Pro tuzemské banky bude velkým úspěchem dosáhnout v letošním roce souhrnného zisku alespoň na úrovni loňského roku, který bude pravděpodobně nejvyšší v historii, říká analytik Fio banky Michal Křikava. Finanční domy podle něj budou čelit většímu tlaku na zvýšení mezd a se zvyšováním úroků na půjčkách pro ně bude obtížné udržet tak velkou disciplínu dlužníků jako loni.

HN: Z dosud zveřejněných výsledků bank vyplývá, že zisk za celý bankovní sektor v Česku loni byl rekordní. Byl?

Souhrnný zisk tuzemských bank bude pravděpodobně nejvyšší v historii.

HN: Co za rekordním ziskem stojí? Větší část loňského roku se banky pohybovaly na trhu prakticky nulových sazeb, což negativně ovlivňovalo jejich příjmy.

A nebyly to jen nízké úrokové sazby, ale i série regulačních opatření, které jim naopak ze zisku ukrajovaly. To, že se tuzemským bankám loni tak dařilo má několik důvodů. Dobrá výkonnost české ekonomik se na hospodářských výsledcích bank projevila zlepšující se kvalitou úvěrového portfolia a růstem úvěrů domácnostem. Tím hlavním zdrojem růstu loňské ziskovosti bank byly ale nízké ztráty z nesplácených úvěrů. A v neposlední řadě k tomu přispěly i rekordní výnosy z finančních operací. Zejména v první polovině loňského roku banky před ukončením intervencí profitovaly z vyšší poptávky firem po zajištění kurzu koruny. Ve druhé polovině roku sice zeslábla, ale tím jak ČNB začala zvyšovat svou základní sazbu, banky zase těžily z nové poptávky po zajištění úrokového rizika.

HN: Předpovědi ale tak optimistické nebyly. Bankéři například mluvili o tom, jak jim zpřísnění hypoték výrazně sníží nový byznys a tím i významný zdroj příjmů bank. Čím to, že se zisk bank naopak zvýšil?

Jak jsem už zmínil, myslím, že tím hlavním důvodem byly nízké ztráty z nesplácených úvěrů. Samotné vedení bank to asi překvapilo, protože výhledy, které dávaly banky začátkem loňského roku, byly méně příznivé.

HN: Není podíl špatných úvěrů nižší jen proto, že banky víc úvěrují?

Ne. Snížení bylo dosaženo kombinací růstu objemu celkových úvěrů i absolutního poklesu objemu úvěrů v selhání. Podnikatelé i domácnosti lépe spláceli, protože firmám se dařilo, lidem rostly platy a nezaměstnanost byla velmi nízká.

HN: Zmínil jste, že banky měly větší náklady s regulačními opatřeními. S jakými konkrétně?

Mám tím na mysli hlavně rostoucí požadavky na kapitálové vybavení a dále přísnější doporučení ČNB k prodeji hypoték, které vstoupily v platnost ve druhém čtvrtletí 2017.

HN: V předchozích letech bankám průběžně klesaly úrokové marže, které dosahují z rozdílu úroků, za které půjčují a za které si u nich klienti peníze ukládají. Došlo už k obratu?

Myslím, že se začíná blýskat na lepší časy. Pokles úrokových marží se v minulém roce zastavil u hypotečních úvěrů i u úvěrů nefinančním podnikům. Výjimku představují spotřebitelské úvěry, kde ten propad dál pokračuje, protože tyto půjčky nadále zlevňují.

HN: Odhadnete, jak samotné dvojí zvýšení repo sazby ČNB ve druhé polovině roku pomohlo vylepšit zisk bank ? Tento úrok, který získávají za uložení přebytečných peněz u centrální banky, se zvýšil z prakticky nulové úrovně na 0,5 procenta.

Pozitivní dopad do zisku tří největších tuzemských bank z tohoto titulu se podle mých odhadů pohybuje v řádu nižších stovek miliónů korun.

HN: Jak se banky vypořádávají z poklesem příjmů z poplatků za běžné služby, které jsou dnes prakticky zdarma?

Je třeba uvést, že několik bank loni prodalo dceřinou společnost, která se zabývala zajišťováním plateb kartami u obchodníků, takže výsledky na meziroční bázi nejsou úplně porovnatelné. Po očištění od tohoto vlivu ale u řady bank lze pozorovat nárůst příjmů z poplatků. Většina bank dokázala nahradit klesající poplatkové příjmy za vedení účtů nebo z úvěrů poplatky z investičních služeb nebo z pojištění. Poptávka po těchto produktech totiž významně roste.

