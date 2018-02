Díky obálkám lifestylového magazínu Vogue objevil v minulosti módní svět hned několik českých modelek, kterým to pak pomohlo rozjet snovou kariéru. Karolína Kurková, Eva Herzigová nebo Linda Vojtová se usmívaly z titulních stran americké, ruské či španělské verze časopisu, jemuž se díky jeho významnému vlivu přezdívá "módní Bible". Od konce léta se budou moci modelky nebo fotografové proslavit také díky české obálce. Licenci pro měsíčník Vogue Česko a Slovensko získala od vydavatelství Condé Nast, pod které magazín patří, společnost V24 Media. Za ní stojí slovenská podnikatelka Michaela Seewald a bývalý mezinárodní projektový ředitel skupiny Burda Fabrice Biundo, který byl v roce 1994 součástí týmu, který založil první módní magazín ve střední Evropě ELLE.

O vstupu ikonického magazínu na český trh se mezi módními fanoušky mluví už řadu let. V roce 2009 dokonce vznikla Skupina pro český Vogue na tehdy ještě ne tolik známé síti Facebook, která má k dnešku přes dva tisíce fanoušků. Správný čas ale přišel až letos a nahrál tomu rekordní ekonomický růst v Česku i na Slovensku. "Luxusní módní a umělecký trh v obou zemích v posledních deseti letech roste, spolu s HDP, rostoucími příjmy a silnou domácí a mezinárodní poptávkou přitahuje také luxusní inzerenty," popisuje Michaela Seewald jeden z důvodů, proč vydavatelství Condé Nast prodalo licenci pro obě země.

Vogue Americký časopis vycházel od roku 1892 jako týdeník pro lepší společnost. V roce 1909 jej koupilo vydavatelství Condé Nast a udělalo z něj nejznámější módní magazín na světě. Už od počátku značka kladla důraz na kreativní a výrazné fotografie. V roce 1988 začala domovskou verzi vést Anna Wintourová, která Vogue nasměrovala více k lifestylu. Mimo modelky se na titulních stranách začaly objevovat také hollywoodské herečky a jiné celebrity. Časopisu Vogue se podařilo stát se velmi vlivným médiem, které dnes určuje módní trendy. Magazín se stal mimo jiné předlohou k filmu Ďábel nosí Pradu. Vydavatelství Condé Nast má ve svém portfoliu i další ikonické lifestylové magazíny, například GQ, Vanity Fair nebo The New Yorker. Biundo chce do budoucna některé z nich přivést, zatím je ale podle něj ještě brzo o tom hovořit.

Studie o trhu luxusního zboží pro Česko a Slovensko zatím neexistují, celosvětově ale roste. Loni milovníci módy, šperků nebo lodí utratili za své potěšení rekordních 6,7 bilionu korun, o pět procent více než v roce 2016. Biundo, který se v tuzemských médiích pohybuje od 90. let, odhaduje objem trhu s luxusem v Česku a na Slovensku dohromady asi na devět nebo deset miliard korun. "Myslím, že je tady velký a nevyužitý potenciál," domnívá se podnikatel.

Pouhá chuť lidí utrácet za luxus ale Condé Nast nestačila. "Trvalo nějaký čas, než se nám podařilo přesvědčit je o tom, že jsme správný tým," říká Biundo. Získat licenci údajně není vůbec snadné, o podmínkách, které si vydavatelství diktuje, ale nechce příliš mluvit. "Jsou to důvěrné informace," uvádí a dodává, že mezi ně patří i cena investice. Podle Michaely Seewald šlo o kombinaci správného týmu, doby a místa, která jejich firmě zajistila licenci na Vogue na 10 let, což je výjimečné. Běžně mají lokální vydání licenci na poloviční dobu. "Musíme udržovat obsah na vysoké úrovni, zachovat luxusní produkt a získat luxusní i prémiové inzerenty," uvádí vystudovaná právnička, která se věnovala oblasti duševního vlastnictví. Licence kromě práv na tištěný magazín zahrnuje také digitální vydání nebo eventy, nepatří do ní však sesterská vydání, jako Teen Vogue nebo Men’s Vogue.

