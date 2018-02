Přestože se v tuzemských městech v dohledné době nechystá zákaz vjezdu automobilů s dieslovým motorem, Češi podle prodejců ojetých aut v posledních letech více tíhnou právě k vozům na benzin. "V současné době vidíme, že proti sobě jdou dva trendy – mírné zvýšení dovozu levnějších, více ojetých a starších dieselů zejména z Německa, a zároveň zvýšený zájem o benzinové zánovní vozy," říká provozní ředitel sítě autobazarů AAA Auto Petr Vaněček.

Podle něj se na na českém trhu postupně vyrovnává podíl naftových a benzinových vozů ve prospěch aut s benzinovými motory, po kterých je i dlouhodobě vyšší poptávka. Podle prodejců ojetin případný příliv levných německých aut s dieslovým motorem nevyvolá mezi Čechy vysokou poptávku. "Na Čechy má vliv spíše obecný příklon k benzínu, který nastal již v souvislosti s aférou dieselgate," dodává Vaněček.

Němci mohou mít podle prodejců problém svá auta za nižší ceny do českých autobazarů prodat. "V České republice je trh s ojetými vozy natolik vyspělý, že není možné, aby absorboval desítky tisíc vozidel, které nevyhovují emisním limitům. Autobazary takové vozy rozhodně nevykoupí a čeští občané jen velmi obtížně budou akceptovat nabídku německého majitele nevyhovujícího vozu na prodej, byť se slevou 20 procent," uvádí Asociace prodejců použitých automobilů – autobazarů.

Podle asociace je navíc pro většinu kupců jedním z hlavních kritérií při výběru vozu jeho český původ. To je také důvod, proč prodejci neočekávají, že by levná německá auta stlačila dolů ceny českých ojetin. "U dieselů s domácím původem velké snížení cen nečekáme, protože tam hrají roli i jiné faktory, jako jsou například doložená servisní historie nebo ověřitelnost stavu tachometru a obecně vyšší důvěra k vozům s původem v Česku," říká Vaněček.

V Německu za poslední rok výrazně klesl prodej nových naftových aut, ceny těch ojetých šly znatelně dolů. Tento vývoj souvisí především s následky manipulace při měření emisí a z obav, že budou německá města zakazovat vjezd aut na naftu. Zatímco v letech 2015 a 2016 podíl dieselů na všech nových osobních autech činil 48 a 46 procent, loni už klesl na 38,8 procenta. Naopak podíl vozů s benzinovým motorem stoupl z 50 a 52 procent na 57,7 procenta. V posledních měsících je pokles stále znatelnější. Letos v lednu podíl naftových vozů na celkovém prodeji klesl na 33 procent ze 45 procent ve stejném měsíci před rokem.

Výrazné jsou také problémy s odbytem ojetých naftových aut. "Řada zákazníků vzala své rozhodnutí zpět a přešli z dieselu na benzinový vůz. Znejistění je citelné," řekl listu Handelsblatt vedoucí jednoho autobazaru v Porýní Andreas Kraemer. Studie internetového prodejce Autoscout24 zase ukázala, že jen 15 procent dotázaných by si koupilo ojeté naftové auto. Málokdo z majitelů ojetých dieselových vozů si totiž nyní může být jist, že by se ho případné zákazy jízdy nedotkly. Podle odborníků by starší německá auta s dieslovým motorem mohla putovat mimo jiné do afrických zemí, kde je o ně zájem.

