Vydavatele slovenského listu Pravda koupila skupina Our Media českého senátora Iva Valenty a podnikatele Michala Voráčka, která v České republice vlastní i regionální televize. Pravda to v pondělí napsala na svém webu. Hodnota transakce nebyla zveřejněna.

Our Media koupila společnost Perex, která vydává deník Pravda a provozuje internetové portály Pravda.sk, Varecha.sk, Birdz.sk, Avizo.sk a Moment.sk, prostřednictvím své dceřiné společnosti Our Media SR.

List Pravda je podle dřívějšího průzkumu nejčtenějším názorotvorným deníkem na Slovensku. V žebříčku prodeje tištěného vydání novin loni skončila na třetím místě za bulvárním listem Nový čas a podobně zaměřeným deníkem Plus jeden deň.

"Na slovenském trhu vidíme potenciál k rozvoji našich aktivit. Pravda je silná značka a my máme zajímavé projekty a plány," uvedl Voráček, který je předsedou představenstva Our Media SR.

Do skupiny Our Media patří několik regionálních televizí v Česku, a to Regionální televize CZ, televize Praha TV, televize TVS, TV Brno1 a také webový portál ParlamentníListy.cz včetně jeho slovenské verze.

Vydavatele Perex dosud vlastnil podnikatel Karol Biermann prostřednictvím pražské společnosti Florena.

Vlastníka novin na Slovensku změnilo v uplynulých letech několik médií. Například list Nový čas loni koupila společnost finančníka a šéfa Slovenského olympijského výboru Antona Siekela. Dříve do médií vstoupila finanční skupina Penta.

