste s ním třeba na kafe a pokecat.

Nejste vy trochu punkové studio? U vás v kanceláři to vypadá spíš jako v ateliéru.

Může to tak někdy vypadat na první pohled, ale musíme být i profesionální, protože už to jinak nejde. Máme svůj styl a publikum, které je trošku jiné než u dalších významných herních studií v Česku. Klidně bych ale řekl, že jsme ze světového hlediska takové typické nezávislé herní studio střední velikosti. Možná netypičtí jsme v tom, že náš primární cíl není generovat peníze. Ne, že by nás ta byznysová stránka nezajímala, ale není to náš hnací motor.

Co je tedy ten hnací motor?

Vytvářet hezké věci, které zůstanou, mají nějakou hodnotu a třeba někomu udělají i radost.

Pokud se podíváme na vaše herní portfolio, tak nejvíce her vzniklo o tom bílém skřítkovi z třídílné série Samorost. Jaká je ale vaše nejúspěšnější hra?

Určitě Machinarium, které oslovilo hodně lidí i mimo naše běžné publikum. Ale všechny hry, které jsme vydali, jsou úspěšné a nemáme vyloženě žádný propadák.

Právě u Machinaria jsem viděl, že je populární především v Rusku.

Cílíme na globální trh, protože ten český je malinký. Je ale pravda, že v Rusku máme hodně skalních a zapálených fanoušků. Začalo se nám však dařit i v Číně. V USA si také nevedeme špatně.

Kolik už jste takhle prodali globálně kopií svých her?

Nelze to říct asi úplně přesně, ale je to přes 7 milionů kopií a největší podíl z toho má Machinarium s více než 4 miliony prodaných kopií.

Sice nemáte žádný propadák, ale ustálo by malé studio, jakým je Amanita Design, kdyby nějaká hra vyloženě pohořela?

Jedna hra klidně může selhat a nic se nestane. Můžeme si ale také dovolit experimenty, protože finančně jsme na tom poměrně dobře. Kromě Chuchla děláme ještě další čtyři hry a nepotřebujeme, aby ty tituly byly nějaký megahit.

Když koukám na vaše portfolio, tak se snažíte dostat své hry téměř na všechny platformy od stolních počítačů po mobily.

Ano, snažíme se to dostat téměř na všechno. I na konzole, pokud je to možné. Snad jen virtuální realita nás neláká.

To by byl asi slušný trip, když máte tak barevné světy. To by vaše logo s halucinogenní mochomůrkou dostávalo nový rozměr…

Tak třeba na to někdy dojde. (Smích)

Je pro vás důležitější dostat vaše hry na mobily či na ty klasické stolní počítače? Právě mobily jsou především v Asii zajímavým a rychle rostoucím herním trhem.

Záleží na hře. Mobily jsou asi pro nás největší kanál. Jsou ale hry jako Samorost, které jsou hodně detailní a na mobilech ti hráči o něco přichází. Právě proto máme rádi stolní počítače, kde je možné hru hrát na velké obrazovce s dobrým zvukem. Titul si pak užijete naplno. V případě Chuchla to ale tolik vadit nebude, protože má ta hra jednodušší a čistší grafiku.

Hodně pracujete s přírodními motivy. Proč?

Všichni v Amanitě máme rádi přírodu a snažíme se to do her dostat. Virtuální svět je často hodně umělý a vždy mě bavilo do něj dostat tu špinavost přírody, která je zároveň krásná. Třeba když použijete texturu popraskané zdi, tak tou texturou tam dostanete jemné detaily, které by bylo strašně pracné nakreslit.

Líbí se vám tedy nedokonalost?

Ona je to nedokonalost a zároveň dokonalost. Když je něco vyčištěné a uměle nakreslené v počítači, tak se na to kouknete zdálky a máte o té věci veškeré informace. V reálném světě to ale takhle nefunguje. Vidíte třeba někde prasklinku, a když jdete blíž, tak vidíte pod tou prasklinkou třeba strukturu dřeva a s mikroskopem se dostanete ještě dál. Pak vidíte ještě další detaily. A to se snažíme dostat i do našich her.

Takže pronikáte hlouběji a hlouběji do světů, které jsou oku skryté?

Chceme vytvořit dojem, že námi vytvořený svět je skutečný a že má svoji hloubku, tak jako realita.

