V roce 2050 bude na světě skoro 10 miliard lidí, o dvě miliardy více než nyní. Světová zdravotnická organizace přitom očekává, že příští generace spotřebuje o 70 procent více masa. Většina půdy pro chov dobytka už je ale zabraná a není jisté, jak lidstvo ustojí zvýšený jídelní apetit rostoucích populací Indů, Číňanů či lidí z Afriky.

Profesor fyziologie Mark Post z univerzity v nizozemském Maastrichtu má ale recept, jak hladovění stovek milionů lidí zabránit. Již před pěti lety jeho tým vytvořil umělé maso z kmenových buněk krávy. První hamburger ze zkumavky tehdy vyšel na astronomických 250 tisíc eur. "Nyní jsme ale schopní jeho cenu srazit na 10 eur (250 korun), což už je suma přijatelná pro restaurace. Již do několika let bychom navíc měli být schopní dosáhnout ceny masa, která je běžná v supermarketech," říká výzkumník a zakladatel start-upu Mosa Meat, který se na vývoj a výrobu umělého hovězího masa zaměřuje.

Post, jemuž kolegové přezdívají hamburgerový profesor, nyní přijel přednášet na pražskou konferenci Singularity University, jejímž tématem je řešení problémů lidstva za pomoci moderních technologií.

HN: K čemu je lidstvu maso ze zkumavky, když ho můžeme získávat přirozenou cestou - chováním drůbeže či dobytka?

Už ve třicátých letech minulého století Winston Churchill napsal, že je absurdní chovat celá kuřata, když z nich na maso využijeme jen prsa či křídla. Chov zvířat na maso je zkrátka extrémně neefektivní a navíc obnáší i další negativní aspekty.

Sedmdesát procent světové půdy už je zabraných na chov dobytka. V lidnatých zemích, jako je Čína či Indie, roste střední třída, která má větší nároky na výživu. Volná půda na chov nám ale v budoucnu bude chybět, a bude tak mnohem obtížnější rostoucí populaci lidí nakrmit.

Nejde přitom jen o nedostatek půdy. Jediná kráva spotřebuje až 15 tisíc litrů vody, které se už nyní mnoha částem světa nedostává. A k tomu je dobytek hlavním producentem skleníkových plynů. Obrovská stáda krav a dalších hospodářských zvířat, která produkují plyny jako metan, se na globálním oteplování podílejí mnohem více než automobily. Proto s oblibou říkám, že vegetarián jezdící v Hummeru, co spálí desítky litrů paliva, je pro přírodu mnohem menším ohrožením než masožrout jezdící na kole.

Ze všech těchto důvodů dává smysl zaobírat se myšlenkou výroby umělého masa. Díky němu bude lidstvu stačit mnohem menší počet zvířat, která už nebudeme muset porážet na maso. Postačí nám, když si od nich odebereme vzorky jejich kmenových buněk, ze kterých pak maso vyrobíme v laboratoři.

HN: Jak taková výroba vypadá?

Když jsme před pěti lety lety vypěstovali první umělé hovězí na hamburger, obnášelo to od jedné krávy odebrat 20 tisíc kmenových buněk, které jsme nechali ve speciální kultuře vyrůst na maso.

Zaměřili jsme se právě na hovězí maso, protože krávy spotřebují nejvíce zdrojů a vypouštějí do ovzduší nejvíce skleníkových plynů. K výrobě hovězího masa ze zkumavky přitom stačí jen odebrat zvířeti vzorky kmenových buněk, aniž bychom ho museli zabíjet, což jistě ocení hlavně vegetariáni.

Naším cílem je do budoucna podstatně snížit celosvětové počty krav. Nyní jich je přes miliardu. Z jedné kmenové buňky, která se dále dělí, přitom teoreticky dokážeme vypěstovat až pět tun masa. Pokud bychom tedy krávy chovali pouze pro odběr kmenových buněk, stačila by celému lidstvu jen stovka krav. Pak bychom ale pro změnu stáli před rizikem jejich vyhynutí, a proto si myslím, že by jejich realistický počet měl dosahovat zhruba 30 tisíc.

