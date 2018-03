Daňový poradce Richard Jahoda označuje poslední rozsudek Nejvyššího správního soudu v případu firmy Vyrtych za ukázkový příklad pochybení finanční správy. Říká, že v případě společnosti, která prokazatelně nakoupila nákladné stroje, berní úředníci neměli právo tvrdit, že k žádnému nákupu nedošlo, a označit firmu za článek řetězového podvodu. Přesto se tak stalo a finanční správa následně reagovala slovy, že rozsudek NSS není důkaz, že nešlo o podvod. "My ty rozsudky pečlivě čteme a na jejich základě radíme klientům, jak se mají chovat," říká daňový poradce.

Může se dnes poctivá, leč čile obchodující firma s řadou dodavatelů vyhnout riziku, že jednoho dne přijdou berní úředníci a vše zabaví?

Naší hlavní snahou je to, aby se naši klienti do takové situace vůbec nedostali. Snažíme se proto číst rozsudky a vyvozovat z nich závěry, kde doporučujeme klientům, na co si dát pozor, aby se do takové situace nedostali. Ale když čteme v rozsudcích postupy finanční správy, tak vidíme, že to není vždy úplně jednoduché. Podnikání je dnes závod s časem, všechno jde velmi rychle. A vy z rozsudků najednou vidíte, že nestačí použít standardní informační zdroje, pokud si chcete ověřit svého dodavatele. Kouknu se do rejstříku, zkontroluji, jestli můj dodavatel není nespolehlivý plátce, a ověřím všechna dostupná data. To mohu udělat. Pak je potřeba zhodnotit, v jakém oboru podnikám, a vyhodnotit jeho rizikovost. Pokud obchoduji s rohlíky, tak je rizikovost malá. Pokud se zlatem, s pohonnými hmotami nebo s reklamou, už se dá z judikatury vyčíst, že tady je rizikovost vetší. A kontrolní opatření tomu musí odpovídat. Ale protože daňové řízení je neveřejné, tak já nemohu zjistit, jaká je daňová disciplína mého dodavatele. Bohužel, znám to ze života, mám i takového klienta.

Co "provedl"?

Už se chystá soudní řízení, měl ve výdajích náklady na reklamu. Když čtete rozsudky o případech spojených s reklamou, dříve býval hlavní problém doložit reklamní plnění. Zvlášť když se jednalo o billboardovou nebo světelnou reklamu. A poplatníci často nebyli schopni doložit, že k plnění skutečně došlo, a to ve fakturovaném rozsahu. Nicméně se firmy poučily a dnes je standardem, že když si objednáte reklamu, tak před reklamní plochou je kamera, která ji snímá, a vy pak dostanete DVD s nonstop záznamem vašich reklam. Tím učiníte nezpochybnitelným, že jste je skutečně nakoupili. Pokud to sedí, tak by mělo být vše v pořádku. Ale v našem případě, přestože v závěr kontroly DPH reklama uznali, tak další závěr byl ten, že šlo o podvod a jde to k soudu. Je to stejné kauzy jako u firmy Vyrtych, kde berní úředníci zpochybnili, že si firma koupila skutečné stroje.

Úplně stejné to není, v případě firmy Vyrtych se podle berních úředníků dopustila podvodu až asi třetí společnost v řetězu firem, nikoliv přímý dodavatel. Radíte klientům, aby prověřovali také dodavatele svých dodavatelů a jejich dodavatele?

V případě Vyrtych to byl krystalicky čistý případ, lepší případ pochybení finanční správy už být nemůže. Fyzicky došlo k dodání strojů, vše bylo hmatatelné, prokazatelné, kromě drobných nesrovnalostí bylo všechno naprosto v pořádku. Nevím, jestli tam hrála roli nějaká přehnaná vytrvalost někoho na úřadě, nebo to zahájili a už se jim nechtělo z toho procesu vystoupit, ale je to opravdu krystalický případ pochybení.

My máme podobné případy, kdy například uzavřete smlouvu s jednatelem firmy. Ověříte si, že je skutečně jednatelem, víc udělat nemůžete. A on se třeba po měsících vymění a je tam jiný jednatel. Je ve vašich silách si před každým jednáním ověřit, zdali se nevyměnil jednatel, a vědět, že se může jednat o podvod? Já ale nikdy nebudu doporučovat klientům, aby prověřovali dodavatele svých dodavatelů. Říkám jim, zaměřte se na dostupná opatření, dělejte si printscreeny dokumentů z data, kdy podepisujete smlouvu, ať to můžete doložit, ale ptát se, kdo vám dodává zboží, to bych nikomu nedoporučoval. To je nereálné.

Ale finanční správa pak může přijít a říct, měl jste je znát všechny, jedete v podvodu. Následky už známe.

