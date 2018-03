Letošní ročník veletrhu Mobile World Congress se zapíše do historie nejen díky sněhu v Barceloně. Po letech stavění vzdušných zámků se ukázaly sítě 5G jako něco reálného. Výrobci rychle reagují na schválené standardy a ukázali vybavení pro mobilní operátory, výrobce automobilů i první zařízení pro koncové uživatele.

Do telefonů se ale 5G dostane až v příštím roce, výrobci se proto místo vyčkávání pustili do boje proti "rámečkům". Kontroverzní trend zkopírovat Apple s jeho vykousnutým displejem se nedal přehlédnout, vedle čínských výrobců na něj vsadil i Asus. V Barceloně ale nebyly jen pěkné telefony, příjemným překvapením byly i počítače a tablety.

Samsung Galaxy S9/S9+

Hlavní hvězdou veletrhu byla nová verze telefonu Galaxy S. Samsung do evropské verze vložil vlastní procesor, který je podle prvních testů výkonu jen o trochu pomalejší než čip v nových iPhonech, a to je velký pokrok, stejně jako odlehčené uživatelské prostředí "Samsung Experience". Samsung se ale více než na technické parametry soustředil na kvalitu fotoaparátu. Ten disponuje proměnlivou clonou a v plně otevřeném stavu má rekordní světelnost. Za běžného světla nabídne větší ostrost záběrů, alespoň to výrobce slibuje. Lepší je také zvuk a v balení by mělo být i jednoduché pouzdro. Větší model 9+ má více paměti a fotoaparát se zoomem jako Note 8. V předobjednávkách je navíc levnější než loňský model díky slevě 2500 korun za nefunkční starý mobil.

Asus Zenfone 5Z

Největší překvapení v Barceloně odhalil Asus. Zenfone 5Z je designově kopií iPhonu X, včetně záseku v displeji, ale díky kompaktním tvarům a vynikající výstavě se to dá odpustit. Zenfone 5Z s procesorem Snapdragon 845, který je podobně výkonný jako nový Exynos v Galaxy S9, bude totiž stát v přepočtu mezi 12 a 13 tisíci korunami. Zenfone by měl navíc mít i konkurenceschopný fotoaparát, na rozdíl od loňského Zenfonu 4 Pro.

Související Video iPhone X za třetinovou cenu? Zenfone 5 kombinuje slušný design a špičkový výkon

Huawei Matebook X Pro

Trojka světového trhu s telefony do Barcelony nepřivezla nové mobily, které budou mít zásek v displeji jako Asus Zenfone, místo toho Huawei zaujal krásným notebookem téměř bez rámečků kolem jasného a jemného displeje. Matebook X Pro vypadá elegantně, má webkameru schovanou v klávesnici, ve výbavě má i čtečku otisků prstů nebo grafickou kartu GeForce MX150. Baterie má vydržet i 15 hodin prohlížení webu. Dobrý dojem z notebooku může pokazit jen cena – základní model bude stát asi 40 tisíc korun. To ale odpovídá špičkové výbavě i designu.

Huawei MediaPad 5

Čínský výrobce si zaslouží ještě jedno ocenění, a to za nové tablety MediaPad. Huawei je spolu se Samsungem jediný, kdo ještě vyrábí tablety s pořádnou výbavou. V tomto případě jde o obrazovku s QHD rozlišením, čtyři reproduktory, procesor Kirin 960 a operační paměť 4 GB. Huawei si za menší 8" model nechá zaplatit asi 9 tisíc, větší tablet s dotykovým perem přijde asi na 13 tisíc korun, ale ve své kategorii jsou i přes vyšší cenu v podstatě bez konkurence.

Alcatel 1X

Čínská společnost TCL, které patří značka Alcatel, byla spolu s Nokií první, kdo představil telefony se systémem Android Go. Upravený Android je určený do levných zařízení s malým množstvím RAM i malou kapacitou úložiště – aplikace i systém od Googlu zaberou asi o polovinu méně místa. Telefon s 1 GB operační paměti se kupodivu dal používat. Telefon sice vypadá zepředu lacině kvůli nekvalitnímu displeji, ale má pěkně udělaná záda s "plyšovým" povrchem. Největším překvapením ovšem byl použitelný fotoaparát a přítomnost LTE při ceně 2490 korun. Podobný telefon ukázala i Nokia, model Nokia 1 ale na výstavišti fotil hůře a působil méně plynule.

Nokia 8110

Na telefon ve tvaru a v barvě banánu nelze zapomenout. HMD Global, která vlastní licenci na výrobu telefonů pod značkou Nokia, si uvědomuje, že se díky tlačítkovým telefonům může odlišit od konkurence a síla značky Nokia se nesmí podceňovat. Nokia 8110 je navíc mnohem lepší než loňské zmrtvýchvstání modelu 3310 – banánový telefon se připojí k LTE sítím, je v něm zabudovaný Google Asistent a Google Mapy a domluví se s Gmailem a Outlookem. Proti smartphonům pak vydrží násobně déle bez nabíječky.

Sandisk Extreme 400 GB

Western Digital v Barceloně ukázal nejrychlejší paměťovou kartu na světě, Extreme 400, s taktéž rekordní kapacitou 400 GB. Rychlostí čtení až 160 MB/s a zápisu až 90 MB/s se tato karta hodí i pro instalaci aplikací nebo pro záznam 4K videa. Cena karty by se měla pohybovat kolem 7600 korun.

Ulefone T2 Pro (2018 flagship)

V záplavě laciných čínských kopií iPhonu X s vykousnutým displejem nás příjemně překvapil koncept zařízení Ulefone s obřím 6,8" telefonem, který má po třech stranách rekordně tenké rámečky, asi milimetrové. Na spodní straně je trochu větší "brada", ale to pozitivní dojem z designu telefonu nijak nekazilo, na rozdíl od černého fleku nahoře uprostřed. Zaujala nás i velká baterie s kapacitou 5000 mAh, systém v telefonu ale ještě nebyl vyladěný a možná nikdy nebude, jak to u méně známých čínských značek bývá. Ale ty tenké rámečky…

Související Video iPhone X za třetinovou cenu? Zenfone 5 kombinuje slušný design a špičkový výkon