Facebook nebude pokračovat ve vývoji rozdělené hlavní stránky (newsfeedu), kterou testoval od října v šesti zemích světa včetně Slovenska. Lidé prý v průzkumech dali najevo, že si nepřejí, aby byl jejich obsah rozložen mezi dva newsfeedy; jeden s příspěvky od přátel a rodiny a druhý s materiálem od médií či značek.

"Zkoušíme hodně nápadů - některé dopadnou dobře a spustíme je, jiné nefungují a upustíme od nich. Dnes se zbavujeme něčeho co nefungovalo: testu Explore Feedu," napsal na twitter Adam Mosseri, který má ve facebooku na starosti vývoj hlavní stránky.

At News Feed we try a lot of ideas — some work out well and we launch them, others don't and we drop them. Today we're dropping one that didn't work: the Explore Feed test: https://t.co/nhLxQqdik4