Vydavatelství Condé Nast podle podnikatelů přesvědčily také jejich byznysplán, strategie a vize. Vydavatelství muselo mimo jiné dokázat, že na Vogue a jeho provoz mají dostatek financí. Společnost V24 Media přitom podle obchodního rejstříku založili teprve loni a její základní kapitál je pět tisíc korun. Michaela Seewald v ní má většinový podíl. Paradoxně i nulová historie firmy ale podle ní byla výhodou. "Oslovili jsme je jako nezávislá společnost, která má čistý štít a není propojená s žádnými jinými sférami," míní o tom, jaký byl další z důvodů, proč se jim podařilo licenci získat.

V hledáčku českých podnikatelů byl Vogue už dlouho, nikomu předtím se ale nepovedlo vydavatelství Condé Nast přesvědčit natolik, aby s prodejem licence souhlasilo. Například v roce 2016 svůj zájem o Vogue odhalil advokát Jaroslav Havel, šéf největší české advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Server info.cz uvedl, že chce módní magazín zařadit pod svou společnost Premium Media Group, která vydává například časopis Architekt+. Již dříve chtěla Vogue podle serveru Mediaguru získat i podnikatelka Michaela Bakala, která je místopředsedkyní představenstva vydavatelství Economia, jež vydává také Hospodářské noviny.

Michaela Seewald Zakladatelka a ředitelka společnosti V24 Media. Má na starosti strategické směřování firmy, rozvoj či akvizici nových značek. Vystudovala práva na Univerzitě Karlově a zabývá se duševním vlastnictvím. Před několika lety zastupovala také jednu ze stran ve sporu o název módního týdne v Praze – Prague Fashion Week, který v roce 2013 rozdělil českou módní scénu. Je spoluzakladatelkou právnické kanceláře SV Law. Podnikala také v oblasti propojení umělců a designérů s byznysem. Žije v New Yorku a v Praze.

Biundo sám o licenci usiloval od poloviny roku 2015. "V době, kdy jsem s vydavatelstvím mluvil, mi řekli, že jednají i s někým jiným – a to byla Michaela Seewald. Vydavatelství Condé Nast navrhlo, že by bylo zajímavé spojit naše zdroje, protože máme stejnou vizi. Takže jsme se loni v létě setkali v Praze a dali jsme to dohromady. Měli jsme štěstí," popisuje vznik společné firmy Francouz Biundo.

Podnikatelé přivádějí magazín v době, kdy jeho domovská americká verze čelí skandálu spojeným s kampaní #MeToo. Několik modelů obvinilo dvorní fotografy časopisu – Maria Testina a Bruce Webera – z obtěžování a legendární šéfka Anna Wintourová kvůli tomu s oběma muži pozastavila spolupráci. Na základě toho pak vydavatelství Condé Nast zavedlo na začátku roku Kodex chování pro fotografování, který například umožňuje fotit jen modelky starší 18 let nebo zakazuje pití alkoholu v průběhu focení. Platit bude i pro českou a slovenskou verzi. "Myslím si, že zastavení spolupráce s fotografy byl správný krok. Nicméně my nejsme zodpovědní za to, co se stane v jiném lokálním vydání. Jsme nezávislí," doplňuje Biundo.

Rozšířené vydání

Vogue Česko a Slovensko se bude soustředit na prémiový obsah v tisku i ve webové verzi, zároveň se zaměří i na eventy. Ty v poslední době slouží médiím jako důležitý zdroj příjmů. "Chceme vytvořit platformu pro místní módní návrháře a umělce, rádi bychom se zaměřili na nové talenty a vycházející hvězdy, místní kulturu, design a historii," říká Seewald s tím, že by rádi rozšířili okruh čtenářů i na další skupiny než jen na ženy ve věku od 25 do 55 let. Proto se plánují věnovat i technologiím nebo byznysu.

Fabrice Biundo Zakladatel a CEO společnosti V24 Media. Ve firmě se bude věnovat strategii a rozvoji týmu. Francouzský podnikatel a manažer byl v roce 1994 součástí týmu, který založil první módní magazín ve střední Evropě – ELLE, jež patří vydavatelství Hachette Filipacchi. Založil a dvanáct let vedl společnost Lagardère Advertising, která zastupovala 20 časopisů a několik webů. Když ji koupilo vydavatelství Burda, stal se jejím mezinárodním projektovým ředitelem. Stojí i za projekty Dny Marianne, Apetit Piknik, Shopping Fever. Vymyslel také projekt Teniskology, který jeho vlastní agentura Agency produkuje a pořádá.

