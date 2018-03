V prodeji bulharské dceřinky ČEZ je opět vše jinak. Konečným kupujícím by nakonec mohl být tamní stát. Po jednání s bulharským premiérem Bojkem Borisovem to oznámila Ginka Verbakovová, jejíž firma Inercom v pátek s ČEZ podepsala kupní smlouvu.

ČEZ v Bulharsku Polostátní firma investovala v Bulharsku přes 17 miliard korun. Zhruba polovinu stála distribuční společnost, další půli elektrárna Varna. Tu loni ČEZ prodal za 1,3 miliardy. Za distribuci, jednu solární a jednu bioplynovou elektrárnu by mohl obdržet osm až devět miliard. Dalších sedm miliard poslal do Česka na dividendách. Neznámý kupující O firmu se vážně zajímali tři uchazeči. První vypadl český miliardář Jaromír Tesař a jeho Energo-Pro. Následovala exkluzivní jednání s bulharsko-indickým konsorciem firem, z nichž jedna – Future Energy – ale mezitím zkrachovala a přišla o licenci. Smlouvu ČEZ podepsal s neznámým Inercomem. Rostoucí výsledky Těsně před prodejem zvýšil bulharský ČEZ zisk o 22 procent na 421 milionů korun. Loňské tržby pak činily 5,8 miliardy.

Podle bulharského ministra financí Vladislava Goranova je nyní nutný ještě souhlas prodávajícího, tedy mateřské firmy ČEZ. Mluvčí české firmy to nicméně zatím nechtěla komentovat s tím, že o rozhodnutí nemají zatím žádné oficiální informace.

Verbakovová prý souhlasila s připuštěním státu do svého obchodu kvůli bezpečnosti dodávek zákazníkům. "Stále ale budu mít na obchodu podíl," řekla.

Podíly zatím nejsou jasné. ČEZ vlastní v bulharské distribuční společnosti 67 procent, zbytek se obchoduje na burze. Podle serveru Capital.bg požadoval Borisov po Verbakovové celých 67 procent, spokojil by se ale prý i s 34 procenty ve firmě. To by mu zajistilo potřebnou kontrolu nad firmou. Zároveň by ale musel nabídnout odkup veřejně obchodovaných akcií.

Politické bouře

Páteční prodej bulharského ČEZ Inercomu za osm až devět miliard korun vzbudil u tamních politiků pozdvižení. Borisov se nechal slyšet, že si myslí, že může Inercom fungovat jenom jako bílý kůň. Celou transakci pak vidí jako útok na svoji osobu a na celou vládu. Rozhodl se, že si na celý případ posvítí.



Inercom je mnohem menší firma, která má několik solárních elektráren, a vznikaly pochybnosti, zda zvládne řídit distribuční společnost ČEZ, která zajišťuje dodávky elektřiny téměř na 40 procentech tamního území. Nejasné také bylo financování celé transakce.



I když to premiér Andrej Babiš popírá, Borisov v pondělí tvrdil, že mu český premiér poslal dokumenty o financujících bankách. Ty se tak dostaly pod nepříjemný tlak a podle bulharských médií reálně hrozí, že financování projektu nakonec zruší.



ČEZ v Bulharsku působí od konce roku 2004. Firma nicméně od roku 2013, kdy uhodily mrazy a lidem se skokově zvýšily platby, čelí tlaku tamního regulátora i politiků. Ti ČEZ rádi nemají. Podle vicepremiéra Bulharska Krasimira Karakachanova ČEZ například nedodržel sliby ohledně svých investic, zdražil elektřinu a z vysokých zisků "platil české penze penězi bulharských důchodců".

ČEZ proti státu dokonce vede mezinárodní arbitráž a rozhodl se z Bulharska odejít.

