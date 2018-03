Získávání potravin prostřednictvím chovu zvířat je nesmírně neefektivní: pro krávu, vepře nebo drůbež je nejdříve nutné vypěstovat potravu, než vyroste do jatečné hmotnosti potřebuje množství energie, vody, pracovních sil i investic do staveb a zařízení - a nakonec nešťastného tvora zabijeme, abychom z něj zužitkovali jen malou část. Problémů, které klasická živočišná výroba způsobuje, je ale ještě mnohem víc.

Maso se stane luxusem

Chov hospodářských zvířat vyžaduje velké plochy zemědělské půdy, zatěžuje životní prostředí a je i nezanedbatelným producentem metanu, který způsobuje skleníkový efekt v mnohem větší míře, než obávaný oxid uhličitý.

Do zemědělské velkovýroby přitom putuje přibližně třetina světové produkce obilnin, třetina produkce plovoucích továren devastujících rybí populace oceánů a většina vyprodukované sóji. Z každých 100 kalorií zkrmených v živočišné výrobě zvíře "vyprodukuje" jen 30 kalorií v podobě masa a mléka.

Přitom krmiva pro hospodářská zvířata vyžadují plochu srovnatelnou s rozlohou Evropské unie. Jak poroste počet obyvatel Země, bude živočišná výroba únosná stále méně, až přijde čas, kdy se maso stane luxusním zbožím pro bohaté.

"Plýtvání potravinami není jen vyhazování jídla do odpadků, ale i krmení hospodářských zvířat tím, co by mohli jíst lidé," tvrdí Philip Lymbery, ředitel organizace Compassion in World Farming, která monitoruje podmínky ve velkochovech.

Jenže vegetariánství není pro každého, ostatně příroda člověka vystavěla jako všežravce a ne jako býložravce. Už na počátku 30. let minulého století proto Winston Churchill vyzval vědce, aby vyvinuli umělé maso. Od té doby se s ním běžně můžeme setkat - ale pohříchu jen na stránkách sci-fi literatury. To se však má změnit.

"Umělé maso se na trhu objeví za 3 až 4 roky," tvrdí Mark Post z University of Maastrich, zakladatel společnosti Mosa Meat, start-upu zaměřeného na vývoj umělého masa. "Už to není otázka vědy, ale komercionalizace postupů."

Konec vegetariánů

Teoreticky není umělé maso žádný problém. Jeho vytvoření je založené na využití kmenových buněk - ještě nediferencovaných buněk, které mají potenciál vytvořit jakoukoliv tkáň svého organismu. Medicínský výzkum se o ně zajímá jako o možnost léčit celou řadu nemocí, vytvářet orgány pro transplantace a podobně. Nacházejí se i ve svalech, stačí tedy je odebrat a dát jim příležitost vytvořit maso, což je nepochybně jednodušší, než přinutit je, aby z nich vyrostlo srdce nebo ledvina.

"Využití kmenových buněk při výrobě potravin je možná nadějnější než aplikace v medicíně," říká Mark Post. "Má přitom srovnatelný potenciál pro zlepšení kvality života lidí."

Výhody umělého masa nespočívají jen v úspoře zemědělské půdy, zdrojů, které zatím spotřebovává neefektivní živočišná výroba a v ochraně životního prostředí. Potravinářské firmy produkující masné výrobky také čelí obviněním, že způsobují utrpení zvířat. Má to dopad na jejich zisky, protože roste počet lidí, kteří se z tohoto důvodu dávají na vegetariánství nebo veganství. Pokud by se maso vyrábělo v továrnách, zmizel by důvod se masu vyhýbat. Tím spíš, že jeho složení půjde upravit tak, aby bylo zdravé.

Základní kroky výroby umělého masa už nejsou žádným tajemstvím. Ze svalu živého zvířete se odeberou kmenové buňky, aniž by muselo být usmrceno. Umístí se do živného roztoku, kde z nich vyrostou svalová vlákna. Ta se pak obarví, ochutí, spojí s dalšími do umělého svalu - a můžete opékat hamburger.

"Pro mě je to maso"

To už není sci-fi: první umělý hamburger vědci představili, opekli a snědli už v srpnu roku 2013 na tiskové konferenci v Londýně. Jenže u stánku na ulici si ho zatím nejspíš nekoupíte, protože tenhle vyšel na 250 tisíc eur. Aby totiž mohl vzniknout, museli jeho tvůrci spojit tři tisíce odděleně vypěstovaných kousků svalové tkáně.

Levná nebyla ani dodatečná úprava, která z beztvaré hmoty bez chuti a bez zápachu udělala něco, co se skutečnému masu podobalo.

Umělé maso se také bez zvířat přece jen neobejde, protože svalové kmenové buňky se (na rozdíl od embrionálních) nemohou množit do nekonečna. Zvířat ale bude potřeba mnohem méně, nemusí při odběrech umírat a bude snazší jim zajistit důstojný život.

Také výsledky ochutnávky labužníky byly poněkud rozpačité; většina zaznamenala, že maso není šťavnaté, protože v něm není tuk. Ale Hani Ruetzler, expertka na kvalitu potravin z Future Food Studio při ochutnávce roku 2017 vyjádřila spokojenost: "Má to intenzívní chuť, konzistence je dokonalá a k masu to má blízko. Pro mě to je maso."

Podobně umělý hamburger hodnotil i další ochutnávač Josh Schonwald: "Tuk tam chybí, ale jinak to chutná jako běžný hamburger."

Teď už jde jen o to, snížit výrobní cenu. První skok přinese přechod z laboratoří na velkovýrobu, ale i pak by hamburger vyšel na přibližně 10 eur. Výzkum tedy musí pokračovat - ale o investory nemá nouze, protože tuší budoucí velké zisky. Vedle Mosa Meat proto vzniklo několik dalších start-upů, například Memphis Meats a Super Meat. Objevují se také první snahy o vytvoření legislativního rámce pro produkci a obchod umělým masem.