První číslo vyjde letos v srpnu, jeho cena se bude pohybovat mezi 120 až 150 korunami. Oproti konkurenci na českém trhu, jakou jsou například magazíny Elle, Marianne nebo Marie Claire, jež spadají pod vydavatelství Burda, to je o desítky korun více. Podnikatelé věří, že se jim podaří prodávat "mnoho tisíc výtisků měsíčně", přesná čísla ale neuvedli.

Počet prodaných výtisků módních magazínů v Česku ale stejně jako u dalších tištěných médií klesá. Nejprodávanějším časopisem je v současné chvíli Elle, jehož prodaný náklad se pohybuje kolem 30 tisíc kusů měsíčně. "Neděláme si iluze, že bychom prodávali 150 tisíc výtisků, ale nepřicházíme s novinkou. Přicházíme se světovým lídrem v módních časopisech," říká Biundo s tím, že na značku hodně sází. A připomíná hořkosladké první vydání polské verze. Tam Vogue poprvé vyšel letos v únoru a celý náklad se vyprodal během několika hodin. Na druhou stranu se podle některých kritiků první obálka úplně nepovedla a dočkala se také řady parodií.

Prioritou pro Vogue u nás bude zatím tištěné vydání. Podle Biunda počet prodaných výtisků českých módních magazínů klesá proto, že je čtenáři nepovažují za tak kvalitní jako jejich zahraniční verze. "Naší výzvou je přivést je zpátky k českému vydání. Chceme je oslovit prémiovým obsahem s vysokou kvalitou," dodává. Hodlá se dostat to stavu, kdy si čtenáři budou měsíčně odkládat peníze na Vogue, stejně jako to dělají, když šetří třeba na kabelku.

Fanoušci i odborníci zároveň před vstupem magazínu na trh polemizovali nad tím, zda je v tuzemsku pro tento formát dostatečně velký módní trh, a zda tedy Vogue bude mít dlouhodobě co nabídnout. V tom Biundo nevidí problém. "Například v Portugalsku, kde je podobně velký trh, dokážou dlouhodobě kvalitu udržet. Navíc máme nad sebou kontrolu, takže nám nezbývá ani nic jiného než přinést nejkvalitnější obsah, jinak o licenci přijdeme," míní podnikatel. Většina obsahu bude místní, asi 15 procent magazín převezme ze zahraničních verzí.

Pařížská je hlučná

Jak bude první číslo vypadat a kdo bude na obálce, zatím není jasné, velikost vydání závisí také na množství inzerce. Seewald podotýká, že už nyní firmy z Česka i globální značky projevují velký zájem o to, mít reklamu ve Vogue Česko a Slovensko. Stejně jako v zahraničních verzích bude kombinovat luxusní i prémiové značky. "Vogue je v každé ze 23 zemí, kde vychází, vysoce ziskový. A my věříme, že bude úspěšný i u nás," doplňuje podnikatelka s tím, že se v jednom čísle objeví 30 či maximálně 35 procent reklamy na úkor obsahu.

Redakce bude sídlit v Praze. V Pařížské ulici to ale nebude. "Je moc hlučná. A drahá," vtipkuje Biundo. Podle obchodního rejstříku je sídlo společnosti v Rybné ulici. Novináře magazín teprve nabírá, kdo bude šéfredaktorem nebo šéfredaktorkou, oznámí v následujících týdnech. Spekuluje se, že jí může být Andrea Běhounkouvá, dlouholetá šéfka časopisu Elle, která z něj na konci loňského roku odešla. Biundo to ale nepotvrdil. Celkem by v redakci mělo pracovat 45 lidí, dohromady novináři, designéři, manažeři a další externí spolupracovníci jako fotografové. "Naší společnou vizí je i to, že nechceme šetřit na lidech. V tomto jdeme proti trendu na trhu," připomíná Biundo. Pro obě země bude Vogue vycházet česky.

Slovenská právnička Michaela Seewald a podnikatel Fabrice Biundo

OPRAVA 28. 2. 2018, 13:22: V textu jsme nepřesně uvedli, že podnikatel Fabrice Biundo v Česku založil časopis Elle. Fabrice Biundo byl ale členem týmu, který v roce 1994 založil první módní magazín ve střední Evropě – ELLE.