Říkal jste, že cílíte na zahraniční publikum, ale moc mu to tedy neusnadňujete. Když se podívám na názvy vašich her, musí být strašně složité je třeba vyslovit nebo si je zapamatovat…

Ty názvy jsou takové specifické. Lidé ze zahraničí se to snaží různými způsoby vyslovit, třeba u Chuchla se chytila mezinárodní výslovnost Čučel. Koneckonců už to používáme také ve studiu. U Samorostu to bylo trochu náročnější i co se týče psaní. Ten unikátní název má výhodu také v tom, že vám hned v Googlu vyskočí naše hry. Teda u toho Chuchla je ještě nějaká vesnice.

O té jsem neslyšel…

Fakt existuje. Má asi 70 obyvatel a jednou jsem tam úplně náhodou projížděl. Jo, a ještě bydlím v ulici Chuchelská, ale to už je jen velká náhoda. Jinak to ale mezinárodnímu publiku usnadňujeme, protože v našich hrách nejsou texty ani opravdový jazyk. Rozumí tomu tak i děti, které ještě neumí číst.

Vystudoval jste Vysokou školu uměleckoprůmyslovou a první hra Samorost byla vaše závěrečná práce. Uvažujete tedy ve studiu spíše jako výtvarníci?

Určitě. Hodně vycházíme z tradice českého animovaného filmu a snažíme se na to navazovat. K filmu máme hodně blízko, protože v týmu máme několik vystudovaných animátorů – původně filmařů. Všichni jsme na tom tedy vyrostli, máme to rádi a teď z té zkušenosti čerpáme.

Jakub Dvorský Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru Filmové a televizní grafiky. Tam také jako závěrečnou práci udělal hru Samorost. Ta se stala prvním titulem pod hlavičkou studia Amanita Design, které má nyní už kolem 25 zaměstnanců, pracujících zároveň na pěti hrách. Jako výtvarník také spolupracoval na filmu Kuky se vrací od Jana Svěráka. Za to byl nominován na Českého lva.

Na filmové škole FAMU budou od příštího roku moct lidé studovat i herní design. Patří taková věc na podobnou školu?

Zrovna na FAMU je ten obor docela příhodný. Na té škole je hodně oborů, které se mohou doplňovat jako animace. Na které jiné škole by to mělo být? Může tam dojít i k prolínání mezi obory a produkční či kameramani se mohou přichomýtnout k hrám. Jejich přístup se mi zdálky zdá nejprofesionálnější a dělají si poctivou přípravu ke spuštění toho oboru.

Když se podívám na Samorost, tak tam třeba vidím úplně jasný pařez, který někdo vyfotil. Jak dlouho chodíte po lese, abyste našli ten pravý objekt?

Každá hra má jiný výtvarný styl a vždy ho dlouho hledáme a upravujeme. U Chuchlu jsme došli k tomu, že tam nebude žádné pozadí, i když tam původně bylo. U Samorostu jsou reálné fotky a je tam použito hodně textur z reálných věcí. To vzniká tak, že si děláme léta takovou databázi ze všech možných dřev.

Kolik už tam je kousků?

Jsou to tisíce fotek. Byl jsem třeba na Novém Zélandu a tam jsou na plážích vyplavená dřeva, taková ohoblovaná a bílá. Celé dny jsem pak trávil tím, že jsem běhal a fotil to. Mám toho takové množství, že by z toho šlo udělat padesát pokračování Samorostu.

Na dovolené nejezdíte tedy obdivovat třeba hrady a zámky, ale všímáte si detailů v přírodě?

Ty pařezy jsou kolikrát zajímavější, ale hrady mám také určitě rád.

Hry jsou v Česku poslední dobou velké téma, a to nejen kvůli nově vydané tuzemské hře Kingdom Come, která vyšla minulý měsíc a prodala už přes milion kusů. Herního průmyslu si všímají státní agentury i politici. Tvorba her se učí na stále více školách. Pozorujete tu také změnu v přístupu k hrám?

Trošičku se to mění, i když na můj vkus pomalu. Hry u nás generují poměrně velké peníze a ty firmy jsou poctivé a odvádí na daních velkou spoustu peněz. Myslím, že to odvětví je pro stát zajímavé a politik, který by se ho chytil, může získat u voličů nějaké body k dobru. Divím se, že to nedělají.