HN: Ve vašem prvním hamburgeru ze zkumavky nebyl žádný tuk. Někteří lidé, kteří ho tehdy ochutnali, si pak stěžovali na to, že bez něj jídlu chybí jeho typická chuť. Nebojíte se, že lidem nebude umělé maso chutnat?

To je pravda. První hamburger, se kterým jsme přišli, byl bez tuku. Nyní ale z těch stejných kmenových buněk vyrábíme tukovou tkáň, abychom tenhle problém vyřešili. Vypadá divně, že to děláme, protože se to zdá být nezdravé, ale tuk potřebujete právě pro dodání chuti.

Teď už ale naše umělé maso chutná jako to běžné. Je vyrobené ze stejného buněčného materiálu. Jen nevzniká uvnitř těla krávy. A navíc do něj nepřidáváme žádná umělá dochucovadla. Nejsou v něm růstové hormony, které do něj často farmáři přidávají, a taky v něm nejsou žádné pesticidy nebo fungicidy.

Na začátku jsem se bál toho, jak lidé umělé maso přijmou. K masu mají lidé emotivní vztah. Já třeba nikdy nejedl maso jaka, dovedu si ale představit, jak ho mají lidé z Tibetu spojené s určitou vůní a chutí, stejně jako Češi rádi pojídají párky v rohlíku, jak jsem si tady všiml.

Na Západě si lidé myslí, že mají výrobu masa pod kontrolou. Že vědí, jak se vyrábí a že to stát kontroluje. Víte ale, co všechno je zrovna v párku, který jste si právě koupil na ulici? Jestli na něm výrobce masem nešidil nebo se nedopustil chyby ve výrobě? My přitom můžeme zaručit stálou výrobní kvalitu.

HN: Kdy se masa ze zkumavky můžeme dočkat v prodeji?

Vedle našeho start-upu už je na světě asi dalších šest podobných firem, které se zabývají výrobou umělého kuřecího či rybího masa. Většina z nich se shoduje na tom, že na trh by se jejich maso mohlo dostat tak za dva a půl či tři roky. Předtím je ale třeba získat souhlas regulátorů, jako je Evropská unie.

Počítám, že na začátku bude trh s umělým masem docela malý. Když se nám ale povede dobře, mohly by se do výroby zapojit i další společnosti, a maso by se tak rozšířilo po celém světě.

HN: Start-upy, o kterých mluvíte, pocházejí z rozvinutých zemí - z Evropy, USA nebo Izraele. Dá se tak čekat, že první umělé maso dorazí právě na západní trhy. Jak se ale dostane k lidem z rozvojového světa, kterým by mohlo ulevit od hladu?

Aby se umělé maso rozšířilo po celém světě, musí se začít vyrábět lokálně a za srovnatelné ceny, za jaké se prodává běžné maso. Na tom nyní pracujeme. K tomu ale ještě chceme vyvinout přenosné systémy pro výrobu masa, které by byly určené právě pro rozvojové země. Takové systémy by mohli jednoduše ovládat i laici bez hlubší expertízy.

Musíme si ale dávat pozor na různé regionální rozdíly v přístupu ke zvířatům. V subsaharské Africe nemůžete lidem sebrat krávu, protože je to jejich celé živobytí. V některých oblastech jsou zkrátka malá stáda zvířat velmi prospěšná a efektivní. Což ale neplatí o masových chovech.

HN: Zatím umíte vyrobit maso na hamburger. Co ale takový steak?

Ten popravdě zatím nesvedeme, protože se jedná o tlustší tkáň. Abychom mohli vypěstovat steak, museli bychom nechat společně růst svalové i tukové kmenové buňky a musely bychom v takové tkáni nechat kanálky, aby jimi do celého steaku proudil kyslík a živiny. Podobné tkáně už vznikají v rámci lékařského výzkumu. Teď je čas na to, zaměřit se i na výrobu masa, abychom si vychutnali i pořádně šťavnatý steak.