HN: Jak budou banky ochotné zvyšovat úroky na vkladech?

Já to letos nečekám. Banky mají na vkladech dostatek peněz pro své úvěrové záměry, proto k navýšení sazeb u běžných nebo spořících účtů nemusí přistupovat. Když klienti bank budou chtít zachovat alespoň hodnotu svých peněz, budou se muset poohlížet po produktech s vyšším rizikem, než jsou vklady.

HN: Nekalkulují banky i s tím, že držením nízkých úroků na vkladech přinutí víc lidí koupit si od nich investiční produkty, a to jim pomůže k vyšším příjmům z poplatku?

Možná máte pravdu, ale není to ten hlavní motiv, proč se sazby na depozitech nezvyšují. Banky to nepotřebují, protože mají skutečně dostatek hotovosti.

HN: Na Západě se hodně řeší, že rentabilita bank pro akcionáře je nízká, jejich návratnost kapitálu je často na jednociferné úrovni. Jak jsou na tom banky z tohoto pohledu?

Po této stránce patří tuzemské banky vůbec k nejziskovějším v rámci Evropské unie. S průměrnými hodnotami okolo 12 procent dosahují české bankovní domy společně se švédskými a pobaltskými bankami nejvyšší návratnosti kapitálu. Francouzské i německé banky zpravidla dosahují rentability vlastního jmění mezi 5 až 9 procenty. Vysokou ziskovost tuzemského bankovního sektoru zvýrazňuje fakt, že ji české banky dosahují přes nadprůměrnou kapitálovou vybavenost. Ta patří k nejvyšším v rámci Evropy. Vysoká ziskovost není ale jediný důkaz toho, že se české banky těší výborné kondici. Tím dalším je nízké množství úvěrů v selhání, na které banky musí tvořit rezervy, což se samozřejmě promítá do výsledného zisku. Podíl úvěrů v selhání, tedy nesplácených déle než 90 dní, je poloviční ve srovnání s průměrem EU.

HN: Jak vidíte vývoj v letošním roce? Budou zisky bank opět rekordní?

Podnikatelské prostředí pro banky zůstává nadále příznivé. Ekonomika sice zřejmě neporoste tím tempem jako loni,ale stále bude růst nadprůměrný. Tím hlavním zdrojem, který bude podporovat zisky bank, bude růst sazeb ČNB. Během letošního roku dojde pravděpodobně minimálně ještě k jednomu zvýšení základní sazby. Zdražení peněz na trhu se promítne do cen úvěrů a budou se i zlepšovat podmínky, za kterých banky můžou volné peníze ukládat u centrální banky. Banky mohou dál vylepšovat svou ziskovost i tím, že zvýší prodeje investičních produktů. Nepředpokládám, že by úroky na vkladech výrazněji rostly a poptávka individuálních klientů po zhodnocování peněz ve fondech bude proto sílit. Pomoci bankám může i předpokládané zesílení investiční aktivity firem, které na to budou potřebovat úvěry. To pomůže bankám vykompenzovat naopak ochlazení poptávky po hypotékách, které budou zdražovat a jejichž prodej ČNB omezila zatím prostřednictvím svých doporučení a zřejmě bude nadále usilovat o to, aby se staly i součástí nového zákona.

HN: Jaká další rizika můžou banky letos čekat?

Rizikové náklady bank budou pravděpodobně setrvávat nadále na nižších úrovních. Pro řadu bank bude letos ale letos zřejmě obtížné zopakovat loňské mimořádně nízké náklady na nesplácené úvěry. Porostou úrokové sazby u úvěrů, a to standardně způsobuje zhoršení platební morálky dlužníků. Stejně tak se banky nevyhnou zvýšení mzdových nákladů. U bank je tento negativní dopad do zisku umocněn tím, že osobní náklady představují zhruba polovinu provozních nákladů. Rizikem - i když to nemusí být otázkou letošního roku, ale i dalších dvou, tří let, může být to, že velké korporace stále více přicházejí na chuť financování se na dluhopisových trzích. Zvlášť pro banky, které se soustřeďují na firemní úvěry, to může do budoucna představovat určitý problém. A ještě je tu jedna věc, ze které banky můžou mít vedle rostoucích regulatorních opatření obavy – zavedení sektorové daně. O ní čas od času někteří politici mluví. Když vycházím z vyjádření současného premiéra v demisi, tak to nepovažuji za moc pravděpodobné.