Ve vašich novinách nedávno vyšel rozhovor se slovenským ministrem financí. Zazněla tam velice zajímavá myšlenka, kterou jsem u nás za posledních šest let neslyšel: přílišná agresivita při výběru daní stejně nemá smysl, protože 95 procent daní se platí dobrovolně. Je třeba naopak vytvořit srozumitelné a čitelné prostředí, abychom lidi motivovali k placení daní. U nás ty šrouby utahujeme a tu daň z lidí stejně nedostaneme.

Ono utahování šroubů spočívá také v tom, že pokud je předpoklad v budoucnu vyměřené daně vyšší, než je majetek firmy, je to důvod ji pomocí zajišťovacích příkazů zlikvidovat. Je to vůbec právně možné?

Pokud otázku položíte takhle, tak tímhle způsobem by se daně vybírat neměly. Institut zajišťovacích příkazů má v daňovém řádu opodstatnění jako vysoce účinná zbraň, aby se zabránilo řetězovým podvodům. Je to pro případy, kdy se objevují firmy, během hodiny mizí a s nimi i prostředky. Ale zajišťovací příkazy u existujících firem, které mají zaměstnance, mají podle mě důvod jen v minimu případů jako nejzazší možný nástroj. Nemá navíc smysl, když subjekt nemá šanci dočkat se spravedlnosti, protože ve chvíli, kdy se koná soud, už neexistuje. Probíhá to zdrcujícím způsobem, bez varování, kdy nemáte šanci reagovat. Ráno přijdete do firmy a už není vaše. Rozsudky říkají, že berní správa použití zajišťovacího příkazu musí extenzivním způsobem vysvětlit, dokázat, že neměla na vybranou.

Otázku jsem schválně takhle položil, protože je mi divné, jak s klidným srdcem současný stav bereme na vědomí.

S klidným srdcem rozhodně ne. Myslím, že daňoví poradci a advokáti se snaží, jak to jen jde. Když jsem viděl v médiích případ jedné rodinné firmy z Chrudimi (KM PLUS z Chrasti u Chrudimi) a sledoval jsem, jak se chovají pracovníci finančního úřadu, bylo mi z toho velice smutno. To je ten největší problém: oni sáhnou po smrtícím nástroji a nedokážou zpětně doložit, proč tak učinili.

Postup finanční správy je překvapivý i v případech, kdy Nejvyšší správní soud rozhodl ve prospěch podnikatelů. Všechny oslovené firmy shodně uvádějí, že očekávaly navrácení zabaveného majetku, ale nic se neděje. Co by podle vás mělo následovat po takovém rozsudku?

Chtěl bych někdy slyšet, že se finanční správa omlouvá. To udělal kvůli zajišťovacím příkazům jako jediný ministr Ivan Pilný. Rozhodnutí o zajišťovacím příkazu by mělo padnout jenom jednou. Ale bohužel se stává, že byl na základě nějakého odůvodnění vydán příkaz, soud ho zrušil a finanční správa reagovala tím, že vygenerovala jiný, odlišný důvod – a vydala příkaz znova. Rozsudky nyní potvrdily, že rozhodnout můžete jen jednou a dost. Tohle je podle mě logické, ale berní správa tak vždy nereaguje. Po rozsudku NSS vydává obvykle stanovisko, že ho musí vyhodnotit. Na rozsudku není co vyhodnocovat, rozsudek tu je a má se respektovat. Nebo dokonce zveřejňují nesouhlasná stanoviska. S tím mám velký problém, co je to za poselství pro občana?

Nejčastější argumentace finanční správy je, že rozsudek sice zrušil zajišťovací příkazy, ale to neznamená, že se podvod nestal.

To je opět případ firmy Vyrtych. To je prostě lež, to ten rozsudek snad nečetli. Tam je jasně napsáno, že nebylo prokázáno spáchání podvodu. A že nezaplacení daně automaticky neznamená spáchání podvodu. V rozsudku je to explicitně napsané, nechápu, jak finanční ředitelství může něco takového napsat. Nerozumím téhle odhodlanosti, se kterou bojují.

Co by se mělo změnit?

Možná jsem naivní, ale stačilo by, kdyby se vytvořilo čitelné prostředí, které se chová predikovatelně, a já bych věděl, jakou reakci mohu očekávat. Ta nevypočitatelnost finanční správy je nejhorší. Finanční správa nerespektuje základní princip daňového procesu, a to, že daň se má vybrat správně, podle pravidel. Namísto toho sleduje jiný cíl: vybrat co nejvíc. Tak ale zákon nestojí.

Měla by přijít změna zákona?

Podle mě je zbytečné dělat nový daňový zákon. Jsem spíše příznivcem zjednodušení a ztenčení současného zákona. Mám pocit, že hlavní účel nového zákona je "přegumovat" vydané judikáty Nejvyššího správního soudu. Ten jim nalinkoval hřiště. Velká část by se tak resetovala a budovala by se nová praxe.

Myslíte si, že je to hlavní důvod, proč se připravuje nový daňový zákon?

Ano. Je to možná odvážná myšlenka, ale myslím si, že ano.

Související