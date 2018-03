Dálniční známky nejspíš budou stát dva tisíce korun. Zvýšení ceny plánuje do dvou let ministerstvo dopravy. Novinka je součástí novely zákona o pozemních komunikacích, kterou úřad v pátek poslal do připomínkového řízení. Jako první o návrhu informoval server Týden.cz. Letos řidiči koupí dálniční známku za 1500 korun a tato cena se neměnila od roku 2009.

"Není možno reagovat na obecný růst nákladů souvisejících s výstavbou, opravou a údržbou zpoplatněné dopravní infrastruktury a na růst inflace v posledních letech," zdůvodňuje zdražení ministerstvo v dokumentu.

Podle tiskového mluvčího ministerstva Zdeňka Neusara úřad navýšil cenový limit hlavně kvůli tomu, aby měl stát v budoucnu větší manévrovací prostor při stanovení ceny dálniční známky. "Nejedná se přímo o zvýšení ročního poplatku, neboť jeho konkrétní výši stanoví nařízením vláda," vysvětluje Neusar.

Zdražení ale není jedinou z navrhovaných změn. Skončit mají papírové známky, které se lepí na přední sklo auta, tak jak to známe doposud. Nově by kupon měl být vázán na poznávací značku a lidé si ho budou moct koupit přes internet. Podle Neusara by tak stát mohl ušetřit desítky milionů korun ročně, které teď stojí tisk a distribuce kupónů. Podobný on-line systém už funguje třeba na Slovensku.

Auta, která mají platnou dálniční známku, budou vedena v evidenci, což usnadní kontrolu těch řidičů, kteří jezdí po dálnicích "na černo". Poznávací značky bude sledovat kamerový systém, který automaticky vyhodnotí, jestli má vůz dálniční poplatek zaplacen.

Pavel Přibyl, profesor dopravní fakulty ČVUT, vidí elektronizaci jako krok správným směrem. "Kamery mohou mít řadu dalších funkcí, jako například sledování ukradených vozidel," říká Přibyl.

Ministerstvo chce zároveň zvýhodnit majitele ekologických aut. Za elektromobily by neměli podle návrhu platit vůbec žádný dálniční poplatek. Ti, kdo vlastní auto na zemní plyn, pak budou mít poloviční slevu a zaplatí tak maximálně tisíc korun ročně. Výjimka pro elektromobily bude podle Přibyla pouze dočasná. "Až se elektromobily více rozšíří, určitě se jejich zvýhodnění bude opět omezovat," myslí si Přibyl.

