Prezident Donald Trump ve čtvrtek uvedl, že Spojené státy příští týden zavedou dovozní cla na hliník a ocel ve výši deset až pětadvacet procent. Cílem je oživit americký ocelářský a hliníkárenský průmysl. Oznámení nicméně vedlo k poklesu amerických akciových trhů. Investoři vnímají opatření jako daň, která zdraží zboží pro americké spotřebitele a povede k růstu inflace.

Agentura Bloomberg spustila počitadlo, které denně ukazuje, jak se americkému výrobci elektromobilů Tesla daří plnit jeho výrobní plány. Firma Elona Muska v lednu oznámila, že chce do konce června vyrábět týdně pět tisíc kusů vozů Model 3. K 1. březnu to přitom nebyla ani tisícovka.

Německá benzinová Hanza. Rostoucí odpor německé veřejnosti vůči autům s dieselovými motory našel odezvu u Spolkového správního soudu v Lipsku. Ten v úterý rozhodl, že jednotlivá německá města mají právo rozhodnout, zda do svých ulic pustí auta s naftovými motory, či nikoli. Po vzoru bývalého německého obchodního spolku Hanza teď vznikne skupina měst zakazujících vjezd vozům se špinavými dieselovými motory.

Michael Dell, zakladatel výrobce počítačů Dell Technologies, koupil nejdražší byt v New Yorku. Transakce sice proběhla už v roce 2014, ale až nyní vyšla najevo cena, která přesáhla 100 milionů dolarů.

Český realitní magnát Radim Passer dál nakupuje v areálu BB Centra v pražské Michli. Jeho společnost Passerinvest koupila dvě kancelářské budovy o rozloze osm tisíc čtverečních metrů od investičního fondu Revetas Capital Fund II. Cena transakce nebyla zveřejněna. Passerinvest akvizici částečně financoval z prodeje šestiletých dluhopisů, které loni firma upsala v celkovém objemu dvou miliard korun.

Prodejce letenek Kiwi.com loni vykázal tržby ve výši 700 milionů eur, což je více než dvojnásobek proti roku 2016. Podrobnosti o výsledku hospodaření firma nezveřejnila. Tržby nicméně plánuje zdvojnásobit také letos.

Petr Kellner má prst na tepu doby

O nejbohatším Čechovi se říká, že vidí dál než ostatní. Jako investor opakovaně prokázal jasnozřivost a odhad na dobré výdělky.

V současnosti zjevně vidí příležitost v propojení televizního obsahu s telekomunikacemi. Lidé čím dál více sledují oblíbené televizní seriály, filmy či sportovní zápasy na různých mobilních zařízeních, případně televizích připojených k internetu. On-line videotéky jako Netflix, Prime Video od Amazonu, HBO či O2 TV dokazují, že lidé jsou navíc ochotni za obsah také platit.

Kellner a jeho PPF nedávno za 185 milionů eur koupili od švédské mediální firmy Modern Times Group bulharskou televizní společnost Nova Broadcasting Group. Podle informací HN má PPF zálusk i na telekomunikační operátory v Bulharsku, Maďarsku, Srbsku a Černé Hoře, kteří nyní patří norské společnosti Telenor.

Český miliardář se tak zařadil mezi velké globální hráče, jako jsou AT&T, Time Warner, Fox, Disney, Comcast či Sky. Všichni včetně PPF usilují o to, aby mohli nabídnout multimediální obsah a zábavu, ke které se zákazníci dostanou nejen pomocí kabelů či satelitů, ale také přes pevné a mobilní linky. Že je ve hře hodně peněz, dokazuje současná přetahovaná mezi americkými mediálními kolosy Comcast a 21st Century Fox o britskou placenou televizi Sky, jež je aktivní i v dalších zemích Evropy.

Fox mediálního magnáta Ruperta Murdocha už dlouho vlastní 39 procent akcií Sky a od prosince usiluje také o zbylých 61 procent. Cena Sky ale mezitím stoupla. Hlavní vlastník a ředitel Comcastu Brian Roberts v úterý oznámil, že je za většinový podíl v televizi Sky ochoten zaplatit 31 miliard dolarů. To je skoro o pětinu více, než kolik dříve nabídl Murdoch.

