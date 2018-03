Hello bank od čtvrtka zvyšuje úroky na vkladech. Na běžném i spořicím účtu vzrostly úroky z 0,3 na 0,6 procenta ročně. Spořit mohou klienti bez podmínek posílat si na běžný účet pravidelně určitou částku nebo používat platební kartu banky, což většina bank pro získání výhodnějšího úročení požaduje. Nové úročení se podobně jako ve většině bank vztahuje do určité výše vkladu - do 100 tisíc korun na běžném účtu a do 300 tisíc korun na spořicím účtu. Klient tak úrok 0,6 procenta může získat celkem až na 400 tisíc korun, což je v porovnání s většinou konkurence vysoká částka.

"Chceme tím odměnit věrnost našich stávajících klientů a samozřejmě získat i nové. Očekávám, že sazby na vkladech porostou i v dalších českých bankách. Mnohé banky je budou muset zvýšit, protože jejich klienti nebudou akceptovat tak nízké sazby jako nyní. Banky tomu budou muset přizpůsobit svou cenovou politiku," řekl HN ředitel Hello bank Emmanuel Bourg.

Rozhodnutí Hello bank, která vstoupila na český trh po rebrandingu z bývalého Cetelemu loni v listopadu a patří největší francouzské finanční skupině PNB Paribas, vytvoří určitý tlak na mnohé konkurenční banky, aby své současné sazby na vkladech také přehodnotily. Banka uvedla, že má kolem 400 tisíc klientů, které získala převodem z Cetelemu. Jde o klienty, kteří mají úvěr nebo kreditní kartu ještě od Cetelemu, ale k běžným transakcím dále většinou využívají jinou banku. Hello bank jim nabídla vlastní internetové i mobilní bankovnictví a spořicí účet. Předchozí Cetelem prodával jen úvěrové produkty.

I když Česká národní banka začala loni v létě zvyšovat hlavní sazbu, od níž se odvíjí úročení vkladových účtů u komerčních bank, většina na to doposud nereagovala. Sazby na spořicích účtech, které jsou pro Čechy stále nejoblíbenějším způsobem, kam uložit volné peníze, se zpravidla pohybují výrazně pod 0,5 procenta ročně a sazby na běžných účtech se obvykle blíží nule. Sazba ČNB se z prakticky nulové úrovně zvýšila na 0,75 procenta.

Že ale nyní zvýšení úroků klienti ostatních bank nemohou příliš očekávat, naznačují reakce bank, které HN včera oslovily.

"Základní sazba ČNB je i na stávající úrovni stále velice nízká a absolutně nesrovnatelná se sazbami okolo 4 až 5 procent, jaké byly obvyklé před deseti a více lety, kdy Česká spořitelna naposledy výrazněji zvyšovala úročení termínovaných vkladů," říká mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Zvyšování úroků na depozitech nedává podle něj v tuto chvíli pro banku ekonomický smysl. "Z hlediska hospodaření banky jsou navíc úroky na depozitech a úroky u úvěrů spojité nádoby. Pokud tedy banka zvýší úroky na vkladech, obvykle je v důsledku toho nucena zdražit spotřebitelské úvěry, které v poslední době kontinuálně zlevňují. Klienti navíc v rostoucí míře upřednostňují investiční produkty, které jim přinášejí výrazně vyšší výnosy v řádu dvou až deseti procent," říká Hrubý.

Další banky, jako je Air Bank, Equa bank a mBank, uvedly, že zvýšení sazeb nyní také neplánují. Ostatní banky se zatím k plánům na zvýšení sazeb nevyslovily nebo jen neurčitě. "V posledním roce jsme ke zvýšení úroků na spořicích produktech nepřistoupili. Budoucí stav dopředu nekomentujeme, změny úrokových sazeb vyhlašujeme až v oznámení pro klienty, aby o změně věděli jako první," říká například Zdeněk Kovář, mluvčí Fio banky, která nyní nabízí spořicí účet se sazbou jen 0,15 procenta ročně.

Analytici se přiklánějí k tomu, že se zvyšováním úroků banky spěchat nebudou. "Letos to nečekám. Banky mají na vkladech dostatek peněz pro své úvěrové záměry, proto k navýšení sazeb u běžných nebo spořicích účtů nemusí přistupovat," říká Michal Křikava z Fio banky. Lidem a firmám leží v bankách 3,4 bilionu korun, na úvěrech banky rozpůjčovaly 2,6 bilionu.

Po zvýšení sazby ČNB zatím zatraktivnilo své úroky na vkladech jen pár bank. J&T Banka loni v listopadu zvýšila sazby na termínovaných vkladech, například při uložení peněz na tři roky stoupl úrok z 0,9 na 1,2 procenta, u pětiletého vkladu pak z 1,1 na 1,6 procenta. Sberbank zvýšila sazby na spořicích a termínovaných vkladech v prosinci. Do 300 tisíc nabízí sazbu až 0,83 procenta. Podobně v září a v prosinci zvýšila sazby na termínovaných vkladech Equa bank a u pětiletého vkladu začala nabízet sazbu 1,2 procenta ročně. Creditas v polovině ledna zvýšila svou sazbu na spořicím účtu z 0,3 na 0,5 procenta s možností čtvrtletního bonusu 0,1 procenta. Je bez omezení výše vkladu, získání bonusu ale předpokládá, že nedojde k odchozímu pohybu na účtu. Ke zvýšení Creditas přistoupila i u termínovaných vkladů. U ročních šlo o navýšení z 0,3 na 0,7 procenta, u dvouletých na 0,9 a tříletých na 1,1 procenta ročně.

Nejvyšší úrok na spořicím účtu nabízí momentálně Air Bank. Přesně jedno procento dostanou její klienti na výši vkladu do 250 tisíc korun, pokud v měsíci zaplatí u obchodníků alespoň pětkrát kartou. Druhá v pořadí je Sberbank (0,83 procenta do 300 tisíc), další jsou Equa bank (0,8 procenta do 200 tisíc) a Raiffeisenbank (0,75 procenta do 150 tisíc). I v těchto bankách je vyšší úrok dostupný jen pro klienty, kteří aktivně využívají i další služby banky, než je jen spořicí účet. Velké banky jako ČSOB, Česká spořitelna a Komerční banka mají na spořicích účtech sazby do 0,2 procenta.

