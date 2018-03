Světové akciové trhy v únoru ukončily rekordní sérii. Index MSCI All Country World, který sleduje vývoj globálních burz, zaznamenal první měsíční pokles od října 2016. Jeho pád o 4,36 procent byl nejvýraznější od ledna předloňského roku, kdy jej dolů stáhly obavy ze zpomalení růstu čínského hospodářství.

"Bez nadsázky se dá říci, že se jednalo o jeden z nejdivočejších měsíců od roku 2008," říká Sven Subotič, investiční manažer fondu Charles Bridge Global Macro, který zhodnocuje peníze investorů na akciových trzích.

"Po upuštění páry na přelomu ledna a února zůstávají trhy poměrně kolísavé a obzvlášť citlivé na nové zprávy související s vývojem inflace a tempem zvyšování úrokových měr," popisuje aktuální vývoj na trzích Štěpán Tvrdý, zakladatel a investiční stratég fondu NWD Global Multi-Asset (NWD-GMA). K určité nervozitě podle něj přispívají i italské parlamentní volby, které se konají tento víkend.

Index MSCI World, který zahrnuje akcie firem z 23 vyspělých a 24 rozvíjejících se trhů (včetně českého), rostl po celý rok 2017 a posílil v něm v přepočtu na dolary celkem o 24 procent. To bylo nejvíce od roku 2009. Vůbec poprvé v historii navíc index prošel kalendářním rokem bez jediné měsíční ztráty.

K obratu v růstovém trendu, který se loni (z historického hlediska zcela neobvykle) obešel bez výraznějších výkyvů cen akcií, došlo na přelomu ledna a února. Výprodeje na burzách v USA se okamžitě přelily i do ostatních regionů. V období mezi 26. lednem a 8. únorem se snížila tržní hodnota světových veřejně obchodovaných akcií o více než pět bilionů dolarů. Indexy mnohých trhů, včetně USA, Japonska, Číny či Hongkongu ztratily přes 10 procent v porovnání se svými předchozímí rekordními hodnotami.

Samotný index MSCI All Country World odepsal v uvedeném období devět procent své hodnoty. Následně však již část ztrát umazal a od 8. února až do konce měsíce posílil o přibližně 3,5 procenta. Od začátku roku si připsal zhruba procento.

Podobným vývojem prošel v únoru i nejvýznamnější americký index S&P 500. Ten spadl o 3,9 procenta a meziměsíčně klesl poprvé od loňského března. Zároveň to byl největší pokles indexu, který sleduje vývoj cen akcií největších amerických korporací a finančních domů, od ledna 2016. Evropský akciový index Stoxx 600 odepsal čtyři procenta.

Jen o necelé procento šly minulý měsíc dolů ceny akcií v Praze, měřeno indexem PX. Jako jeden z hlavních důvodů uvádí analytik BH Securities Martin Vlček složení českého indexu. To se dost liší od zahraničních trhů. "Na pražské burze je většina akcií z oboru financí, energetiky a telekomunikací. Telekomunikace a energetika jsou spíše defenzivní sektory," vysvětluje Vlček.

"Padající ceny elektřiny potrápily ČEZ, nízké úrokové sazby pro změnu nesvědčily finančním titulům. Nyní se situace začala obracet jak na elektřině a ropě, tak na úrokových sazbách," dodává analytik BH Securities.

Vývoj indexu MSCI All Country World

Zdroj grafu: Thomson Reuters

Obavy z růstu sazeb

Spouštěčem výprodejů na trzích byly paradoxně zprávy o dobré kondici americké ekonomiky. Příznivá data z amerického trhu práce vyvolaly obavy, že se růst hospodářství projeví i na rychlejším zvyšování cen zboží a služeb. Vyšší inflace by mohla přinutit centrální banku Fed k razantnějšímu zvedání úrokových sazeb.

A zvyšující se úrokové sazby by zdražily úvěry pro firmy, což by mělo dopad i na jejich ziskovost. Navíc by to mělo za následek atraktivnější výnosy u amerických vládních dluhopisů. Investoři, kteří chtěli v předešlých letech dosáhnout lepšího zhodnocení svých volných peněz, museli hledat příležitosti jinde, mnohdy právě na akciových trzích.

V případě amerických desetiletých vládních dluhopisů se ale již výnos přiblížil v průběhu února třem procentům. Ještě na přelomu roku se přitom pohyboval okolo 2,5 procenta. Výnos u dvouletých vládních dluhopisů, které jsou citlivější na očekávání ohledně měnové politiky Fedu, se dokonce dostal nejvýš od září 2008.

Podle Subotiče z investičního fondu Charles Bridge Global Macro investoři zejména v posledním roce "pozapomněli, ze volatilita na trhy patří a nepřirozený hladký růst dřív nebo později skončí."

Nevylučuje tak, že letos přijdou na trzích další podobné korekce, zvláště když se například indexy v USA pohybují blízko svých rekordních hodnot. Mohlo by tak dojít k vybírání zisků ze strany části investorů. Pro svůj fond by to bral jako příležitost k nákupu.

Podobného názoru je i Štěpán Tvrdý z fondu NWD Global Multi-Asset. Podle něj se rok 2017 pravděpodobně opakovat nebude a na trzích se dá očekávat více výkyvů. "Velkou roli budou hrát kroky americké centrální banky, výsledky italských voleb, jednání o Brexitu nebo tempo zpomalování růstu v Číně," vypočítává možné klíčové hybatele trhů.

Ohledně dalšího vývoje je však spíše optimistický. "Dosavadní výsledky a indikátory ukazují, že je globální ekonomika stále ve velmi dobré kondici, která je navíc umocněna synchronizovaným růstem na vyspělých trzích i v rozvíjejících se zemích," říká Tvrdý z NWD-GMA.

Rekordní série indexu MSCI All Country World Období Hodnota indexu Meziměsíční změna Únor 18 518.08 -4.36% Leden 18 541.67 5.58% Prosinec 17 513.03 1.50% Listopad 17 505.44 1.78% Říjen 17 496.62 2.00% Září 17 486.88 1.77% Srpen 17 478.41 0.17% Červenec 17 477.58 2.69% Červen 17 465.09 0.28% Květen 17 463.79 1.89% Duben 17 455.17 1.40% Březen 17 448.87 0.98% Únor 17 444.50 2.63% Leden 17 433.13 2.68% Prosinec 16 421.84 2.03% Listopad 16 413.43 0.59% Říjen 16 411.01 -1.77% Zdroj investing.com