Kellnerova česká on-line televize O2 TV má v současnosti téměř čtvrt milionu klientů. Další podobní zákazníci mediálně-telekomunikačních služeb jistě brzy PPF přibudou v zemích střední a jihovýchodní Evropy. Po Česku a Slovensku se PPF zcela jistě rozjíždí v Bulharsku a mohla by zamířit i na další trhy.

A teď trochu historie dokazující investiční jasnozřivost nejbohatšího českého finančníka. V první polovině 90. let správně vyhodnotil politickou situaci, která ještě nebyla příliš nakloněna rychlé privatizaci státem vlastněných bank. Pro Českou pojišťovnu to ale neplatilo, a tak se jeho investiční holding PPF zaměřil právě na ni. Další husarský kousek předvedl Kellner v roce 2007, kdy včas rozpoznal, že rozjetý boom na světových kapitálových trzích je u konce s dechem. Není sice známo, zda část peněz Kellner vsadil přímo na brzký propad trhů, je ale jisté, že ve svém impériu zavedl úsporná opatření. Ta zahrnovala mimo jiné i propouštění ve splátkové firmě Home Credit.

Hlavní tehdejší Kellnerův majstrštyk ale spočíval v tom, že na sklonku roku 2007 (takřka rok před vypuknutím globální finanční krize) z pojišťovacího byznysu vystoupil. Italské pojišťovací skupině Generali prodal za 1,1 miliardy eur většinové podíly v České pojišťovně a dalších pojišťovnách pod křídly PPF v zemích střední a východní Evropy. Ve smlouvě mezi PPF a Generali se italská společnost zavázala, že od české strany v následujících letech postupně vykoupí také zbývající podíly v těchto pojišťovnách. Celkem tak Kellnerův holding od Italů do roku 2015 získal více než 3,6 miliardy eur.

Uvidíme, zda se PPF podaří v médiích a telekomunikacích tento úspěch zopakovat. Podoba je ale už nyní vidět minimálně v tom, že Kellnerovy současné investice jsou regionálně rozkročené, jako to bylo v případě pojišťovnictví před deseti lety.

Kdo hodně investuje do top lidí

Alza hledá jen velmi kvalitní zaměstnance. "Musíte vybírat ty nejlepší, protože když vyberete někoho průměrného, bude se obklopovat průměrnými. Obecná poučka zní: Áčka do firmy přinášejí áčka a béčka přinášejí céčka," řekla v rozhovoru s HN Lidija Zavoralová, konzultantka Alzy, spisovatelka a manželka zakladatele největšího českého e-shopu Aleše Zavorala. První dáma Alzy má oprávněně vysoké nároky, protože psaní knížek pro děti a práci v Alze stíhá vedle toho, že je matkou čtyř dětí.

Kdo umí investice ukončit na pražské burze

Akcie Unipetrolu mají po více než dvaceti letech namířeno pryč z pražské burzy. Největší domácí petrochemická firma je totiž po sázkové společnosti Fortuna a textilce Pegas dalším burzovním titulem, ve kterém drží menšinoví akcionáři podíly ve výši pouhých jednotek procent.

Většinový vlastník Unipetrolu, kterým je polský koncern PKN Orlen, už uzavřel svoji nabídku pro malé akcionáře. Za každý jejich cenný papír nabízel 380 korun. Svůj podíl v Unipetrolu díky odkupu navýšil za zhruba 21 miliard korun na 94 procent z dřívějších 63 procent. Polská firma nyní hodlá vykoupit i zbývající akcie a stáhnout Unipetrol z pražské burzy.

O to důležitější bude pro burzu "čerstvá krev" v podobě malých firem, které se chystají nabídnout své akcie na novém burzovním trhu Start. Vedle pražského výrobce bezpilotních letadel Primoco se o to v květnu pokusí také zlínský výrobce pracovní a outdoorové obuvi Prabos.

