Policie předala společnosti Via Chem Group figurující v případu údajné manipulace insolvencí obvinění z ovlivňování soudního řízení a účasti v organizované zločinecké skupině. Firma obvinění odmítá, považuje ho za účelový krok, který má komplikovat insolvenční řízení Via Chemu a blokovat reorganizační plán. Ve středu to řekl mediální zástupce Via Chem Group Martin Opatrný. Státní zástupce Adama Borgula řekl, že v kauze kolem Via Chemu bylo v únoru obviněno několik firem. Zda se jedná i o samotný Via Chem, nechtěl potvrdit.

Obvinění policie firmě podle Opatrného doručila 26. února.

"V souvislosti s insolvencí Via Chemu byla již před dvěma lety obviněna skupina fyzických osob. Ty nemají s dnešním Via Chemem nic společného. Obvinit společnost, která má nové vedení, zajištěné financování i nové věřitele a s nimi také jasnou vizi nové akcionářské struktury, nedává smysl z právního ani ekonomického úhlu pohledu. Soustředíme se proto na dotažení navrženého reorganizačního plánu," uvedl Opatrný.

Společnost Via Chem Group, která je od roku 2014 v insolvenci, má nový reorganizační plán. Když ho věřitelé schválí, získají zpět polovinu hodnoty svých pohledávek. Plán musí schválit věřitelé, pak soud. Závazky firmy jsou kolem dvou miliard korun, řekl před několika dny soudce Krajského soudu v Českých Budějovicích Miroslav Veselý.

Ve složité kauze týkající se Via Chem Group bylo podle posledních informací z roku 2017 obviněno 14 lidí z manipulování insolvencí, mezi nimi i miliardář Petr Sisák.

