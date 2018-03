Německá pobočka mobilního operátora Vodafone spolu s automobilkou Audi, berlínskou vesmírnou společností PTScientists a finskou Nokií ohlásila, že na oběžnici Země již příští rok vybuduje vůbec první mobilní síť.

Umožnit by to měl plánovaný start rakety Falcon 9 společnosti Elona Muska SpaceX, která telekomunikační zařízení k Měsíci dopraví v rámci první lunární mise financované ze soukromých peněz. Ta se má uskutečnit padesát let poté, co Neil Armstrong jako první člověk vstoupil na měsíční povrch. Místo v raketě si rezervovali i dva vesmírní turisté, kteří Měsíc chtějí obletět.

Videa z Měsíce se budou vysílat živě

Cílem mobilní sítě je lidem na Zemi vysílat fotky a videa, která na povrchu Měsíce pořídí dvojice lunárních vozítek značky Audi. "Data z nich nemůžeme poslat přímo na Zemi, protože by to vyžadovalo spoustu energie. Proto na Měsíci využijeme mobilní 4G síť, která fotky a videa z vozítek nejprve odešle našemu lunárnímu modulu, který je bude na Zemi vysílat. Měl by mít tolik energie, že bude videa z Měsíce posílat živě ve vysokém rozlišení," řekla televizi BBC Kate Arkless Grayová z firmy PTScientists, která projektu dodá přistávací lunární modul jménem Alina. Ten Muskova raketa Falcon u Měsíce vypustí do vesmíru, Alina pak přistane na povrchu Měsíce a následně z ní vyjedou obě vozítka Audi, která lunární krajinu prozkoumají.

Rolí Vodafonu bude spuštění mobilní sítě, která by měla data přenášet při minimální spotřebě energie. Firma ale raději použije již zavedený mobilní standard LTE oproti sítím páté generace (5G), které se zatím jen testují. K přenosu informací z Měsíce by měl přitom sloužit nejmodernější vysílač od Nokie, který je s váhou pod jeden kilogram vůbec nejlehčím zařízením svého druhu na světě.

Strůjci projektu doufají, že se jejich mise stane prvním krokem k vybudování vesmírné komunikační sítě. "Až bude chtít jednou lidstvo opustit matku Zemi, budeme takovouto infrastrukturu potřebovat," říká Robert Böhme, šéf PTScientists. Zatímco ostatním partnerům – Vodafonu, Nokii a Audi – projekt především zajistí dobrou reklamu, Böhmova firma hodlá na výzkumu vesmíru i vydělávat.

"Společnostem a akademickým institucím dáváme příležitost na Měsíc za dostupné ceny dopravit jejich zařízení, aby tam mohly provádět experimenty," uvádí berlínská společnost, která ovšem zmíněné ceny nijak neupřesnila. Její modul Alina prý ale na vesmírné těleso může dopravit přes 100 kilogramů výzkumného materiálu.

S mobilní sítí poletí i vesmírní turisté

Podobné plány na zobchodování vesmíru má i společnost SpaceX podnikatele a vizionáře Elona Muska. SpaceX už pozornost světových médií upoutala začátkem února, když do vesmíru úspěšně vyslala svou raketu Falcon Heavy. V příštích letech plánuje Muskova firma rozjet byznys s vesmírnými turisty, které by měla dopravovat k Měsíci i na Mars. Dva takoví lidé už si prý cestu kolem Měsíce zamluvili na příští rok a měli by tak do vesmíru letět ve stejné raketě, která k oběžnici Země dopraví i telekomunikační zařízení německo-finského konsorcia.

Cestovní kancelář Space Adventures, která lidem zprostředkovává podobné cesty v ruských raketách Sojuz, odhaduje, že za "výlet" s Muskovou SpaceX každý z vesmírných cestovatelů zaplatí asi 175 milionů dolarů (3,6 miliardy korun).