Co láká

Česko-slovenský trh přilákal magazín Vogue. Společnost V24 Media, za kterou stojí bývalý vrcholový manažer vydavatelství Burda Fabrice Biundo původem z Francie a slovenská právnička Michaela Seewald, získala licenci pro česko-slovenskou mutaci legendárního módního časopisu od jeho amerického vydavatelství Condé Nast. Finanční podmínky udělení práva vydávat českou verzi Vogue nebyly zveřejněny. Co je ale jisté, je, že dvojice Biundo a Seewald dokázala to, o čem dříve uvažovali i jiní domácí podnikatelé. Mezi nimi také advokát a podnikatel Jaroslav Havel, který stojí za módní firmou Premium Media Group, či Michaela Bakala, jež kromě působení ve vrcholovém vedení vydavatelství Economia (pod které spadá i tento newsletter) podniká v oboru s luxusní módou.

Expanze časopisu Vogue do Česka a na Slovensko přichází několik měsíců po úmrtí dlouholetého majitele Condé Nast loni v říjnu. Samuel Irving Newhouse junior se dožil 89 let. Muž, který převzal vedení nakladatelství po svém otci, proměnil Condé Nast v miliardové časopisové impérium. Hlavně díky němu nyní stávající jmění celé rodiny přesahuje 12 miliard dolarů, uvedl deník New York Times. Do stáje Condé Nast patří také další ikonické časopisy jako The New Yorker, Vanity Fair či Architectural Digest.

Kdo prohrává

Čína a peníze, které lze na tamním trhu vydělat, poráží všechny ideály. Posledním příkladem je Apple. Americká firma v roce 2015 odmítla požadavek vyšetřovatelů z FBI, aby pomohla odblokovat iPhone 5C útočníka Syeda Farooka, který v kalifornském San Bernardinu zastřelil 14 lidí. FBI se k datům nakonec dostala bez pomoci Applu, který se bál podílet na prolomení zabezpečení přístroje kvůli tomu, aby v budoucnu nedocházelo ke zneužití osobních údajů majitelů iPhonů zločinci nebo vládními úřady.

Tento týden se Apple dostal pod palbu některých svých klientů, protože začal na pokyn vlády v Pekingu ukládat data čínských uživatelů v síti iCloud na tamních serverech. Čínské úřady budou mít též přístup ke klíčům, pomocí kterých lze uložené informace rozšifrovat. Apple se tak podrobil nařízení, které požaduje, aby zahraniční firmy provozující on-line úložiště ukládaly data svých čínských klientů na počítačových serverech výhradně v Číně.

Apple se tak na světelné roky vzdálil od ušlechtilých myšlenek, které navozoval reklamní spot oznamující nástup osobního počítače Macintosh z roku 1984. Reklama za několik milionů dolarů, kterou natočil režisér Ridley Scott (tehdy známý jako tvůrce filmů Vetřelec a Blade Runner), líčila vzpouru proti totalitnímu režimu zobrazenou v románu 1984 George Orwella. Cílem spotu bylo ukázat, že Apple a jeho Macintosh poráží hegemonii počítačů IBM.

Tehdy ale Apple ještě nebyl společností, pro kterou je úspěch v Číně nutnou podmínkou k dosažení tržní hodnoty jednoho bilionu dolarů, od které ho nyní dělí už jen necelých 100 miliard.

Wall Street Journal v této souvislosti odkazuje na jinou reklamní kampaň Applu Think Different (Mysli jinak), kterou firma spustila v roce 1997. Dle amerického deníku totiž nemůže výrobce iPhonů v Číně myslet až příliš jinak.

Kdo vyhrává

Akcie pětice technologických firem známých pod zkratkou FAANG se otřepaly z nedávných tržních výprodejů a odtrhly se od pelotonu ostatních akcií. Od začátku roku stoupla celková tržní hodnota společností Facebook, Apple, Amazon, Netflix a Google (spadající pod holding Alphabet) takřka o pětinu.

Nejlépe se v rámci takzvaných "tesákových" akcií (podle anglického výrazu fang) vede digitální videotéce Netflix, jejíž akcie posílily dokonce o polovinu.

Mimo byznys s Kupkou

Průkopník abstrakce v malířství František Kupka zůstává nejdražším českým umělcem. Potvrdila to poslední dražba čtyř jeho děl v londýnské aukční síni Christie’s. Kupkova olejomalba nazvaná Série C III, Elevace se vydražila za téměř 52 milionů korun. Stále ale nejde o nejdražší Kupkovo dílo. Tím je podle databáze Artnet olej Modrá, který se v roce 2012 vydražil za více než 57 milionů korun.

